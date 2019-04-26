Футбол
Проект нового стадиона «Торпедо» показали в МосквеМосква 24 вчера в 17:45
Французское архитектурное бюро Michel Remon & Associes выиграло конкурс на реконструкцию стадиона "Торпедо" им. Э. А. Стрельцова, передает Агентство "Москва". К работам на стадионе планируется приступить во втором квартале 2020 года.
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Реконструкцией стадиона «Торпедо» займется французское архитектурное бюро
Вечерняя Москвавчера в 12:25
Французское архбюро Michel Remon & Associes займется реконструкцией стадиона «Торпедо»
Агентство Москвавчера в 12:31
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