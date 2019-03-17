Проекты кинофонда Абрамовича будут учреждены в середине 2019 годаВечерняя Москва 05:08

Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм», который был учрежден бизнесменом Романом Абрамовичем 26 февраля текущего года, начнет прием заявок в апреле. К этому моменту будут определены первые проекты. Об этом сообщил исполнительный директор фонда Антон Малышев.

Проекты кинофонда Абрамовича будут учреждены в середине 2019 года

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