Политика
Проект развития Северного морского пути согласуют к февралю 2019 года
Проект развития Северного морского пути согласуют к февралю 2019 годаLife.ru11:25
Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что проект развития Северного морского пути должен быть согласован к февралю 2019 года.
Life.ru11:25
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Политика
Блок Пашиняна лидирует на выборах в парламент Армении с 70,37% голосов
Блок и.о. премьера Армении Никола Пашиняна "Мой шаг" по итогам подсчета бюллетеней с 75% участков лидирует на внеочередных парламентских выборах с более чем 70,37% голосов, свидетельствуют данные ЦИК.
Обновлено в 20:09
Армия и оружие
Вертолеты-амфибии для ВМФ создадут после 2031 года
Поисково-спасательные вертолеты-амфибии будут созданы для ВМФ России в 2031-2050 годах, сообщил в понедельник в интервью газете Вооруженных сил России "Красная Звезда" начальник морской авиации ВМФ Герой России генерал-майор Игорь Кожин.
Обновлено в 19:56
Политика
Франция расследует «причастность России» к протестам в стране
Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан рассказал, что Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности (SGDSN) ведет расследование о якобы причастности России к организации акций протестов в стране.
Обновлено в 20:00
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила атаку над аэропортом Дамаска
Система ПВО Сирии отразила атаку в районе аэропорта Дамаска, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:38
Политика
Мадуро обвинил США в попытке устроить переворот в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил США в попытке устроить государственный переворот в стране.
Обновлено в 20:00
Политика
Нарышкин рассказал о взаимодействии СВР и ГРУ
В программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" Нарышкин напомнил, что полномочия СВР, ГРУ, а также ФСБ в части разведдеятельности разделены.
Обновлено в 19:02
Политика
Новая глава ХДС планирует пересмотреть миграционную политику Меркель
Новый председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр планирует пересмотреть миграционную политику своей предшественницы, канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Обновлено в 19:28
Политика
Около 4 тыс. человек вышли на протест в Черногории в желтых жилетах
Организаторы раздали собравшимся около 1 тыс. жилетов, ставших за последние дни символом протестов во Франции.
Обновлено в 19:49
Политика
Из-за ареста финдиректора Huawei послов Канады и США вызвали в МИД КНР
В МИД Китая был также вызван посол Канады в Пекине — ему выразили протест и предупредили о возможных серьезных последствиях, если задержанная топ-менеджер Huawei не будет немедленно освобождена.
Обновлено в 20:08
Политика
Саудовская Аравия отказалась выдать убийц Хашкуджи
Власти Саудовской Аравии отказались выдать Турции обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкуджи.
Обновлено в 18:58
Политика
Двое мужчин прошли с флагами России и Украины по центру Киева
В воскресенье двое мужчин, завернутых в национальные флаги России и Украины, прошли по главной улице украинской столицы — Крещатику, сообщает "Киев Оперативный" в Facebook, публикуя видео их акции.
Обновлено в 19:36
Политика
Посольство в Лондоне ответило на материал о новых «жертвах» России
Публикация The Sunday Times о том, что расследующие отравление Скрипалей британские детективы заподозрили Россию в еще двух убийствах на территории Соединенного Королевства являются частью политической игры.
Обновлено в 18:39
Политика
На Украину после введения военного положения не пустили 900 россиян
Начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации украинской Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что после введения военного положения на Украине во въезде в страну было отказано 900 гражданам России.
Обновлено в 19:11
Политика
Правящая коалиция в Бельгии распалась из-за разногласий по миграции
Правящая коалиция в Бельгии распалась из-за разногласий по Миграционному пакту ООН в результате острого политического кризиса.
Обновлено в 19:11
Политика
Экс-глава ФБР рассказал о расследовании в отношении Хиллари Клинтон
Коми подчеркнул, что если бы он знал о предвзятости Стржока, то отстранил бы его от расследований в отношении Трампа и Клинтон.
Обновлено в 16:50