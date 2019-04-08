«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогамРБК 06:44

В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.

«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам

Культура Кикабидзе объяснил отказ ехать на похороны Данелии Грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе рассказал, что не сможет приехать на похороны режиссера Георгия Данелии, потому что находится на лечении в больнице.

Политика Ягланд считает возможный выход России из СЕ потрясением для Европы Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что в случае одновременного брексита и выхода России из организации ЕС может ожидать «потрясение».

Шоу-бизнес Появилось видео с репетиции юбилейного концерта Аллы Пугачевой Сегодня в YouTube появилось первое видео с репетиции юбилейного концерта Пугачевой.

Культура Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста Мосгорсуд отпустил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Происшествия Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов «Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.

Технологии The Verge провозгласил конец «золотого века» YouTube В последнее время независимые авторы контента на YouTube начали обвинять компанию в ангажированности в пользу крупных компаний и известных блогеров, говорится в материале The Verge.

Армия и оружие Полет российских «Калибров» в Сирии попал на видео В Сирии сумели заснять на видео полёт, предположительно, российских крылатых ракет «Калибр» во время удара по боевикам в провинции Идлиб.

Футбол «Реал» и «Челси» не могут согласовать трансфер Азара «Реал» и «Челси» не могут договориться о трансфере Эдена Азара. Отмечается, стороны не могут согласовать сумму трансфера.

Футбол Жена Мамаева: «„Краснодар“ не может разорвать контракт с Пашей» Футбольный клуб "Краснодар" не может разорвать трудовое соглашение с одиозным полузащитником Павлом Мамаевым, который в данный момент находится в московском СИЗО, - такое мнение высказала жена футболиста Алана.

Музыка YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс» Композитор Олег Парастаев опубликовал на своём YouTube-канале клип группы "Альянс" на популярную в 1987 году песню "На заре".

Происшествия В Петербурге суд не стал лишать мать-инвалида родительских прав Выборгский районный суд в понедельник не удовлетворил иск органов опеки о лишении родительских прав жительницы Санкт-Петербурга, инвалида по слуху, которую разлучили с двумя маленькими детьми, а затем передали их из соцучреждений под опеку бабушке, сообщила Мария Эрмель, президент ассоциации "Ребенок дома", оказывающей женщине юридическую поддержку.

Недвижимость Москвичи стали чаще покупать квартиры меньшей площади Площадь приобретаемых на первичном рынке в Москве квартир в среднем уменьшилась на треть по сравнению с докризисным периодом.

Общество Житель Калининграда нашел старинную бутылку с ядовитыми конфетами Житель Калининграда нашел на одной из стройплощадок города старинную бутылку, внутри которой находилось больше 20 конфет с изображением перекрещенных костей на этикетке.

Происшествия При обрушении кровли на заводе в Дзержинске погиб один человек При обрушении кровли на заводе «Химмаш» в Дзержинске погиб один человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

Политика Глава Одесской области отказался уходить вопреки указу Порошенко Максим Степанов, которого президент Украины Петр Порошенко снял с должности главы Одесской областной госадминистрации, заявил, что «никаких заявлений не писал», и отказался покидать должность, передает агентство УНИАН.

Политика Киевский священник пообещал адские муки голосующим за Зеленского Протоиерей «Украинской православной церкви Киевского патриархата», начальник Владимирского собора Петр Зинич заявил, что все, кто проголосуют за шоумена Владимира Зеленского во втором туре выборов «будут гореть в аду».

Энергетика Sinopec и Shell займутся добычей сланцевой нефти в Китае Китайская нефтекомпания Sinopec и нефтегазовая Royal Dutch Shell договорились о совместном исследовании, разведке и добыче сланцевой нефти.

Гаджеты Операторы связи и ФСБ выступили против технологии встроенных сим-карт Российские мобильные операторы МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» на совещании о перспективах использования встроенных сим-карт (eSim) выступили против внедрения этой технологии в России.

Общество Адвокат рассказал о православной гармонии йоги в тюрьмах Занятия йогой в СИЗО помогают заключённым справляться со стрессом, поддерживать общефизическое состояние и достигать внутренней гармонии.

Спорт Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) дисквалифицировала российскую фигуристку Анастасию Шакун на один год, передает "РИА Новости".

Энергетика Правительство нашло еще один способ удержать цены на бензин Правительство рассматривает еще одну меру для сдерживания роста цен на бензин на внутреннем рынке — отказ от возврата НДС независимым трейдерам, продающим топливо за границу, подтвердил начальник департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, которого цитирует ТАСС.

Политика В Раде пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.

Футбол Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым» «Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.

Происшествия В Екатеринбурге серийному маньяку из МЧС огласили новый приговор Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга сегодня, 8 апреля, огласил новый приговор в отношении серийного маньяка из МЧС Алексея Фалькина, ранее приговоренного к пожизненному заключению за убийства.

Политика США внесут КСИР в список террористических организаций Американский лидер Дональд Трамп официально объявил, что США внесут Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список иностранных террористических организаций.