Экономика

ОАК: Китай не предлагал России разделить продажи совместного самолетаРоссийская газета 05:07

Объединенная авиастроительная корпорация опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что Китай предложил России разделить продажи по программе создания совместного самолета CR929.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Ведомости: Проект создания российско-китайского дальнемагистрального самолета оказался под угрозой

Эхо Москвы07:00

Проект российско-китайского самолета оказался под угрозой срыва

Взгляд.ру02:23

ОАК опровергла данные о предложении Китая разделить продажи лайнера CR929

РБК05:22

Китай не предлагал России разделять продажи совместно разрабатываемого самолета

Коммерсантъ06:03

В ОАК сообщили, что Китай не предлагал России раздельно продавать самолеты CR929

ТАСС04:47

Китай не предлагал России разделить продажи по проекту CR929, заявили в ОАК

РИА Новости03:56

ОАК ответила на сообщения об угрозе срыва проекта российско-китайского самолета

Ведомости07:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 12:10, Ашберн
Политика

Порошенко и Зеленский прибыли на дебаты в «Олимпийский»

Обновлено в 11:56
Политика

Медведчук призвал Зеленского заключить сделку с Россией

Политик считает, что новый украинский президент должен заключить с Россией сделку, что поможет восстановить контроль над Донбассом в течение нескольких месяцев.
Обновлено в 02:21
Происшествия

Экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы одобрил ходатайство следствия и отправил бывшего владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
Обновлено в 11:53
Транспорт

Первые капсульные отели открылись в аэропорту Внуково

Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина

Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Здоровье

Нефрологи рассказали о вреде бесконтрольного приема витамина D

Группа ученых из Канады изучили историю болезни пациента в возрасте 54-х лет, попавшего в больницу с подозрением на острое повреждение почек, и пришли к выводу, что всему виной стала передозировка «солнечного витамина».
Обновлено в 05:30
Происшествия

О резком ухудшении состояния Быкова высказались в его окружении

Издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов отреагировал на сообщения о резком ухудшении состояния писателя Дмитрия Быкова, который сейчас находится в одной из больниц Москвы.
Обновлено в 11:10
Общество

Рабочие завода «Форд» в Ленобласти митинговали в защиту своих прав

Ранее сегодня ТАСС, со ссылкой на пресс-службу Ford и власти Ленобласти, сообщило, что более 85% сотрудников завода в Ленобласти согласились участвовать в программе добровольного увольнения с выплатой компенсации: по данным чиновников, заявления уже написали 800 человек.
Обновлено в 06:47
Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей

Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено в 05:27
Происшествия

Десятки домов сгорели в Забайкалье

В пятницу, 19 апреля, десятки домов сгорели в нескольких населенных пунктах южных районов Забайкальского края из-за природных пожаров.
Обновлено в 09:17
Армия и оружие

В ДНР за неделю погибли пять ополченцев

По словам представителя аппарата омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, в результате "вооруженной агрессии со стороны Украины ранения получили пятеро человек, из которых четверо военных и одна гражданская женщина".
Обновлено в 09:51
Политика

Супруга Зеленского хочет встретиться с женой Порошенко

Обновлено в 07:37
Происшествия

Итальянец попытался перепрыгнуть на авто разводной мост в Петербурге

Гражданин Италии на каршеринговом автомобиле на полной скорости пытался перелететь на другую сторону разведенного моста.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие

Израильская армия обстреляла объекты ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля нанесла удары по двум объектам боевиков движения ХАМАС в секторе Газа, сообщает в четверг израильская газета "Гаарец".
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес

Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя

Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено вчера в 05:02
Политика

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено вчера в 05:25
Футбол

Адвокат Кокорина уличил Пака и Гайсина во вранье

Обновлено в 11:44
Политика

В Киеве полицейские разобрали сцену команды Порошенко на стадионе

Обновлено в 11:27
Космос

Умерла летчица-рекордсменка Джерри Кобб

Обновлено в 09:33
Политика

Украинский суд отверг вину России в гибели Ил-76 под Луганском

Вдова Александра Белого, командира самолета Ил-76, который был сбит под Луганском в июне 2014 года, не смогла доказать в суде, что гибель ее мужа стала следствием агрессии России.
Обновлено вчера в 11:39
Экономика

Миллиардеры из Вологды рассказали о причине отъезда из России

Основатели компании Playrix, специализирующейся на играх, Игорь и Дмитрий Бухманы, поведали Meduza о причинах своего переезда из России в Ирландию.
Обновлено в 11:36
Наука

Геологи увидели «всплытие» очага крупного землетрясения

Обновлено вчера в 14:02
Экономика

Подчиненные обогнали Набиуллину по доходам в 2018 году

Супруг главы ЦБ Ярослав Кузьминов, ректор НИУ ВШЭ, в 2018 году заработал 53,6 млн. Его доход в 2017 году был 29,9 млн руб. (плюс 80%).
Обновлено в 10:19
Общество

Синоптики пообещали в Москве потепление до +25 градусов

На следующей неделе в Москву придет летняя погода — столбики термометров будут доходить до +25 градусов.
Обновлено в 10:08
Политика

Украинский суд присудил компенсацию российскому «МиГу»

«Украинский суд полностью удовлетворил исковые требования российской компании и присудил взыскать с украинского предприятия более 5 млн руб. в пользу «МиГ», который является одним из основных предприятий российской военной промышленности», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:13
Наука

ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке

Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено в 08:02
Общество

На Шиесе сожгли два деревянных моста

Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.
Обновлено в 10:33
Происшествия

Депутата украинской Рады Найема облили фекалиями в Одессе

Обновлено в 09:20
Происшествия

Любовь к наркотикам довела соратницу Ходорковского до задержания

Руководителем организации, признанной нежелательной в России, является беглый олигарх Михаил Ходорковский, который руководит ею из Великобритании.
Обновлено в 07:11
Футбол

«Ростов» погасил долг перед «Зенитом» за трансфер Мевли

Задолженность по трансферу Михи Мевли перед ФК Зенит полностью погашена, обязательства по соглашению об аренде исполнены.
Обновлено в 06:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное