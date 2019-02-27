Экономика

Проекты «Новатэка» могут создать 80 тысяч рабочих местФорпост Северо-Запад 07:33

Во вторник, 9 апреля, первый зампред правления ПАО «Новатэк» Лев Феодосьев заявил, что реализация проектов компании по производству сжиженного газа к 2030 году может обеспечить работой 80 тысяч человек.
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«Новатэк» предлагает ввести новые налоговые стимулы для геологоразведки в Арктике

ТАСС11:23

Проекты «Новатэка» могут создать 80 тысяч рабочих мест

Форпост Северо-Запад07:33

«НОВАТЭК» увеличил финансирование геологоразведки на Гыдане и Ямале

ОГТРК Ямал-Регион06:19

ПАО «Новатэк» обеспечит 88% перевозок по Севморпути

Метагазета04:13

«НОВАТЭК» рассчитывает производить до 70 млн тонн в год СПГ в Арктике к 2030 году

PortNews04:35
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 21:20, Ашберн
Политика

Партия Нетаньяху лидирует при подсчете голосов на выборах в Израиле

Правая партия "Ликуд" во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху лидирует при подведении итогов парламентских выборов, которые прошли накануне в Израиле.
Обновлено в 20:17
Гаджеты

В Windows 10 допустимо «небезопасное» извлечение флешки

Операционная система Windows 10 1809 предусматривает извлечение USB-накопителей и других съемных устройств без предварительного отключения.
Обновлено вчера в 08:29
Технологии

Мечта гика. Высокотехнологичный рюкзак оснастили сканером отпечатков пальцев, подсветкой снаружи и внутри

Всего предусмотрено четыре версии. Самая дорогая из них — Agazzi Pro получила сканер отпечатков пальцев, внешнюю и внутреннюю подсветку.
Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес

Саша Савельева опубликовала первое фото с новорожденным сыном

Популярная российская певица, участница поп-группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала на своей страничке в Instagram первое фото со своим малышом.
Обновлено в 11:39
Политика

США потребовали от МВФ начать оказывать помощь оппозиции Венесуэлы

Глава Минфина США Стивен Мнучин, выступая в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, рассказал о переговорах с МВФ по вопросу оказания международной финансовой помощи оппозиционным силам Венесуэлы.
Обновлено в 16:39
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы

Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV был госпитализирован в Индии. Об этом во вторник сообщил телеканал NDTV.
Обновлено в 20:20
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес

Раскрыты имена приглашенных на 70-летие Аллы Пугачевой

Раскрыты имена приглашенных на 70-летие Аллы Пугачевой Стало известно, кого Примадонна пригласит на юбилей.
Обновлено в 11:46
Экономика

Reuters: Венесуэла продаст за границу 8 тонн золота

Из хранилищ Венесуэлы вывезли очередную партию золота, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве страны.
Обновлено в 16:23
Кино

Церемония прощания с Георгием Данелией началась в столичном Доме кино

Церемония прощания с легендарным режиссером Георгием Данелией началась во вторник, 9 апреля, в 11 часов по московскому времени.
Обновлено в 04:51
Политика

Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено в 09:26
Наука

Двадцатиминутная прогулка на свежем воздухе снизила уровень стресса

Неспешная прогулка (20-30 минут) помогает снизить уровни двух известных биомаркеров стресса — кортизола и альфа-амилазы, сообщают ученые в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Psychology.
Обновлено в 08:24
Общество

Правозащитники зафиксировали рекордно низкое число смертных казней

Amnesty International зафиксировала снижение смертных казней в прошлом году на 31%, следует из доклада международной правозащитной организации.
Обновлено в 20:43
Происшествия

Вооруженные налетчики украли €10 млн из самолета в аэропорту Тираны

В министерстве внутренних дел Албании сообщили, что грабители украли из самолета в общей сложности €10 млн.
Обновлено в 18:00
Происшествия

Boeing не продала в марте ни одного самолета типа 737, пишут СМИ

Обновлено в 18:37
Общество

Тысячи компьютеров с детским порно нашли США в России

Американская неправительственная Организация Child Rescue Coalition (CRC), специализирующаяся на помощи правоохранительным органам разных стран находить педофилов, обнаружила в России около 100 тысяч компьютеров, распространяющих детское порно.
Обновлено в 21:05
Футбол

Сборная Бразилии представила форму на Кубок Америки-2019

Представлена форма сборной Бразилии, в которой она будет выступать на Кубке Америки 2019 года.
Обновлено в 20:14
Экономика

Всемирный банк сообщил о рекордных денежных переводах в 2018 году

Рекорд поставили денежные переводы в страны с низким и средним уровнем доходов — они достигли $529 млрд в 2018 году, рост составил 9,6% по сравнению с 2017 годом.
Обновлено вчера в 22:27
Происшествия

Во Владимире задержали подозреваемого в тройном убийстве

Мужчину подозревают в убийстве трех человек – двух женщин и одного мужчины.
Обновлено в 11:08
Авто

Эксперты показали Chevrolet Niva в премиальном тюнинге

Получив новую современную мультимедийную систему, популярный внедорожник Chevrolet Niva совершенно не изменился внешне.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес

Страшное видео ссоры Антона Гусева с пьяной Романец попало в Интернет

Обновлено в 02:23
Армия и оружие

Эксперт: Украина готовит провокацию российских военных

Юрий Кнутов, военный эксперт, рассказал о мерах, предпринятых Россией для защиты Крыма от кораблей Североатлантического альянса, сообщает DEITA.
Обновлено в 13:15
Происшествия

Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии

Обновлено в 14:47
Общество

Миграция пробок с Пекинки в Боголюбово и другие новости этой недели

Где построят новый центр для занятий спортом, за что получил американскую награду ученый родом из Владимира и по каким дорогам можно будет проехать без пробок – читайте в свежей подборке актуальных новостей.
Обновлено в 08:00
Общество

В России появятся автоматы, выдающие деньги за мусор

Суть работы фандоматов проста: человек опускает в автомат пустую тару — алюминиевые банки, стеклянные бутылки, упаковку, — а взамен получает деньги, равные стоимости тары.
Обновлено в 15:28
Политика

Медведчук заявил о согласии ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины на правах широкой автономии

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Медведчук заявил о согласии ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины на правах широкой автономии, передает ИА «Новороссия».
Обновлено в 14:46
Армия и оружие

В Тихом океане найдены обломки пропавшего F-35А

Обновлено в 19:30
Хоккей

ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

Обновлено в 14:50
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов

Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:05
Шоу-бизнес

Принц Гарри станцевал с детьми в балетной школе

Обновлено в 08:00
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