с чего всё началось

МВД России начало доследственную проверку в отношении руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального по статьям о легализации преступных доходов (ст. 174 УК РФ) и неуплате налогов (ст. 199 УК РФ), утверждает «Проект».

«Проект» сообщил о проверке фонда Навального по статьям об отмывании денег и неуплате налогов

Политика Сможет ли Германия остановить санкции США против «Северного потока - 2»: Ответ немецкого МИД В Министерстве иностранных дел Германии официально прокомментировали решение комитета Сената Конгресса США по международным делам поддержать введение санкций против иностранных компаний, участвующих в строительстве российского газопровода "Северный поток - 2".

Политика Глава офиса Зеленского прокомментировал своё заявление об отставке Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан подтвердил, что написал заявление об увольнении с занимаемой должности.

Армия и оружие «Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12 Компания "Туполев" планирует создать средний военно-транспортный самолет, который призван заменить в войсках устаревший Ан-12, заявил генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов.

Транспорт Российский бизнес перестанет зарабатывать на частных дорожных камерах Объем вознаграждений для обслуживающих дорожные камеры компаний предложили перестать высчитывать из числа выписанных штрафов.

Политика Япония заявила об оскорблении японцев из-за визита Медведева на Курилы Визит российского премьера Дмитрия Медведева на Курильские острова наносит ущерб российско-японским отношениям, и Токио заявляет протест против действий Москвы.

Общество Власти Финляндии ужесточили визовые требования для россиян С 1 сентября Финляндия расширит список документов для граждан России, желающих получить шенгенскую визу.

Наука Названа основная причина развития рака Дисфункция гена TP53, который отвечает за остановку роста и деление клетки при ее повреждении или стрессе, является главной причиной возникновения онкологических заболеваний.

Общество Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».

Общество Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.

Экономика Пункт по страхованию жилья от ЧС появится в платежке ЖКХ в 14 регионах «Если обычный полис добровольного страхования жилья для стандартной квартиры обходится в 5−7 тыс. рублей в год, то страхование жилья по региональной программе будет обходиться, ориентировочно, в 150−200 рублей в месяц, или 1800−2400 рублей в год», — сообщил Юргенс.

Гаджеты Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.

Технологии Дизайнеры и архитекторы получат возможность защищать авторские права с помощью блокчейн Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности (ассоциация IPChain, РФ) и Ассоциация специалистов предметного дизайна (АСПД, РФ) заключили соглашение о сотрудничестве для защиты авторских прав дизайнеров и архитекторов с помощью блокчейн-технологий.

Экономика ПФР пересчитает выплаты работающим пенсионерам Пенсионный фонд России с 1 августа начнет перерасчет страховых выплат тем пенсионерам, которые работали в 2018 году.

Космос Вулкан воды превращается в громоотвод Гроза над знаменитым вулканом Агуа (вулкан воды) в Гватемале запечатлена в этом электризующем изображении лесной достопримечательности.

Происшествия На Среднем Урале расстреляли супругов и ранили их дочь Как сообщает E1.RU, неизвестный пришел в дом семьи и расстрелял мужа и жену, а их дочь — молодую женщину ранил.

Футбол Тульский «Арсенал» выбывает из Лиги Европы В Баку завершился матч "Арсенал - Нефтчи". Красно-желтые проиграли со счетом 3:0. Игра выдалась напряженной.

Происшествия В результате пожара в цехе во Владикавказе пострадали 10 человек В шерстеобрабатывающем цехе во Владикавказе произошел пожар на площади 700 кв. м. В результате происшествия пострадали 10 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

Финансы Рубль и фондовый рынок падают на фоне торговой войны и санкций Нефть и рубль резко подешевели после решения Трампа ввести новые пошлины на китайский импорт Торговый конфликт между США и Китаем продолжается с прошлого года.

Политика Почему Крым никогда не станет украинским, объяснил журналист из Швейцарии Журналист из Швейцарии Кристиан Мюллер объяснил, почему Крымский полуостров никогда не вернется в состав Украины.

Общество В Москве появились тропические постельные клопы Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.

Армия и оружие Трамп оценил недавние ракетные испытания в КНДР Ранее Трамп уже заявлял, что США и КНДР не договаривались о том, что Пхеньян прекратит испытания ракет малой дальности.