Транспорт

Собянин повысил стоимость проезда в общественном транспорте Москвы
REGNUM
08:35

В Москве стоимость проезда по карте «Тройка» вырастет на 2 рубля. Соответствующее постановление мэра Москвы Сергея Собянина опубликовано на его официальном портале. Согласно документу, новые цены начнут действовать со 2 января 2019 года.
REGNUM08:35

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Власти Москвы сообщили о подорожании проезда по «Тройке» в 2019 году

РБК08:23

Со 2 января подорожает проезд в Москве

ТВ Центр08:21

В московском транспорте с января подорожает проезд

RT на русском07:57

Как изменятся цены на проезд в транспорте Москвы

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Подписан документ об изменении со 2 января 2019 г. цен на проезд в общественном транспорте

Агентство Москва07:51

Стоимость билетов на 1-2 поездки в транспорте Москвы в 2019 г. останется на прежнем уровне

ТАСС06:25

Карты вместо наличных

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Транспорт

Скоростной поезд запустили из Москвы в Одинцово

Обновлено в 09:52
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На «Победу» подали в суд за платную регистрацию на рейсы за границей

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Обновлено в 04:41
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ФАС требует от «Аэрофлота» новой политики

Ведомство рекомендует перевозчику повысить прозрачность ценообразования Федеральная антимонопольная служба (ФАС) требует от «Аэрофлота» разработать новую коммерческую политику, чтобы увеличить прозрачность ценообразования.
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Транспорт

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Транспорт

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Транспорт

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Как объясняют представители лоукостера, новогодняя акция рассчитана на тех, кто не смог или не успел купить билеты на новогодние каникулы и готов провести какое-то время в аэропорту – дождавшись, пока регистрация закончится.
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С пятницы сразу 13 новых автобусных маршрутов запущены в Новой Москве.
Обновлено в 07:46
Транспорт

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Обновлено в 08:50
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Ограничения движения автотранспорта связаны с работами по замене дорожных знаков В Санкт-Петербурге на развязке КАД с трассой ЗСД и Дачным проспектом в ночь на 23 декабря перекроют два съезда.
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Транспорт

На дороги Мурманской области положили полмиллиарда в год

Сегодня на заседании правительства Мурманской области министр транспорта и дорожного хозяйства Дмитрий Соснин доложил, что в этом году в нормативное состояние приведено 55,2 км региональных или межмуниципальных автомобильных дорог.
Обновлено в 04:28
Транспорт

В ГД предложили ввести «тест на идиота» для водителей

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Обновлено в 05:33
Транспорт

Аэропорт столицы Крыма заработал в штатном режиме

Обновлено в 09:49
Транспорт

В новогоднюю ночь в Ставрополе запустят дополнительный транспорт

Обновлено в 03:29
Транспорт

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