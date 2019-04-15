Экономика

Проект «русского OneWeb» подорожал до ₽534 млрдРБК 05:00

Кто должен был финансировать "русский OneWeb" Из-за чего подорожал проект, представитель "Роскосмоса" не уточнил. На официальной презентации проекта «Эфир» в мае 2018 года представитель РКС говорил, что 299 млрд руб. — это капитальные инвестиции в проект на шесть-семь лет.
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Проект российской системы спутникового интернета подорожал почти в два раза

Эхо Москвы10:31

Проект «русского OneWeb» подорожал до ₽534 млрд

РБК05:00

Российский глобальный интернет подорожал до 534 миллиардов рублей

Lenta.ru06:44

«Русский спутниковый Интернет» подорожал до половины триллиона. Желающих вкладываться в «Эфир» пока нет

Фонтанка.Ру06:34

Стоимость спутниковой системы «Эфир» превысила 500 млрд рублей

Коммерсантъ06:13

Стоимость спутниковой интернет-системы России выросла в 2 раза

Московский Комсомолец07:19

Проект российской системы спутникового интернета подорожал до 534 миллиардов рублей

Дождь06:41
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Происшествия

Камбербэтч сбил пожилого велосипедиста

Обновлено в 05:31
Армия и оружие

Моряков британской атомной подлодки уличили в употреблении кокаина

Обновлено в 01:36
Экономика

Пенсионная реформа может стать причиной роста безработицы

Ранее ведущий научный сотрудник федерального научно-исследовательского центра института социологии РАН Леонтий Бызов рассказал НСН, что Кремль ждал худшей реакции общества на пенсионную реформу.
Обновлено в 07:36
Общество

Жириновский проиграл иск к автору книги, где он назван агентом КГБ

Останкинский суд Москвы в понедельник отклонил иск лидера ЛДПР Владимира Жириновского к главе китайского бюро газеты Financial Times Чарльзу Кловеру, назвавшему политика в своей книге агентом КГБ СССР.
Обновлено в 08:10
Политика

ФСИН выступает против УДО Варвары Карауловой

Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. администрация исправительной колонии №1 по Вологодской области выступила за изоляцию Карауловой.
Обновлено в 06:08
Политика

Путин обсудит госполитику в сфере космоса на Совбезе

16 апреля в Кремле президент Владимир Путин проведет заседание Совета безопасности РФ.
Обновлено в 09:00
Авто

Toyota RAV4 получил «внедорожные» и «уличные» версии

Кроссовер Toyota RAV4, продажи которого недавно начались в Японии, получил на местном рынке четыре новые версии.
Обновлено в 03:52
Кино

Опубликован тизер второй серии финального сезона «Игры престолов»

HBO опубликовал тизер второго эпизода восьмого сезона «Игры престолов», который стартовал на канале в понедельник.
Обновлено в 05:39
Экономика

Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах магазинов

Платежная система Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах в торговых точках.
Обновлено в 03:49
Политика

Стало известно о бегстве из страны главного военного прокурора Украины

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос покинул территорию страны.
Обновлено в 09:58
Авто

Экс-главе Volkswagen предъявлены обвинения в мошенничестве

Прокуратура города Брауншвейг в Германии предъявила обвинения в мошенничестве и других преступлениях бывшему генеральному директору автоконцерна Volkswagen Мартину Винтеркорну, сообщает издание Deutsche Welle.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией

Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:00
Авто

Aston Martin воссоздаст DB4 GT Zagato

Реставраторы и другие специалисты работают над созданием 19 экземпляров Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation, что в переводе означает «продолжение».
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия

Пять человек погибли при лобовом столкновении

Водитель грузового автомобиля жив, но все люди, ехавшие в Ларгусе, в результате столкновения погибли на месте.
Обновлено в 02:26
Общество

В Мосгордуме призвали запретить игрушки в виде монстров и вампиров

Обновлено в 01:46
Происшествия

Жительницу Кубани задержали за убийство четырехлетней дочери

Обновлено в 07:11
Гаджеты

«Лаборатория Касперского» обнаружила новую уязвимость Windows

В операционной системе Windows обнаружена новая уязвимость, которая дает хакерам возможность получить контроль над зараженным устройством, заявили в «Лаборатории Касперского».
Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей

Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Общество

В России отказались от видеофиксации техосмотра

Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев проинформировал о том, что законопроект, предполагающий фотофиксацию техосмотра автомобилей, будет рассмотрен во втором чтении в начале мая.
Обновлено в 09:53
Авто

Представлен большой электрический кроссовер Volkswagen ID Roomzz

ID Roomzz представляет собой большой электрический кроссовер, в котором будет много различных вариантов оформления салона.
Обновлено в 01:45
Общество

Ещё 20 регионов России перешли на цифровое вещание

Поэтапный переход на цифру В России переход от аналогового телевещания к цифровому происходит в соответствии с федеральной программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009 — 2018 годы".
Обновлено в 06:53
Наука

В Израиле впервые в мире напечатали на 3D-принтере живое сердце

Ученые из Тель-Авивского университета первыми в мире напечатали в 3D-формате живое пульсирующее сердце с использованием человеческой ткани.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие

В Госдуме ответили на слова украинского генерала о дальности ракет

Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес

Бузова - в адрес Тарасова: он не мужчина

Телеведущей предложили трех претендентов: певца Александра "T-Killah" Тарасова, бывшего мужа - футболиста "локомотива" Дмитрия Тарасова и видеоблогера Амирана Сардарова.
Обновлено в 08:21
Авто

Ford Mustang 2020 получит новую версию High Performance

Новая версия автомобиля получит обозначение Mustang 2.3L High Performance. Сообщается, что речь идет о новом базовом исполнении модели.
Обновлено в 07:25
Политика

Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».
Обновлено в 06:35
Экономика

UC Rusal планирует построить завод в США

Российский производитель алюминия уже заключил с американским партнером договор о намерениях, юридические документы будут подписаны во II квартале 2019 г. Проектная мощность прокатного завода составит 500 000 т ленты горячего проката и 300 000 т готовой продукции холодного проката в год, говорится в сообщении UC Rusal.
Обновлено в 00:44
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес

Тина Канделаки назвала главный критерий успеха у мужчин

Обновлено в 08:08
Армия и оружие

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
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