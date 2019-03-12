Экономика

Проект закона о доплатах к пенсиям рассмотрят в ГосдумеРоссийская газета вчера в 21:00

Сегодня на заседании Госдумы планируют рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект о доплатах к пенсиям, которые не достигают регионального прожиточного минимума.
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Вячеслав Володин
На следующей неделе мы планируем закон принять окончательно. Это позволит как можно скорее провести перерасчет, и граждане начнут получать средства. Причем перерасчет будет произведен с 1 января 2019 года. Это решение коснется более 4 миллионов человек.
— Вячеслав Володин, российский политикГазета.Ru 07:57

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