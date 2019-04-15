Экономика
Проект «русского OneWeb» подорожал до ₽534 млрдРБК 05:00
Кто должен был финансировать "русский OneWeb" Из-за чего подорожал проект, представитель "Роскосмоса" не уточнил. На официальной презентации проекта «Эфир» в мае 2018 года представитель РКС говорил, что 299 млрд руб. — это капитальные инвестиции в проект на шесть-семь лет.
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Происшествия
Камбербэтч сбил пожилого велосипедиста
Обновлено в 05:31
Экономика
Пенсионная реформа может стать причиной роста безработицы
Ранее ведущий научный сотрудник федерального научно-исследовательского центра института социологии РАН Леонтий Бызов рассказал НСН, что Кремль ждал худшей реакции общества на пенсионную реформу.
Обновлено в 07:36
Общество
Жириновский проиграл иск к автору книги, где он назван агентом КГБ
Останкинский суд Москвы в понедельник отклонил иск лидера ЛДПР Владимира Жириновского к главе китайского бюро газеты Financial Times Чарльзу Кловеру, назвавшему политика в своей книге агентом КГБ СССР.
Обновлено в 08:10
Политика
ФСИН выступает против УДО Варвары Карауловой
Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. администрация исправительной колонии №1 по Вологодской области выступила за изоляцию Карауловой.
Обновлено в 06:08
Политика
Путин обсудит госполитику в сфере космоса на Совбезе
16 апреля в Кремле президент Владимир Путин проведет заседание Совета безопасности РФ.
Обновлено в 09:00
Авто
Toyota RAV4 получил «внедорожные» и «уличные» версии
Кроссовер Toyota RAV4, продажи которого недавно начались в Японии, получил на местном рынке четыре новые версии.
Обновлено в 03:52
Кино
Опубликован тизер второй серии финального сезона «Игры престолов»
HBO опубликовал тизер второго эпизода восьмого сезона «Игры престолов», который стартовал на канале в понедельник.
Обновлено в 05:39
Экономика
Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах магазинов
Платежная система Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах в торговых точках.
Обновлено в 03:49
Политика
Стало известно о бегстве из страны главного военного прокурора Украины
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос покинул территорию страны.
Обновлено в 09:58
Авто
Экс-главе Volkswagen предъявлены обвинения в мошенничестве
Прокуратура города Брауншвейг в Германии предъявила обвинения в мошенничестве и других преступлениях бывшему генеральному директору автоконцерна Volkswagen Мартину Винтеркорну, сообщает издание Deutsche Welle.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией
Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:00
Авто
Aston Martin воссоздаст DB4 GT Zagato
Реставраторы и другие специалисты работают над созданием 19 экземпляров Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation, что в переводе означает «продолжение».
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия
Пять человек погибли при лобовом столкновении
Водитель грузового автомобиля жив, но все люди, ехавшие в Ларгусе, в результате столкновения погибли на месте.
Обновлено в 02:26
Гаджеты
«Лаборатория Касперского» обнаружила новую уязвимость Windows
В операционной системе Windows обнаружена новая уязвимость, которая дает хакерам возможность получить контроль над зараженным устройством, заявили в «Лаборатории Касперского».
Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Общество
В России отказались от видеофиксации техосмотра
Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев проинформировал о том, что законопроект, предполагающий фотофиксацию техосмотра автомобилей, будет рассмотрен во втором чтении в начале мая.
Обновлено в 09:53
Авто
Представлен большой электрический кроссовер Volkswagen ID Roomzz
ID Roomzz представляет собой большой электрический кроссовер, в котором будет много различных вариантов оформления салона.
Обновлено в 01:45
Общество
Ещё 20 регионов России перешли на цифровое вещание
Поэтапный переход на цифру В России переход от аналогового телевещания к цифровому происходит в соответствии с федеральной программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009 — 2018 годы".
Обновлено в 06:53
Наука
В Израиле впервые в мире напечатали на 3D-принтере живое сердце
Ученые из Тель-Авивского университета первыми в мире напечатали в 3D-формате живое пульсирующее сердце с использованием человеческой ткани.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес
Бузова - в адрес Тарасова: он не мужчина
Телеведущей предложили трех претендентов: певца Александра "T-Killah" Тарасова, бывшего мужа - футболиста "локомотива" Дмитрия Тарасова и видеоблогера Амирана Сардарова.
Обновлено в 08:21
Авто
Ford Mustang 2020 получит новую версию High Performance
Новая версия автомобиля получит обозначение Mustang 2.3L High Performance. Сообщается, что речь идет о новом базовом исполнении модели.
Обновлено в 07:25
Политика
Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».
Обновлено в 06:35
Экономика
UC Rusal планирует построить завод в США
Российский производитель алюминия уже заключил с американским партнером договор о намерениях, юридические документы будут подписаны во II квартале 2019 г. Проектная мощность прокатного завода составит 500 000 т ленты горячего проката и 300 000 т готовой продукции холодного проката в год, говорится в сообщении UC Rusal.
Обновлено в 00:44
Шоу-бизнес
Тина Канделаки назвала главный критерий успеха у мужчин
Обновлено в 08:08
Армия и оружие
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50