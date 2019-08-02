Происшествия
«Проект» сообщил о проверке фонда Навального по статьям об отмывании денег и неуплате налоговКоммерсантъ 11:04
МВД России начало доследственную проверку в отношении руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального по статьям о легализации преступных доходов (ст. 174 УК РФ) и неуплате налогов (ст. 199 УК РФ), утверждает «Проект».
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с чего всё началось
Через счета членов ФБК Алексея Навального в 2017—2018 годах прошло более миллиарда рублей, причём эти деньги могли поступать из-за рубежа от третьих лиц, сообщает интернет-издание «Проект» (группа независимых журналистов, специализирующихся на расследованиях коррупции, в том числе — среди представителей органов власти) со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении редакции материалы доследственной проверки МВД.REGNUM09:56
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 12:03, Ашберн
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Технологии
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Обновлено в 10:50
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