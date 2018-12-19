В Москве стоимость проезда по карте «Тройка» вырастет на 2 рубля. Соответствующее постановление мэра Москвы Сергея Собянина опубликовано на его официальном портале. Согласно документу, новые цены начнут действовать со 2 января 2019 года.

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Транспорт Транспорт На «Победу» подали в суд за платную регистрацию на рейсы за границей Суть иска на сайте суда не раскрывается, однако в прокуратуре пояснили, что просят обязать авиакомпанию исключить из правил перевозки пассажиров и багажа норму, согласно которой услуга регистрации на рейс на стойках иностранных аэропортов является платной.

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Транспорт Транспорт В центре Москвы 26 декабря перекроют движение из-за Кремлевской елки

Транспорт Транспорт Девять новых мостов начнут строить в Москве Пресс-служба столичного Департамента строительства сообщила о том, что в Москве в 2019 году планируют начать строительство девяти мостовых сооружений.

Транспорт Транспорт Авиакомпания объяснила, как летать на Новый год бесплатно Как объясняют представители лоукостера, новогодняя акция рассчитана на тех, кто не смог или не успел купить билеты на новогодние каникулы и готов провести какое-то время в аэропорту – дождавшись, пока регистрация закончится.

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