Транспорт
Проезд по платным участкам трассы «Дон» подорожает с 15 апреляРоссийская газета 10:27
Тарифы на проезд по платным участкам трассы М-4 "Дон" будут скорректированы с 15 апреля. Об этом сообщает пресс-служба компании "Автодор-Платные дороги". Делается это в рамках ежегодной индексации платы за проезд с учетом изменения потребительских цен в 2018 году.
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Происшествия
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Культура
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Армия и оружие
На видео попал танк Т-80, стреляющий дровами
Танк Т-80 на 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом произвел выстрел поленом.
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Спорт
Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг
Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) дисквалифицировала российскую фигуристку Анастасию Шакун на один год, передает "РИА Новости".
Обновлено в 08:23
Происшествия
Защита Мамаева обжаловала продление ареста футболиста
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Кино
Умерла еще одна девушка Джеймса Бонда
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Обновлено в 08:39
Кино
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Общество
Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста
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Авто
В России Mitsubishi и Jeep повысили цены на свои автомобили
В ходе регулярного мониторинга цен, специалисты выяснили, что компании Mitsubishi и Jeep подняли цены на свои автомобили в России практически на все модели.
Обновлено в 09:39
Политика
Медведев поручил создать рабочую группу по подготовке нового КоАП
Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился создать межведомственную рабочую группу по подготовке нового КоАП, ее возглавит вице-премьер Константин Чуйченко, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Здоровье
Министром здравоохранения Мурманской области назначен Дмитрий Панычев
Врио губернатора Мурманской области назначил нового министра здравоохранения.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Памятник УПА в Харькове забросали мусором
Неизвестные забросали мусором памятник воинам Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России), который располагается в парке «Молодёжный» в Харькове.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов
«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Струя кипятка выбила окно и убила жительницу Петербурга
Обновлено в 03:19
Происшествия
Шестилетняя девочка выжила после падения с 26 этажа в Китае
Шестилетняя девочка выпала с 26 этажа китайского небоскреба, в результате отделавшись только переломами руки.
Обновлено в 10:18
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей
Обновлено вчера в 17:14
Армия и оружие
Полет российских «Калибров» в Сирии попал на видео
В Сирии сумели заснять на видео полёт, предположительно, российских крылатых ракет «Калибр» во время удара по боевикам в провинции Идлиб.
Обновлено в 10:56
Спорт
Гимнастка сломала обе ноги во время соревнований
Во время соревнований Национальной ассоциации студенческого спорта гимнастка из Америки Саманта Керио неудачно исполнила прыжок.
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Происшествия
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
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Шоу-бизнес
Ани Лорак с округлившимся животиком заподозрили в новой беременности
Ани Лорак с округлившимся животиком заподозрили в новой беременности Появление певицы на публике спровоцировала слухи о пополнении в семье певицы.
Обновлено в 06:11
Происшествия
В Екатеринбурге серийному маньяку из МЧС огласили новый приговор
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга сегодня, 8 апреля, огласил новый приговор в отношении серийного маньяка из МЧС Алексея Фалькина, ранее приговоренного к пожизненному заключению за убийства.
Обновлено в 08:39
Политика
Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине
Обновлено в 07:31
Технологии
Еврокомиссия назвала профессии, которые исчезнут из-за автоматизации
Профессии, связанные с выполнением рутинных задач, например, офисные клерки или операторы машин на сборочных линиях автомобилей, могут исчезнуть из-за автоматизации.
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Политика
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Политика
Ягланд считает возможный выход России из СЕ потрясением для Европы
Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что в случае одновременного брексита и выхода России из организации ЕС может ожидать «потрясение».
Обновлено вчера в 20:33