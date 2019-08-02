Происшествия

«Проект» сообщил о проверке фонда Навального по статьям об отмывании денег и неуплате налоговКоммерсантъ 11:04

МВД России начало доследственную проверку в отношении руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального по статьям о легализации преступных доходов (ст. 174 УК РФ) и неуплате налогов (ст. 199 УК РФ), утверждает «Проект».
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с чего всё началось
Через счета членов ФБК Алексея Навального в 2017—2018 годах прошло более миллиарда рублей, причём эти деньги могли поступать из-за рубежа от третьих лиц, сообщает интернет-издание «Проект»
 (группа независимых журналистов, специализирующихся на расследованиях коррупции, в том числе — среди представителей органов власти) со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении редакции материалы доследственной проверки МВД.
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Леонид Волков
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Российский политик и общественный деятель, IT-специалист, руководитель предвыборного штаба Алексея Навального на выборах Президента России 2018 года, и, впоследствии, штаба «забастовки избирателей», сооснователь «Общества защиты интернета».
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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