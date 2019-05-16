Экономика
Проект региональной авиакомпании Сбербанка и ВТБ приостановленИнтерфакс 07:06
Проект создания региональной авиакомпании, который по поручению правительства прорабатывали Сбербанк и ВТБ, пока приостановлен, заявил глава Сбербанка Герман Греф журналистам в Нур-Султане.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 17:19, Ашберн
Авто
Составлен рейтинг самых надежных немецких автомобилей
Обновлено в 07:47
Армия и оружие
В честь 316-й годовщины со Дня основания Балтийского флота в Балтийске пройдет военный парад
18 мая праздничные мероприятия, посвященные Дню Балтийского флота, начнутся в 12:00 на площади Балтийской Славы в г. Балтийске с парада войск Балтийского гарнизона.
Обновлено в 07:33
Музыка
Сергей Лазарев выступил в полуфинале «Евровидения»
Обновлено в 17:01
Здоровье
Эндокринолог перечислила опасные осложнения диабета
Осложнения у пациента, страдающего диабетом, серьезно угрожают не только здоровью, но и жизни человека.
Обновлено в 14:35
Происшествия
В Москве неизвестный украл из банкомата 565 тысяч рублей
Как сообщает РБК, 35 бумажек банкомат не принял.
Обновлено в 03:00
Политика
Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Музыка
Владелец прав на «Голос» отреагировал на аннулирование результатов конкурса
"Первый канал" консультировался с голландской медиакомпанией Talpa — владельцем прав на шоу Голос.
Обновлено в 11:34
Происшествия
В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет
Обновлено в 13:53
Космос
Китайский луноход нашел минералы на обратной стороне Луны
Китайский луноход "Юйту-2" в рамках космической миссии на обратную сторону Луны обнаружил богатые железом минералы пироксены и оливины.
Обновлено в 03:59
Авто
Багги «Чаборз-М3» будет производиться в Белорусии
Багги "Чаборз-М3" предназначен для различных подразделений специального назначения.
Обновлено в 12:03
Музыка
Нагиев прокомментировал отмену итогов голосования в шоу «Голос. Дети»
Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс после того, как победу одержала дочь певицы Алсу.
Обновлено в 08:54
Общество
Мэр приостановил возведение храма в Екатеринбурге
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что строительство храма Святой Екатерины, из-за которого в понедельник и во вторник прошли акции протеста местных жителей, остановлены до проведения опроса среди горожан, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:23
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено в 05:59
Авто
Салон нового Volkswagen Golf показали вживую
В Сети появилась фотография салона нового Volkswagen Golf.
Обновлено в 04:26
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено в 11:14
Политика
Кадыров прокомментировал внесение «Терека» в санкционный список США
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал внесение в санкционный «список Магнитского» спецотряда «Терек» и его командира Абузайда Висмурадова.
Обновлено в 15:55
Происшествия
В московском Институте физической химии произошел взрыв
Обновлено в 09:21
Происшествия
Самолет из Нур-Султана совершил аварийную посадку в Шереметьево
Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан - Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Обновлено в 15:33
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес
Алла Пугачева и Максим Галкин в отличном настроении посетили ресторан Юдашкина
Алла Пугачева и Максим Галкин в отличном настроении посетили ресторан Валентина Юдашкина.
Обновлено в 15:21
Политика
Ангела Меркель: Еврокомиссия уже не остановит «Северный поток-2»
Фото: Twitter.com Еврокомиссия уже не сможет остановить строительство "Северного потока-2" — такое мнение высказала канцлер Германии Ангела Меркель в среду вечером, отвечая на вопрос газеты "Напdеlsвlатт", сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:07
Технологии
«Билайн» пообещал заменить все базовые станции в Москве и Подмосковье
К концу 2020 года «ВымпелКом» (бренд «Билайн») заменит все базовые станции в столице и Московской области на новое оборудование и подготовит сеть к внедрению связи следующего, пятого, поколения (5G).
Обновлено в 09:33
Музыка
Сердючка раскритиковала организацию «Евровидения»
Обновлено в 16:07
Происшествия
Восстановлена полная картина катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 02:38
Армия и оружие
ВСУ обстреляли автобус с рабочими ДФС
Обновлено в 09:24
Космос
Астрономы подвели первые итоги исследования Ультимы Туле
Первым научным аппаратом, созданным для исследования объектов пояса Койпера, стал зонд New Horizons.
Обновлено в 15:55
Авто
Nissan X-Trail стал лидером вторичного рынка SUV в Москве
Самым продаваемым SUV на вторичном авторынке столицы Nissan X-Trail, нашедший за это время 561 нового владельца.
Обновлено в 13:57
Футбол
«Шеффилд Юнайтед» получил кредит от семьи Усамы бен Ладена
Обновлено в 14:46
Технологии
В Германии прошли испытания воздушного электротакси
Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси.
Обновлено в 08:14