Проект «русского OneWeb» подорожал до ₽534 млрдРБК 05:00

Кто должен был финансировать "русский OneWeb" Из-за чего подорожал проект, представитель "Роскосмоса" не уточнил. На официальной презентации проекта «Эфир» в мае 2018 года представитель РКС говорил, что 299 млрд руб. — это капитальные инвестиции в проект на шесть-семь лет.

Футбол Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.

Авто Ford Mustang 2020 получит новую версию High Performance Новая версия автомобиля получит обозначение Mustang 2.3L High Performance. Сообщается, что речь идет о новом базовом исполнении модели.

Политика Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».

Культура Владимир Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем Сегодня Алла Борисовна Пугачева отмечает 70-летие. С днем рождения певицу поздравил президент России Владимир Путин.

Происшествия Сотрудника полиции задержали во время лекции по борьбе с коррупцией В Хабаровском крае задержали начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району прямо на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.

Армия и оружие Индия испытала крылатую ракету Nirbhay На полигоне «Чандипур» в восточном штате Одиша прошли испытания дозвуковой крылатой ракеты большой дальности Nirbhay.

Музыка Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.

Армия и оружие Турецкие самолеты заметили над Сирией Самолеты заметили над провинцией Алеппо. Они пролетели над демилитаризованной зоной в районе Рашидин и городами Хан аль-Асаль и Хан-Туман.

Общество Названы самые смешные ошибки участников «Тотального диктанта» Организаторы «Тотального диктанта» рассказали о самых забавных и распространенных ошибках тех, кто пришел в этом году проверить свою грамотность.

Общество «Ставропольский бройлер» подал в суд на Елену Малышеву и Первый канал В Арбитражный суд Москвы поступил иск от ООО «Ставропольский бройлер» к АО «Первый канал» и редакции программы «Здоровье с Еленой Малышевой».

Происшествия Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП Каршеринговый Mercedes, за рулем которого, предположительно, был Егор Ляченков, на скорости более 100 км/ч пролетел на красный сигнал светофора и протаранил Hyundai Solaris .

Общество Австрия запретит анонимность и ненависть в интернете В Австрии в 2020 году вступит в силу закон, призванный исключить анонимность в Сети и снизить проявления ненависти.

Политика ФСИН выступает против УДО Варвары Карауловой Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. администрация исправительной колонии №1 по Вологодской области выступила за изоляцию Карауловой.

Политика Совет ЕС одобрил поправки к газовой директиве Совет министров стран – членов Евросоюза окончательно одобрил поправки к газовой директиве, сообщает пресс-служба совета.

Происшествия Бывшему руководителю Volkswagen предъявили обвинения по «дизельгейту» Бывшему руководителю Volkswagen Мартину Уинтеркорну предъявили обвинения по «дизельгейту» в Германии, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление прокуратуры страны.

Авто Volkswagen привёз в Шанхай «убийцу» BMW X4 По мнению экспертов авторитетного китайского издания Bitauto, в модельном ряду немецкого автогиганта кросс-купе займёт место на ступень выше Volkswagen Tayron и за счёт более доступной цены станет "убийцей" BMW X4.

Происшествия Задержан бывший глава производителя систем бомбардировщика Ту-160 Бывшего гендиректора производителя агрегатов для стратегических бомбардировщиков НПП «Темп» Андрея Трубкина задержали по подозрению в хищении около 200 миллионов рублей.

Важное за сутки Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019» Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.

Авто Новый Mercedes-Benz GLS рассекретили до премьеры В Сеть утекли фотографии внедорожника Mercedes-Benz GLS нового поколения.

Общество «Ъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете От российских интернет-пользователей начали поступать жалобы на новую схему мошенничества в интернете.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.

Авто Руководство Альянса Renault-Nissan запретило продажи Lada в Европе Несмотря на прекращение продаж, в официальных комментариях пресс-службы «АвтоВАЗа» был намёк на то, что Lada в Европу вернется, но чуть позже и с совершенно новой моделью.

Политика В Черниговской области националисты снесли бюст генералу Ватутину В Черниговской области в селе Новые Боровичи националисты снесли бюст генералу Николаю Ватутину.

Авто Автомобили марки Ravon начнут собирать в России В Ravon в свою очередь заявили, что в этом году на российском рынке стартуют продажи автомобилей, поставленных из завода в Узбекистане.