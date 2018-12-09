Политика
Проект развития Северного морского пути согласуют к февралю 2019 года
Проект развития Северного морского пути согласуют к февралю 2019 годаLife.ru11:25
Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что проект развития Северного морского пути должен быть согласован к февралю 2019 года.
Life.ru11:25
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Политика
Блок Пашиняна лидирует на парламентских выборах в Армении
Блок исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Мой шаг" лидирует на парламентских выборах с результатом 61,64% голосов.
Обновлено в 18:38
Политика
Франция расследует «причастность России» к протестам в стране
Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан рассказал, что Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности (SGDSN) ведет расследование о якобы причастности России к организации акций протестов в стране.
Обновлено в 17:08
Армия и оружие
ВМФ до конца 2019 учебного года получит самолеты-амфибии Бе-200
ВМФ России до конца 2019 учебного года ожидает поступления в свой авиапарк самолетов-амфибий Бе-200, сообщил в понедельник командующий морской авиацией ВМФ РФ Герой России генерал-майор Игорь Кожин.
Обновлено в 18:38
Армия и оружие
Сирийская система ПВО отразила авиаудар вблизи аэропорта Дамаска
Сирийская система противовоздушной обороны отразила авиаудар вблизи международного аэропорта в столице страны Дамаске.
Обновлено в 18:05
Политика
Посла США вызвали в МИД Китая из-за ареста финдиректора Huawei
Посла США вызвали в министерство иностранных дел (МИД) Китая в связи с задержанием финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу.
Обновлено в 17:46
Политика
Саудовская Аравия отказывается выдать убийц Хашогги
Турции не выдадут обвиняемых в убийстве Джамиля Хашогги, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, передает ТАСС.
Обновлено в 18:36
Политика
Нарышкин рассказал о взаимодействии СВР и ГРУ
В программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" Нарышкин напомнил, что полномочия СВР, ГРУ, а также ФСБ в части разведдеятельности разделены.
Обновлено в 16:15
Политика
Прощание с Людмилой Алексеевой пройдет 11 декабря
Прощание с правозащитницей Людмилой Алексеевой, которая умерла 8 декабря в возрасте 91 года, пройдет 11 декабря в Центральном доме журналиста.
Обновлено в 14:33
Политика
В Черногории проходит массовый протест оппозиции в желтых жилетах
Перед зданиями суда и парламента в центре Подгорицы ежедневно проходят акции протеста, в воскресенье организаторы раздали участникам желтые жилеты.
Обновлено в 18:14
Политика
Глава ХДС заявила о планах изменить миграционную политику Меркель
Новый председатель немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о намерении пересмотреть миграционную политику ранее занимавшую ее пост канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Обновлено в 17:42
Политика
Лавров назвал преимущества ОДКБ перед НАТО
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал преимущества Организации Договора о коллективной безопасности и ЕАЭС перед Североатлантическим альянсом.
Обновлено в 15:45
Политика
Экс-глава ФБР рассказал о расследовании в отношении Хиллари Клинтон
Коми подчеркнул, что если бы он знал о предвзятости Стржока, то отстранил бы его от расследований в отношении Трампа и Клинтон.
Обновлено в 16:50
Политика
Правящая коалиция в Бельгии распалась из-за разногласий по миграции
Правящая коалиция в Бельгии распалась из-за разногласий по Миграционному пакту ООН в результате острого политического кризиса.
Обновлено в 16:17
Политика
Присутствие Колокольцева на съезде «Единой России» было законным — МВД
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев, который присутствовал на съезде политической партии «Единая Россия», не нарушил закон.
Обновлено в 14:01
Политика
На Украину после введения военного положения не пустили 900 россиян
Начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации украинской Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что после введения военного положения на Украине во въезде в страну было отказано 900 гражданам России.
Обновлено в 16:58