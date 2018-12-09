Проект развития Северного морского пути планируется согласовать к февралю 2019 года.

Проект развития Северного морского пути утвердят к февралю 2019 года

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Армия и оружие Армия и оружие Сирийская система ПВО отразила авиаудар вблизи аэропорта Дамаска

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