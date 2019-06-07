Политика

«Северный поток – 2» профинансирован на 80%Известия 14:30

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что все партнеры подтвердили свое участие в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает ТАСС.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Миллер оценил сроки строительства датского участка «Северного потока - 2»

Газета.Ru16:29

Миллер оценил сроки строительства участка «Северного потока — 2» в Дании

RT на русском15:40

Оператор «Северного потока — 2» привлёк 80% необходимых инвестиций

Rambler News Service13:55

«Северный поток – 2» профинансирован на 80%

Известия14:30

Миллер заявил, что все партнеры по «Северному потоку - 2» подтвердили свое участие

ТАСС14:24

Датский участок «Северного потока - 2» построят за 5 недель

Российская газета14:34

Миллер: Северный поток-2 еще можно запустить в 19г, если Дания даст разрешение -- ИФ

Financial One14:13
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 23:25, Ашберн
Футбол

Россия может не попасть в новую Лигу чемпионов, заявили в Ла Лиге

Ранее СМИ сообщили, что что президент Ассоциации европейских клубов (ЕСА) Андреа Аньелли разработал схему нового формата Лиги чемпионов.
Обновлено в 23:08
Здоровье

Роскачество назвало пять опасных для здоровья напитков

Обновлено вчера в 15:27
Политика

Путин назвал Зеленского хорошим актером

Президент РФ Владимир Путин выразил готовность встретиться с избранным главой Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 10:33
Политика

Мадуро открыл границу Венесуэлы с Колумбией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро открыл границу страны с Колумбией, закрытую в феврале из-за «угрозы суверенитета».
Обновлено в 21:10
Армия и оружие

В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих

Представитель народной милиции самопровозглашенной республики отметил, что помимо массированного обстрела Горловки два дня назад было еще одно нападение со стороны украинских военных, в ходе которого был ранен мирный житель.
Обновлено в 09:17
Политика

США и Мексика достигли соглашения по борьбе с мигрантами

США и Мексика достигли соглашения по вопросу борьбы с нелегальными мигрантами. Документ опубликован на сайте Госдепартамента США.
Обновлено в 22:02
Армия и оружие

Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля

Появилось видео того, как крейсер ВМС Соединённых Штатов Chancellorsville пересёк курс российскому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено в 11:55
Происшествия

Задержан восьмой участник драки, в которой погиб экс-спецназовец ГРУ

Обновлено в 15:51
Политика

Пушков оценил выдвинутые «Нафтогазом» требования к России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.
Обновлено в 18:41
Армия и оружие

Минобороны США и Греции обсудили Россию и Черное море

Пентагон сообщил о переговорах и.о. главы ведомства Патрика Шанахана с министром обороны Греции Эвангелосом Апостолакисом.
Обновлено в 21:55
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» супруга принца Уильяма

В числе приглашенных оказалась бывшая подруга Кейт — Роуз Ханбери. Именно с ней принцу Уильяму приписывают роман.
Обновлено в 21:11
Политика

Кандидат в премьеры Великобритании признался в употреблении наркотиков

Кандидат в премьер-министры Великобритании Майкл Гоув признался в употреблении кокаина и выразил «глубочайшее сожаление» об этом опыте, сообщает газета The Daily Mail.
Обновлено в 18:36
Авто

Внешняя подушка безопасности разработки ZF прошла первые тесты

Обновлено вчера в 11:05
Музыка

Путин поздравил Московскую консерваторию с юбилейным выпуском

Президент России Владимир Путин поздравил преподавателей, студентов, аспирантов и выпускников Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского со 150-м выпуском учебного заведения.
Обновлено в 12:57
Политика

На Украине возбудили три дела после предложения Кучмы по Донбассу

Генпрокуратур Украины Юрий Луценко заявил, что зарегистрировал в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) три уголовных дела — о подготовке к финансированию терроризма, о подготовке к препятствованию деятельности ВСУ и по факту государственной измены.
Обновлено в 10:56
Культура

Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети»

Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, так как международная компания Group-IB выявила накрутку голосов на шоу.
Обновлено в 20:27
Наука

Ученые установили главную причину старения

Американские ученые считают, что причиной старения все таки является возраст.
Обновлено в 14:16
Баскетбол

ЦСКА во второй раз обыграл «Химки» в финале Единой лиги ВТБ

В Москве завершился баскетбольный матч между ЦСКА и «Химками», который проходил в рамках финала Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 14:28
Авто

Кастомный Alfa Romeo примет участие в легендарной гонке Gumball 3000

На грандиозной гонке протяженностью 3000 миль из Греции в Испанию будет участвовать доработанный Alfa Romeo Stelvio Quadrofoglio.
Обновлено в 22:00
Политика

Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании

Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
Обновлено в 10:12
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено вчера в 16:20
Хоккей

Барбашев дисквалифицирован на один матч финала НХЛ

Российский форвард "Сент-Луис Блюз" Иван Барбашев пропустит шестой матч финала Кубка Стэнли против "Бостон Брюинз" из-за дисквалификации, сообщается на официальном сайте НХЛ.
Обновлено в 18:59
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес

Принцесса Монако Шарлотта Казираги тайно крестила младшего сына

Обновлено в 22:00
Происшествия

МВД назвало ошибкой сотрудников главка фото «из квартиры Голунова»

Главное управление МВД России по Москве назвало ошибкой размещение фотографий из предполагаемой квартиры журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 16:30
Политика

В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России

Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено вчера в 00:06
Общество

Бывший муж осужденной в США россиянки предложил ей совместную опеку

Обновлено в 23:03
Происшествия

Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»

Обновлено в 10:17
Общество

Уфу ожидает новое нашествие гусениц. Насколько они опасны для человека?

Уфа подвергнется нападению гусениц непарного шелкопряда.
Обновлено в 13:06
Футбол

Эден Азар официально стал игроком «Реала»

Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено в 16:55
Как работают Яндекс.Новости?
ПМЭФ-2019Больше новостей по теме
Главное