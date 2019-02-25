Экономика
Проекту первого атомного ледокола «Лидер» дадут старт в мартеРоссийская газета 04:02
Распоряжение правительства о строительстве в 2020 году на судоверфи "Звезда" в Приморье первого атомного ледокола "Лидер" выйдет в марте этого года.
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Политика
На Украине задержали экс-главу Генштаба
Ранее информагентство "УНН" со ссылкой на источник сообщило, что военная прокуратура задержала по подозрению в госизмене Заману, который покинул пост в 2014 году на фоне беспорядков в Киеве.
Обновлено в 05:56
Политика
Песков прокомментировал сюжет ВГТРК о возможных целях «Циркона» в США
Ранее государственный телеканал «Россия 1» в программе «Вести недели» назвал возможные цели для ракет «Циркон» в случае угрозы применения США ракет по России.
Обновлено в 05:10
Политика
Серебряков объяснил свои слова о разжигании Россией войн
Актер Алексей Серебряков объяснил, что он имел в виду, когда говорил о войнах, которые развязала Россия, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:49
Армия и оружие
СБУ возбудила уголовные дела против семи российских военнослужащих
Служба безопасности Украины (СБУ) из-за инцидента в Керченском проливе возбудила уголовные дела в отношении семи российских офицеров: командующего войсками Южного военного округа России Александра Дворникова, командующего Черноморским флотом России Александра Моисеева, а также пяти военнослужащих крымского пограничного управления ФСБ.
Обновлено в 05:01
Общество
Прокуратуре не удалось запретить картину Васи Ложкина
Обновлено в 04:03
Экономика
Зампреды правления «Газпрома» Медведев и Голубев покидают компанию
Заместители председателя правления "Газпрома" Александр Медведев и Валерий Голубев освобождены от своих должностей, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:59
Армия и оружие
Американский эсминец вошел в порт Одессы
Американский ракетный эсминец USS Donald Cook зашел в Одесский морской торговый порт.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Директора московской школы избили в кабинете металлическим прутом
Женщину избили металлическим прутом. По информации телеканала, нападавшего удалось задержать.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Главу хабаровского отдела ФСБ избили и ограбили в центре Москвы
В центре Москвы сотрудника ФСБ избили и обокрали, передаёт 25 февраля агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:22
Здоровье
Россия в рейтинге здоровых стран оказалась между Кабо-Верде и Вануату
Россия расположилась на 95-м месте, на пять строк выше, чем годом ранее. На соседних строчках оказались Кабо-Верде (94) и Вануату (96).
Обновлено в 03:36
Политика
В Молдавии обнародовали предварительные итоги парламентских выборов
Молдавская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) публикует на своем сайте предварительные результаты парламентских выборов.
Обновлено вчера в 16:37
Шоу-бизнес
Алибасов опроверг информацию об инфаркте у Федосеевой‐Шукшиной
Музыкант и продюсер Бари Алибасов опроверг информацию об инфаркте у своей супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Обновлено в 01:45
Экономика
Путин поручил снизить комиссии за безналичные расчёты
По итогам форума «Деловой России» глава государства дал задание Кабмину совместно с Банком России рассмотреть возможность принятия мер по снижению комиссий за безналичные расчеты с использованием банковских карт.
Обновлено в 06:26
Музыка
Maruv считает, что ее заставляют отказаться от участия в «Евровидении»
Украинская певица Maruv, которая победила на национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение" считает, что на нее оказывают давление и заставляют отказаться представлять Украину на конкурсе.
Обновлено в 01:13
Происшествия
ФСИН уволит начальника колонии, где содержался Цеповяз
Начальник исправительной колонии (ИК) № 3, в которой отбывал наказание член «банды Цапка» Вячеслав Цеповяз, будет уволен сразу же после отпуска, сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН «Интерфаксу».
Обновлено в 05:18
Происшествия
Суд освободил экс-борца Дацика, осужденного за «голый марш»
Уголовное дело в отношении Вячеслава Дацика было возбуждено в мае 2016-го года, когда экс-борец разгромил бордель в Василеостровском районе Петербурга, а затем устроил "голый марш" с работницами салона.
Обновлено в 06:30
Общество
Социологи выяснили мнение россиян о причинах ареста Арашуковых
Порядка 68% опрошенных считают, что случаи получения взяток, обнаружения больших сумм у чиновников из высших эшелонов власти, их аресты и возбуждение уголовных дел являются "проявлением всеобщего разложения и коррумпированности власти", около 22% уверены, что это "единичные, нетипичные явления для высшего руководства страны", свидетельствуют итоги опроса.
Обновлено в 04:51
Финансы
Официальный курс евро на вторник снизился до 74,09 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 24,56 копейки - до 74,0876 рубля, курс доллара уменьшился на 25,67 копейки - до 65,2582 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Суд в Приморье не стал арестовывать участника самосуда над школьником
Суд в Приморье отказался отправить под домашний арест одного из предполагаемых участников самосуда, который родители школьников устроили над одним из пятиклассников.
Обновлено в 01:34
Общество
Эксперты Минтруда назвали самые востребованные в Москве профессии
Всероссийский научно-исследовательский институт труда Минтруда РФ (ВНИИ труда) составил рейтинг российских регионов по числу вакансий и проанализировал самые востребованные профессии.
Обновлено в 05:06
Политика
Адвокат Шнурова пожаловался на Милонова в комиссию Госдумы по этике
Жалобу на депутата Госдумы Виталия Милонова («Единая Россия»), позволившего себе резкие высказывания в адрес лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, направил в думскую комиссию по этике адвокат музыканта Константин Добрынин.
Обновлено вчера в 19:19
Общество
Росгидромет предупредил об ухудшении прогнозов из-за нехватки денег
Начальник Росгидромета напомнил, что Советский Союз входил в первую тройку стран мире по качеству и точности прогнозов погоды.
Обновлено в 06:05
Политика
Baring Vostok попросил Путина взять дело Калви под личный контроль
Baring Vostok в открытом письме попросил президента РФ Владимира Путина взять под личный контроль уголовное дело в отношении основателя фонда Майкла Калви и остальных фигурантов дела о мошенничестве.
Обновлено в 02:28
Экономика
РБК: за акции из дела Калви заплатили в 430 больше, чем оценили в СКР
Первоначальный инвестор заплатил $4,4 млн (256 млн руб.) за акции люксембургской International Financial Technology Group S.C.A. (IFTG), что в 430 раз больше той оценки, которую дали в Следственном комитете России (СКР), сообщает РБК.
Обновлено в 02:58
Спорт
Российского метателя копья дисквалифицировали на восемь лет за допинг
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало метателя копья Германа Комарова на восемь лет за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 05:59
Экономика
ФАС оштрафовала две компании за сговор при поставках лекарств
Ведомство признало их виновными в сговоре, который привел к поддержанию цен на 426 открытых аукционах по поставке лекарств, медицинских изделий и оборудования для больниц.
Обновлено в 06:15
Общество
Администрация Парка Горького проведет проверку из-за шоу стриптизерш
Руководство московского Парка Горького проведет служебное расследование по поводу выступления в офисе танцовщиц стрип-пластики.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Рабочие упали с высоты 60 метров на строительстве мечети в Душанбе
Инцидент произошёл на строительстве самой большой в Центральной Азии соборной мечети в Душанбе.
Обновлено в 02:47