Экономика
Проект «русского OneWeb» подорожал до ₽534 млрдРБК 05:00
Проект получил неофициальное название «русский OneWeb», поскольку позиционировался как ответ на создание одноименной глобальной спутниковой системы.
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Общество
Под Петербургом открыли новую газораспределительную станцию
В Ломоносовском районе Ленинградской области запущена новая газораспределительная станция "Лаголово".
Обновлено в 09:04
Гаджеты
IOS 13 принесёт огромные изменения: тёмная тема и многозадачность с несколькими окнами для iPad, которые можно перемещать по экрану
Система принесёт улучшенную многозадачность на iPad с поддержкой множества окон в приложениях, такие окна можно перемещать в виде карточек по экрану простым перетаскиванием.
Обновлено в 11:40
Спорт
Ралли «Дакар» в 2020 году пройдет в Саудовской Аравии
Ралли-рейд "Дакар" в 2020 году примет Саудовская Аравия, сообщает официальный сайт соревнований.
Обновлено в 09:18
Хоккей
ЦСКА — Авангард 0:0 (1-й период)
"Авангард" объявил состав на второй матч финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА.
Обновлено в 11:56
Происшествия
В Севастополе ФСБ задержала лидера радикальных исламистов
«35-летний уроженец Узбекистана, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений», — сообщили в ФСБ.
Обновлено в 12:09
Музыка
Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Футбол
Месси и Роналду целуются на обложке нового выпуска France Football
Одно из самых популярных футбольных изданий — France Football — в Twitter анонсировало выход нового выпуска своего еженедельного журнала, на обложке которого изображены целующиеся Лионель Мессии и Криштиану Роналду.
Обновлено в 10:19
Футбол
Томаров вернулся в тренерский штаб «Уфы»
Сергей Томаров вошёл в тренерский штаб "Уфы", сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 10:46
Политика
В МИД России раскритиковали «недипломатичные манеры» Помпео
«В Москве обратили внимание, что в ходе продолжающегося турне по странам Латинской Америки госсекретарь США Майк Помпео позволил себе ряд неприемлемых высказываний в адрес нашей страны, в частности в контексте событий в Венесуэле», — рассказали РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 10:57
Политика
Порошенко предложил Зеленскому новое время для дебатов 19 апреля
Ранее в штабе Зеленского заявили, что кандидат ожидает Порошенко на дебаты в пятницу, 19 апреля, в 19:00 на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 11:56
Армия и оружие
Китай готовится принять на вооружение второй авианосец
Судя по фото, появившемся в Сети, китайцы практически закончили строительство своего второго авианосца.
Обновлено в 10:06
Авто
Toyota RAV4 получил «внедорожные» и «уличные» версии
Кроссовер Toyota RAV4, продажи которого недавно начались в Японии, получил на местном рынке четыре новые версии.
Обновлено в 03:52
Музыка
Верка Сердючка примет участие в Евровидении в качестве гостя
Обновлено в 12:16
Армия и оружие
Главком НАТО в Европе захотел узнать Россию поближе
Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти заявил, что России и странам альянса следует наладить более тесные контакты, чтобы избежать войны.
Обновлено вчера в 23:34
Хоккей
Скончался бывший хоккеист сборной России Дмитрий Набоков
Бывший нападающий сборной России по хоккею Дмитрий Набоков умер в возрасте 42 лет в Новосибирске.
Обновлено в 06:51
Политика
Геращенко заявила об угрозах в ее адрес от анонимов
Первый вице-спикер Верховной Рады Геращенко заявила, что ей с неизвестных номеров анонимы шлют угрозы, связанные с политической ситуацией в стране.
Обновлено в 09:56
Гаджеты
Смартфон Nubia X с двумя экранами получил Android 9.0 Pie
Выпущенный в прошлом году Nubia X изначально работал под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo, но теперь разработчики предложили его владельцам загрузить бета-версию Android 9.0 Pie.
Обновлено в 06:18
Политика
Дания не смогла назвать сроки решения по новому маршруту Nord Stream 2
Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило третью заявку компании Nord Stream 2 AG, оператора "Северного потока-2", на строительство трубопровода на территории страны, однако не может назвать конкретные сроки решения по документу, говорится в сообщении агентства Это уже третья попытка с российской стороны согласовать маршрут газопровода по территории Северной Европы.
Обновлено в 11:18
Общество
Суд отклонил иск о закрытии мусорного полигона под Волоколамском
Арбитражный суд Московской области отклонил иск администрации Волоколамского района о запрете эксплуатации мусорного полигона «Ядрово», следует из картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 11:22
Общество
Суд приостановил рассмотрение дела об отравлениях в детсадах Москвы
Только что Мещанский суд Москвы своим определением приостановил рассмотрение 1 коллективного иска по массовому отравлению детей в детских садах Москвы до рассмотрения уголовного дела.
Обновлено в 10:53
Футбол
Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя
Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 10:38
Общество
Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра
Поправки правительства РФ ко второму чтению законопроекта о техосмотре исключают обязательную видеофиксацию процедуры техосмотра автомобилей, сообщил в понедельник "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.
Обновлено в 05:01
Футбол
Кечинов призвал дать время тренеру «Спартака» Кононову
Обновлено в 11:56
Происшествия
Мертвого крокодила нашли в лесу в Оренбургской области
Полиция Оренбургской области проводит проверку после обнаружения в лесу мертвого крокодила.
Обновлено в 11:10
Армия и оружие
СК России возбудил новые дела по фактам обстрелов в Донбассе
Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту обстрела украинскими силовиками объектов гражданской инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республиках, в результате которого пострадали женщина и ребенок.
Обновлено в 11:55
Происшествия
В Мордовии по подозрению в убийстве подростка задержали охотника
Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Убийство».
Обновлено в 11:19
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес
Наталья Водянова поделилась милым снимком с бабушкой и старшим сыном
Лариса Гавриловна часто приезжает к любимой внучке в гости. Топ-модель с радостью гуляет с бабушкой по Парижу, показывая ей красивые места.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие
Путин направил 35 российских военных в миссию ООН в ЦАР и на Кипре
«Минобороны России направить в состав Миссии ООН до 30 военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации в качестве офицеров связи, военных наблюдателей и офицеров штаба», — говорится в распоряжении.
Обновлено в 12:07
Происшествия
Ещё двое сбежавших из изолятора в Туве задержаны
Обновлено в 09:26