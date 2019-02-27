Проекты «Новатэка» могут создать 80 тысяч рабочих местФорпост Северо-Запад 07:33

Во вторник, 9 апреля, первый зампред правления ПАО «Новатэк» Лев Феодосьев заявил, что реализация проектов компании по производству сжиженного газа к 2030 году может обеспечить работой 80 тысяч человек.

Проекты «Новатэка» могут создать 80 тысяч рабочих мест

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