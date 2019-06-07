Политика
«Северный поток – 2» профинансирован на 80%Известия 14:30
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что все партнеры подтвердили свое участие в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает ТАСС.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 23:25, Ашберн
Футбол
Россия может не попасть в новую Лигу чемпионов, заявили в Ла Лиге
Ранее СМИ сообщили, что что президент Ассоциации европейских клубов (ЕСА) Андреа Аньелли разработал схему нового формата Лиги чемпионов.
Обновлено в 23:08
Здоровье
Роскачество назвало пять опасных для здоровья напитков
Обновлено вчера в 15:27
Политика
Путин назвал Зеленского хорошим актером
Президент РФ Владимир Путин выразил готовность встретиться с избранным главой Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 10:33
Политика
Мадуро открыл границу Венесуэлы с Колумбией
Президент Венесуэлы Николас Мадуро открыл границу страны с Колумбией, закрытую в феврале из-за «угрозы суверенитета».
Обновлено в 21:10
Армия и оружие
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих
Представитель народной милиции самопровозглашенной республики отметил, что помимо массированного обстрела Горловки два дня назад было еще одно нападение со стороны украинских военных, в ходе которого был ранен мирный житель.
Обновлено в 09:17
Политика
США и Мексика достигли соглашения по борьбе с мигрантами
США и Мексика достигли соглашения по вопросу борьбы с нелегальными мигрантами. Документ опубликован на сайте Госдепартамента США.
Обновлено в 22:02
Армия и оружие
Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля
Появилось видео того, как крейсер ВМС Соединённых Штатов Chancellorsville пересёк курс российскому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено в 11:55
Политика
Пушков оценил выдвинутые «Нафтогазом» требования к России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.
Обновлено в 18:41
Армия и оружие
Минобороны США и Греции обсудили Россию и Черное море
Пентагон сообщил о переговорах и.о. главы ведомства Патрика Шанахана с министром обороны Греции Эвангелосом Апостолакисом.
Обновлено в 21:55
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» супруга принца Уильяма
В числе приглашенных оказалась бывшая подруга Кейт — Роуз Ханбери. Именно с ней принцу Уильяму приписывают роман.
Обновлено в 21:11
Политика
Кандидат в премьеры Великобритании признался в употреблении наркотиков
Кандидат в премьер-министры Великобритании Майкл Гоув признался в употреблении кокаина и выразил «глубочайшее сожаление» об этом опыте, сообщает газета The Daily Mail.
Обновлено в 18:36
Авто
Внешняя подушка безопасности разработки ZF прошла первые тесты
Обновлено вчера в 11:05
Музыка
Путин поздравил Московскую консерваторию с юбилейным выпуском
Президент России Владимир Путин поздравил преподавателей, студентов, аспирантов и выпускников Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского со 150-м выпуском учебного заведения.
Обновлено в 12:57
Политика
На Украине возбудили три дела после предложения Кучмы по Донбассу
Генпрокуратур Украины Юрий Луценко заявил, что зарегистрировал в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) три уголовных дела — о подготовке к финансированию терроризма, о подготовке к препятствованию деятельности ВСУ и по факту государственной измены.
Обновлено в 10:56
Культура
Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети»
Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, так как международная компания Group-IB выявила накрутку голосов на шоу.
Обновлено в 20:27
Наука
Ученые установили главную причину старения
Американские ученые считают, что причиной старения все таки является возраст.
Обновлено в 14:16
Баскетбол
ЦСКА во второй раз обыграл «Химки» в финале Единой лиги ВТБ
В Москве завершился баскетбольный матч между ЦСКА и «Химками», который проходил в рамках финала Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 14:28
Авто
Кастомный Alfa Romeo примет участие в легендарной гонке Gumball 3000
На грандиозной гонке протяженностью 3000 миль из Греции в Испанию будет участвовать доработанный Alfa Romeo Stelvio Quadrofoglio.
Обновлено в 22:00
Политика
Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании
Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
Обновлено в 10:12
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено вчера в 16:20
Хоккей
Барбашев дисквалифицирован на один матч финала НХЛ
Российский форвард "Сент-Луис Блюз" Иван Барбашев пропустит шестой матч финала Кубка Стэнли против "Бостон Брюинз" из-за дисквалификации, сообщается на официальном сайте НХЛ.
Обновлено в 18:59
Происшествия
МВД назвало ошибкой сотрудников главка фото «из квартиры Голунова»
Главное управление МВД России по Москве назвало ошибкой размещение фотографий из предполагаемой квартиры журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 16:30
Политика
В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России
Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено вчера в 00:06
Общество
Уфу ожидает новое нашествие гусениц. Насколько они опасны для человека?
Уфа подвергнется нападению гусениц непарного шелкопряда.
Обновлено в 13:06
Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено в 16:55