Экономика

Проект «русского OneWeb» подорожал до ₽534 млрдРБК 05:00

Проект получил неофициальное название «русский OneWeb», поскольку позиционировался как ответ на создание одноименной глобальной спутниковой системы.
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Проект российской системы спутникового интернета подорожал почти в два раза

Эхо Москвы10:31

Стоимость спутниковой системы «Эфир» превысила 500 млрд рублей

Коммерсантъ06:13

Российский глобальный интернет подорожал до 534 миллиардов рублей

Lenta.ru06:44

«Русский спутниковый Интернет» подорожал до половины триллиона. Желающих вкладываться в «Эфир» пока нет

Фонтанка.Ру06:34

Стоимость спутниковой интернет-системы России выросла в 2 раза

Московский Комсомолец07:19

Проект «русского OneWeb» подорожал до ₽534 млрд

РБК05:00

Проект российской системы спутникового интернета подорожал до 534 миллиардов рублей

Дождь06:41
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Общество

Под Петербургом открыли новую газораспределительную станцию

В Ломоносовском районе Ленинградской области запущена новая газораспределительная станция "Лаголово".
Обновлено в 09:04
Гаджеты

IOS 13 принесёт огромные изменения: тёмная тема и многозадачность с несколькими окнами для iPad, которые можно перемещать по экрану

Система принесёт улучшенную многозадачность на iPad с поддержкой множества окон в приложениях, такие окна можно перемещать в виде карточек по экрану простым перетаскиванием.
Обновлено в 11:40
Спорт

Ралли «Дакар» в 2020 году пройдет в Саудовской Аравии

Ралли-рейд "Дакар" в 2020 году примет Саудовская Аравия, сообщает официальный сайт соревнований.
Обновлено в 09:18
Хоккей

ЦСКА — Авангард 0:0 (1-й период)

"Авангард" объявил состав на второй матч финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА.
Обновлено в 11:56
Происшествия

В Севастополе ФСБ задержала лидера радикальных исламистов

«35-летний уроженец Узбекистана, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений», — сообщили в ФСБ.
Обновлено в 12:09
Музыка

Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Футбол

Месси и Роналду целуются на обложке нового выпуска France Football

Одно из самых популярных футбольных изданий — France Football — в Twitter анонсировало выход нового выпуска своего еженедельного журнала, на обложке которого изображены целующиеся Лионель Мессии и Криштиану Роналду.
Обновлено в 10:19
Футбол

Томаров вернулся в тренерский штаб «Уфы»

Сергей Томаров вошёл в тренерский штаб "Уфы", сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 10:46
Политика

В МИД России раскритиковали «недипломатичные манеры» Помпео

«В Москве обратили внимание, что в ходе продолжающегося турне по странам Латинской Америки госсекретарь США Майк Помпео позволил себе ряд неприемлемых высказываний в адрес нашей страны, в частности в контексте событий в Венесуэле», — рассказали РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 10:57
Политика

Порошенко предложил Зеленскому новое время для дебатов 19 апреля

Ранее в штабе Зеленского заявили, что кандидат ожидает Порошенко на дебаты в пятницу, 19 апреля, в 19:00 на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 11:56
Армия и оружие

Китай готовится принять на вооружение второй авианосец

Судя по фото, появившемся в Сети, китайцы практически закончили строительство своего второго авианосца.
Обновлено в 10:06
Авто

Toyota RAV4 получил «внедорожные» и «уличные» версии

Кроссовер Toyota RAV4, продажи которого недавно начались в Японии, получил на местном рынке четыре новые версии.
Обновлено в 03:52
Музыка

Верка Сердючка примет участие в Евровидении в качестве гостя

Обновлено в 12:16
Армия и оружие

Главком НАТО в Европе захотел узнать Россию поближе

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти заявил, что России и странам альянса следует наладить более тесные контакты, чтобы избежать войны.
Обновлено вчера в 23:34
Хоккей

Скончался бывший хоккеист сборной России Дмитрий Набоков

Бывший нападающий сборной России по хоккею Дмитрий Набоков умер в возрасте 42 лет в Новосибирске.
Обновлено в 06:51
Политика

Геращенко заявила об угрозах в ее адрес от анонимов

Первый вице-спикер Верховной Рады Геращенко заявила, что ей с неизвестных номеров анонимы шлют угрозы, связанные с политической ситуацией в стране.
Обновлено в 09:56
Гаджеты

Смартфон Nubia X с двумя экранами получил Android 9.0 Pie

Выпущенный в прошлом году Nubia X изначально работал под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo, но теперь разработчики предложили его владельцам загрузить бета-версию Android 9.0 Pie.
Обновлено в 06:18
Политика

Дания не смогла назвать сроки решения по новому маршруту Nord Stream 2

Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило третью заявку компании Nord Stream 2 AG, оператора "Северного потока-2", на строительство трубопровода на территории страны, однако не может назвать конкретные сроки решения по документу, говорится в сообщении агентства Это уже третья попытка с российской стороны согласовать маршрут газопровода по территории Северной Европы.
Обновлено в 11:18
Общество

Суд отклонил иск о закрытии мусорного полигона под Волоколамском

Арбитражный суд Московской области отклонил иск администрации Волоколамского района о запрете эксплуатации мусорного полигона «Ядрово», следует из картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 11:22
Общество

Суд приостановил рассмотрение дела об отравлениях в детсадах Москвы

Только что Мещанский суд Москвы своим определением приостановил рассмотрение 1 коллективного иска по массовому отравлению детей в детских садах Москвы до рассмотрения уголовного дела.
Обновлено в 10:53
Футбол

Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя

Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 10:38
Общество

Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра

Поправки правительства РФ ко второму чтению законопроекта о техосмотре исключают обязательную видеофиксацию процедуры техосмотра автомобилей, сообщил в понедельник "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.
Обновлено в 05:01
Футбол

Кечинов призвал дать время тренеру «Спартака» Кононову

Обновлено в 11:56
Происшествия

Мертвого крокодила нашли в лесу в Оренбургской области

Полиция Оренбургской области проводит проверку после обнаружения в лесу мертвого крокодила.
Обновлено в 11:10
Армия и оружие

СК России возбудил новые дела по фактам обстрелов в Донбассе

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту обстрела украинскими силовиками объектов гражданской инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республиках, в результате которого пострадали женщина и ребенок.
Обновлено в 11:55
Происшествия

В Мордовии по подозрению в убийстве подростка задержали охотника

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Убийство».
Обновлено в 11:19
Единоборства

Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес

Наталья Водянова поделилась милым снимком с бабушкой и старшим сыном

Лариса Гавриловна часто приезжает к любимой внучке в гости. Топ-модель с радостью гуляет с бабушкой по Парижу, показывая ей красивые места.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие

Путин направил 35 российских военных в миссию ООН в ЦАР и на Кипре

«Минобороны России направить в состав Миссии ООН до 30 военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации в качестве офицеров связи, военных наблюдателей и офицеров штаба», — говорится в распоряжении.
Обновлено в 12:07
Происшествия

Ещё двое сбежавших из изолятора в Туве задержаны

Обновлено в 09:26
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