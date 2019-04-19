Экономика
ОАК: Китай не предлагал России разделить продажи совместного самолетаРоссийская газета 05:07
Объединенная авиастроительная корпорация опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что Китай предложил России разделить продажи по программе создания совместного самолета CR929.
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Политика
Порошенко и Зеленский прибыли на дебаты в «Олимпийский»
Обновлено в 11:56
Политика
Медведчук призвал Зеленского заключить сделку с Россией
Политик считает, что новый украинский президент должен заключить с Россией сделку, что поможет восстановить контроль над Донбассом в течение нескольких месяцев.
Обновлено в 02:21
Происшествия
Экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы одобрил ходатайство следствия и отправил бывшего владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
Обновлено в 11:53
Транспорт
Первые капсульные отели открылись в аэропорту Внуково
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Здоровье
Нефрологи рассказали о вреде бесконтрольного приема витамина D
Группа ученых из Канады изучили историю болезни пациента в возрасте 54-х лет, попавшего в больницу с подозрением на острое повреждение почек, и пришли к выводу, что всему виной стала передозировка «солнечного витамина».
Обновлено в 05:30
Происшествия
О резком ухудшении состояния Быкова высказались в его окружении
Издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов отреагировал на сообщения о резком ухудшении состояния писателя Дмитрия Быкова, который сейчас находится в одной из больниц Москвы.
Обновлено в 11:10
Общество
Рабочие завода «Форд» в Ленобласти митинговали в защиту своих прав
Ранее сегодня ТАСС, со ссылкой на пресс-службу Ford и власти Ленобласти, сообщило, что более 85% сотрудников завода в Ленобласти согласились участвовать в программе добровольного увольнения с выплатой компенсации: по данным чиновников, заявления уже написали 800 человек.
Обновлено в 06:47
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей
Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Десятки домов сгорели в Забайкалье
В пятницу, 19 апреля, десятки домов сгорели в нескольких населенных пунктах южных районов Забайкальского края из-за природных пожаров.
Обновлено в 09:17
Армия и оружие
В ДНР за неделю погибли пять ополченцев
По словам представителя аппарата омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, в результате "вооруженной агрессии со стороны Украины ранения получили пятеро человек, из которых четверо военных и одна гражданская женщина".
Обновлено в 09:51
Политика
Супруга Зеленского хочет встретиться с женой Порошенко
Обновлено в 07:37
Происшествия
Итальянец попытался перепрыгнуть на авто разводной мост в Петербурге
Гражданин Италии на каршеринговом автомобиле на полной скорости пытался перелететь на другую сторону разведенного моста.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
Израильская армия обстреляла объекты ХАМАС в секторе Газа
Армия обороны Израиля нанесла удары по двум объектам боевиков движения ХАМАС в секторе Газа, сообщает в четверг израильская газета "Гаарец".
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес
Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя
Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено вчера в 05:02
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено вчера в 05:25
Футбол
Адвокат Кокорина уличил Пака и Гайсина во вранье
Обновлено в 11:44
Космос
Умерла летчица-рекордсменка Джерри Кобб
Обновлено в 09:33
Политика
Украинский суд отверг вину России в гибели Ил-76 под Луганском
Вдова Александра Белого, командира самолета Ил-76, который был сбит под Луганском в июне 2014 года, не смогла доказать в суде, что гибель ее мужа стала следствием агрессии России.
Обновлено вчера в 11:39
Экономика
Миллиардеры из Вологды рассказали о причине отъезда из России
Основатели компании Playrix, специализирующейся на играх, Игорь и Дмитрий Бухманы, поведали Meduza о причинах своего переезда из России в Ирландию.
Обновлено в 11:36
Наука
Геологи увидели «всплытие» очага крупного землетрясения
Обновлено вчера в 14:02
Экономика
Подчиненные обогнали Набиуллину по доходам в 2018 году
Супруг главы ЦБ Ярослав Кузьминов, ректор НИУ ВШЭ, в 2018 году заработал 53,6 млн. Его доход в 2017 году был 29,9 млн руб. (плюс 80%).
Обновлено в 10:19
Общество
Синоптики пообещали в Москве потепление до +25 градусов
На следующей неделе в Москву придет летняя погода — столбики термометров будут доходить до +25 градусов.
Обновлено в 10:08
Политика
Украинский суд присудил компенсацию российскому «МиГу»
«Украинский суд полностью удовлетворил исковые требования российской компании и присудил взыскать с украинского предприятия более 5 млн руб. в пользу «МиГ», который является одним из основных предприятий российской военной промышленности», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:13
Наука
ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке
Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено в 08:02
Общество
На Шиесе сожгли два деревянных моста
Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Любовь к наркотикам довела соратницу Ходорковского до задержания
Руководителем организации, признанной нежелательной в России, является беглый олигарх Михаил Ходорковский, который руководит ею из Великобритании.
Обновлено в 07:11
Футбол
«Ростов» погасил долг перед «Зенитом» за трансфер Мевли
Задолженность по трансферу Михи Мевли перед ФК Зенит полностью погашена, обязательства по соглашению об аренде исполнены.
Обновлено в 06:36