Проект закона о доплатах к пенсиям рассмотрят в ГосдумеРоссийская газета вчера в 21:00

Сегодня на заседании Госдумы планируют рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект о доплатах к пенсиям, которые не достигают регионального прожиточного минимума.

Проект закона о доплатах к пенсиям рассмотрят в Госдуме

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