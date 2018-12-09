Политика

Проект развития Северного морского пути утвердят к февралю 2019 года
Реальное время
19:34

Проект развития Северного морского пути планируется согласовать к февралю 2019 года.
Реальное время19:34

Подробнее о событии

Проект развития Севморпути намерены согласовать до февраля

РИА Новости06:58

Россия облагородит Северный морской путь

News.ru06:46

Проект развития Севморпути будет согласован до февраля 2019 года

ФАН06:39

Проект развития Севморпути согласуют к февралю

Российская газета06:38

Названы сроки согласования проекта развития Севморпути

Взгляд.ру06:15

Акимов: Изменения в финансировании проекта СМП не приведут к рискам для вывоза сырья

ПРАЙМ07:03

Проект развития Севморпути планируется согласовать к февралю 2019 года

ТАСС05:33
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Политика

Блок Пашиняна и еще две партии прошли в парламент Армении

Остальные партии - "Решение гражданина", "Национальный прогресс", "Оринац еркир" ("Страна закона"), "Сасна црер" (Сасунские храбрецы; Сасун - армянская историческая область на территории современной Турции), "Христианско-демократическое возрождение" - набирают менее 2% каждая, блок "Мы" (создан партиями "Свободные демократы", "Республика" и "Армянская родина") - 2%.
Обновлено в 23:06
Политика

Франция расследует «причастность России» к протестам в стране

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан рассказал, что Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности (SGDSN) ведет расследование о якобы причастности России к организации акций протестов в стране.
Обновлено в 23:05
Армия и оружие

Сирийская система ПВО отразила авиаудар вблизи аэропорта Дамаска

Обновлено в 23:09
Политика

Мадуро обвинил США в подготовке госпереворота в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в воскресенье заявил, что власти США готовят государственный переворот в Боливарианской Республике.
Обновлено в 23:02
Армия и оружие

Вертолеты-амфибии для ВМФ создадут после 2031 года

Поисково-спасательные вертолеты-амфибии будут созданы для ВМФ России в 2031-2050 годах, сообщил в понедельник в интервью газете Вооруженных сил России "Красная Звезда" начальник морской авиации ВМФ Герой России генерал-майор Игорь Кожин.
Обновлено в 22:51
Политика

В раде заявили об угрозе экономике Украины из-за военного положения

Военное положение может обернуться многомиллиардным ущербом для экономики Украины.
Обновлено в 22:43
Политика

Нарышкин рассказал о взаимодействии СВР и ГРУ

В программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" Нарышкин напомнил, что полномочия СВР, ГРУ, а также ФСБ в части разведдеятельности разделены.
Обновлено в 21:29
Политика

Саудовская Аравия не выдаст Турции обвиняемых в убийстве Хашкаджи

Обновлено в 22:35
Политика

Скрипаль: «Юлию удерживают на военной базе»

Племянница бывшего агента британских спецслужб Виктория Скрипаль с 24 июля не может связаться со своими родственниками.
Обновлено в 23:00
Политика

Крамп-Карренбауэр намерена пересмотреть миграционную политику Меркель

Новый председатель партии «Христианско-демократический союз Германии» (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр намерена пересмотреть миграционную политику своей предшественницы на этом посту — канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Обновлено в 21:25
Политика

Washington Post назвала российские контакты кампании Дональда Трампа

По меньшей мере 14 членов семьи, бизнес-партнеров и участников президентской кампании президента США Дональда Трампа имели контакты с минимум 17 россиянами почти с самого начала кампании в 2015 году и до инаугурации Трампа, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на новые промежуточные результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера.
Обновлено в 22:50
Политика

Производство препаратов для онкобольных в Сирии начнется в 2020 году

Крупнейшее в Сирии фармацевтическое предприятие с государственным участием Dimas Pharmaceutical Industries планирует начать производство препаратов для онкологических больных в 2020 году.
Обновлено в 22:59
Политика

Молодые люди в Киеве устроили акцию дружбы с российским флагом

Двое молодых людей пришли в центр Киева, обернувшись флагами России и Украины.
Обновлено в 22:52
Политика

Присутствие Колокольцева на съезде «Единой России» было законным — МВД

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев, который присутствовал на съезде политической партии «Единая Россия», не нарушил закон.
Обновлено в 22:51
Политика

Посла США вызвали в МИД Китая из-за ареста финдиректора Huawei

Посла США вызвали в министерство иностранных дел (МИД) Китая в связи с задержанием финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу.
Обновлено в 22:58
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Максим Алексеевич Акимов
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
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