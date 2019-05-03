Проект постановления об инаугурации Зеленского 19 мая внесен в РадуКоммерсантъ 10:42

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Депутат Сергей Мищенко зарегистрировал проект постановления о дате торжественной присяги нового президента страны Владимира Зеленского 19 мая, следует из материалов сайта украинского парламента.

Проект постановления об инаугурации Зеленского 19 мая внесен в Раду

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