Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что проект развития Северного морского пути должен быть согласован к февралю 2019 года.

Проект развития Северного морского пути согласуют к февралю 2019 года

Политика Политика Блок Пашиняна лидирует на парламентских выборах в Армении Блок исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Мой шаг" лидирует на парламентских выборах с результатом 61,64% голосов.

Политика Политика Франция расследует «причастность России» к протестам в стране Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан рассказал, что Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности (SGDSN) ведет расследование о якобы причастности России к организации акций протестов в стране.

Армия и оружие Армия и оружие ВМФ до конца 2019 учебного года получит самолеты-амфибии Бе-200 ВМФ России до конца 2019 учебного года ожидает поступления в свой авиапарк самолетов-амфибий Бе-200, сообщил в понедельник командующий морской авиацией ВМФ РФ Герой России генерал-майор Игорь Кожин.

Армия и оружие Армия и оружие Сирийская система ПВО отразила авиаудар вблизи аэропорта Дамаска Сирийская система противовоздушной обороны отразила авиаудар вблизи международного аэропорта в столице страны Дамаске.

Политика Политика Посла США вызвали в МИД Китая из-за ареста финдиректора Huawei Посла США вызвали в министерство иностранных дел (МИД) Китая в связи с задержанием финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу.

Политика Политика Саудовская Аравия отказывается выдать убийц Хашогги Турции не выдадут обвиняемых в убийстве Джамиля Хашогги, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, передает ТАСС.

Политика Политика Нарышкин рассказал о взаимодействии СВР и ГРУ В программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" Нарышкин напомнил, что полномочия СВР, ГРУ, а также ФСБ в части разведдеятельности разделены.

Политика Политика Прощание с Людмилой Алексеевой пройдет 11 декабря Прощание с правозащитницей Людмилой Алексеевой, которая умерла 8 декабря в возрасте 91 года, пройдет 11 декабря в Центральном доме журналиста.

Политика Политика В Черногории проходит массовый протест оппозиции в желтых жилетах Перед зданиями суда и парламента в центре Подгорицы ежедневно проходят акции протеста, в воскресенье организаторы раздали участникам желтые жилеты.

Политика Политика Глава ХДС заявила о планах изменить миграционную политику Меркель Новый председатель немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о намерении пересмотреть миграционную политику ранее занимавшую ее пост канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Политика Политика Лавров назвал преимущества ОДКБ перед НАТО Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал преимущества Организации Договора о коллективной безопасности и ЕАЭС перед Североатлантическим альянсом.

Политика Политика Экс-глава ФБР рассказал о расследовании в отношении Хиллари Клинтон Коми подчеркнул, что если бы он знал о предвзятости Стржока, то отстранил бы его от расследований в отношении Трампа и Клинтон.

Политика Политика Правящая коалиция в Бельгии распалась из-за разногласий по миграции Правящая коалиция в Бельгии распалась из-за разногласий по Миграционному пакту ООН в результате острого политического кризиса.

Политика Политика Присутствие Колокольцева на съезде «Единой России» было законным — МВД Глава МВД РФ Владимир Колокольцев, который присутствовал на съезде политической партии «Единая Россия», не нарушил закон.