Экономика

Проект региональной авиакомпании Сбербанка и ВТБ приостановленИнтерфакс 07:06

Проект создания региональной авиакомпании, который по поручению правительства прорабатывали Сбербанк и ВТБ, пока приостановлен, заявил глава Сбербанка Герман Греф журналистам в Нур-Султане.
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