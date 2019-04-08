Транспорт

Проезд по платным участкам трассы «Дон» подорожает с 15 апреляРоссийская газета 10:27

Тарифы на проезд по платным участкам трассы М-4 "Дон" будут скорректированы с 15 апреля. Об этом сообщает пресс-служба компании "Автодор-Платные дороги". Делается это в рамках ежегодной индексации платы за проезд с учетом изменения потребительских цен в 2018 году.
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