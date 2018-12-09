Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что проект развития Северного морского пути должен быть согласован к февралю 2019 года.

Проект развития Северного морского пути согласуют к февралю 2019 года

Политика Политика Блок Пашиняна лидирует на выборах в парламент Армении с 70,37% голосов Блок и.о. премьера Армении Никола Пашиняна "Мой шаг" по итогам подсчета бюллетеней с 75% участков лидирует на внеочередных парламентских выборах с более чем 70,37% голосов, свидетельствуют данные ЦИК.

Армия и оружие Армия и оружие Вертолеты-амфибии для ВМФ создадут после 2031 года Поисково-спасательные вертолеты-амфибии будут созданы для ВМФ России в 2031-2050 годах, сообщил в понедельник в интервью газете Вооруженных сил России "Красная Звезда" начальник морской авиации ВМФ Герой России генерал-майор Игорь Кожин.

Политика Политика Франция расследует «причастность России» к протестам в стране Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан рассказал, что Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности (SGDSN) ведет расследование о якобы причастности России к организации акций протестов в стране.

Армия и оружие Армия и оружие ПВО Сирии отразила атаку над аэропортом Дамаска Система ПВО Сирии отразила атаку в районе аэропорта Дамаска, сообщает РИА "Новости".

Политика Политика Мадуро обвинил США в попытке устроить переворот в Венесуэле Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил США в попытке устроить государственный переворот в стране.

Политика Политика Нарышкин рассказал о взаимодействии СВР и ГРУ В программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" Нарышкин напомнил, что полномочия СВР, ГРУ, а также ФСБ в части разведдеятельности разделены.

Политика Политика Новая глава ХДС планирует пересмотреть миграционную политику Меркель Новый председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр планирует пересмотреть миграционную политику своей предшественницы, канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Политика Политика Около 4 тыс. человек вышли на протест в Черногории в желтых жилетах Организаторы раздали собравшимся около 1 тыс. жилетов, ставших за последние дни символом протестов во Франции.

Политика Политика Из-за ареста финдиректора Huawei послов Канады и США вызвали в МИД КНР В МИД Китая был также вызван посол Канады в Пекине — ему выразили протест и предупредили о возможных серьезных последствиях, если задержанная топ-менеджер Huawei не будет немедленно освобождена.

Политика Политика Саудовская Аравия отказалась выдать убийц Хашкуджи Власти Саудовской Аравии отказались выдать Турции обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкуджи.

Политика Политика Двое мужчин прошли с флагами России и Украины по центру Киева В воскресенье двое мужчин, завернутых в национальные флаги России и Украины, прошли по главной улице украинской столицы — Крещатику, сообщает "Киев Оперативный" в Facebook, публикуя видео их акции.

Политика Политика Посольство в Лондоне ответило на материал о новых «жертвах» России Публикация The Sunday Times о том, что расследующие отравление Скрипалей британские детективы заподозрили Россию в еще двух убийствах на территории Соединенного Королевства являются частью политической игры.

Политика Политика На Украину после введения военного положения не пустили 900 россиян Начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации украинской Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что после введения военного положения на Украине во въезде в страну было отказано 900 гражданам России.

Политика Политика Правящая коалиция в Бельгии распалась из-за разногласий по миграции Правящая коалиция в Бельгии распалась из-за разногласий по Миграционному пакту ООН в результате острого политического кризиса.