Футбол

Проект нового стадиона «Торпедо» показали в МосквеМосква 24 вчера в 17:45

Французское архитектурное бюро Michel Remon & Associes выиграло конкурс на реконструкцию стадиона "Торпедо" им. Э. А. Стрельцова, передает Агентство "Москва". К работам на стадионе планируется приступить во втором квартале 2020 года.
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У «Торпедо» скоро появится крутой стадион. Его сделают французы — они предусмотрели почти все

Матч ТВ03:26

Реконструкцией стадиона «Торпедо» займется французское архитектурное бюро

Вечерняя Москвавчера в 12:25

Реконструкцию стадиона имени Стрельцова планируется завершить до 2023 года

РИА Новостивчера в 13:30

Французское архбюро Michel Remon & Associes займется реконструкцией стадиона «Торпедо»

Агентство Москвавчера в 12:31

Акционер «Торпедо»: новый стадион — дом наших будущих побед

Чемпионатвчера в 15:25

Стадион, на котором «Торпедо» будет играть как «Барселона». В Москве появится еще одна топ-арена

Sport24.ruвчера в 14:20

В Москве показали проект строительства нового стадиона «Торпедо»

РБКвчера в 10:55
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Музыка

Победа дочери Алсу на «Голосе» вызвала подозрения

Обновлено в 04:09
Политика

Путин назвал первоочередную тему возможных переговоров с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин отметил, что первоочередной темой его возможных переговоров с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским станет вопрос урегулирования ситуации в Донбассе.
Обновлено в 05:28
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ

Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.
Обновлено в 05:19
Политика

Ким Чен Ын завершил первый визит в Россию

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын покинул Владивосток, завершив первый визит в Россию, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 01:31
Авто

На рынок выходит обновлённый кроссовер Chery Tiggo 8

Китайский автогигант Chery начинает продажи обновленного флагманского кроссовера Tiggo 8. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам марки в Китае.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия

В Уфе найдены мертвыми пять человек, считавшиеся пропавшими

Ранее сообщалось, о возбуждении двух уголовных дела по факту пропажи в Уфе пяти человек: 22-летней девушки и ее девятимесячного ребенка, а также матери девушки, 39-летней женщины, и двух других ее детей, мальчиков в возрасте двух и шести лет.
Обновлено в 05:06
Технологии

Научно-технический центр «Модуль» представил приёмник для высокоточной навигации

Один из крупнейших российских разработчиков научно-технический центр «Модуль» пришёл в навигацию.
Обновлено в 04:32
Политика

Песков пошутил, что Путин работает вместо сна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о том, что российский лидер Владимир Путин работает вместо того, чтобы спать.
Обновлено в 03:39
Наука

В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов

В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03
Футбол

Вице-президентом «Спартака» может стать Сергей Михайлов

Новым вице-президентом московского "Спартака" может стать член совета директоров "Лукойла" Сергей Михайлов.
Обновлено в 03:04
Происшествия

Вероятную причину пожара на заводе «Красмаш» определили в МЧС

Обновлено в 05:22
Происшествия

В Хабаровском крае упал самолет Як-18

Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае, в результате происшествия погибли два человека.
Обновлено в 02:44
Финансы

Центробанк оставил ключевую ставку без изменений

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 26 апреля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%.
Обновлено вчера в 06:30
Политика

Путин назвал условия прекращения газоснабжения Украины

Президент России Владимир Путин заявил о том, что если транзит газа из РФ через Украину прекратится, то не будет и газоснабжения Украины.
Обновлено в 05:27
Общество

В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ

В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Политика

Росгвардия предложила засекретить свои госзакупки

Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) предлагает засекретить свои закупки, сообщается на официальном портале нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 16:38
Политика

В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец

Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.
Обновлено в 02:38
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено вчера в 03:51
Хоккей

Малкин отправился в расположение сборной России

Обновлено в 02:25
Политика

Сын Лукашенко покорил девушек внешним видом

Пользователи социальных сетей, в основном девушки, поражены внешним видом третьего сына главы Белоруссии Александра Лукашенко — Николая.
Обновлено вчера в 12:56
Общество

В США более 100 священников подозреваются в домогательствах к детям

Архиепархия Нью-Йорка опубликовала список из 120 священнослужителей, обвиненных в сексуальном насилии или в хранении порнографии.
Обновлено в 00:47
Гаджеты

ASRock Z390 Phantom Gaming 4S: плата формата ATX для игрового ПК

Компания ASRock анонсировала материнскую плату Z390 Phantom Gaming 4S, на основе которой можно сформировать игровую настольную станцию среднего уровня.
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес

«Попахивает могилкой»: Лена Миро посмеялась над новой невестой Деппа

Обновлено вчера в 19:32
Религия

В Иерусалиме христиане собираются в ожидании Благодатного огня

Обновлено вчера в 22:10
Общество

Москвичей предупредили о массовом появлении комаров

"Сейчас их небольшое количество, массовый лет начнется в конце мая - начале июня, когда комары из личиночной стадии, которые живут в стоячих водоемах, превратятся во взрослых и будут искать себе пропитание для того, чтобы отложить яйца для нового поколения", - отметили в Мосприроде.
Обновлено вчера в 20:28
Политика

В штабе Зеленского допустили мир в Донбассе по плану России

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может принести мир в Донбасс, причем на условиях российской стороны, но такой вариант не понравится украинским патриотам - заявили в штабе политика.
Обновлено в 02:20
Происшествия

Из шахты в ЛНР после аварии подняли тела 13 горняков

Спасатели подняли на поверхность тела 13 горняков, погибших при аварии на шахте «Схидкарбон» в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).
Обновлено в 01:01
Политика

Путин назвал объем средств на выдачу паспортов жителям Донбасса

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР завил, что в следующем году и в последующие годы может потребоваться около 100 миллиардов рублей для погашения расходов на выдачу паспортов РФ жителям Донбасса.
Обновлено в 05:23
Религия

Протоиерей перечислил, что можно и чего нельзя делать в Великую субботу

Накануне Светлого Христова Воскресения наступит Великая суббота, которая в этом году выпала на 27 апреля.
Обновлено 24 апреля в 06:46
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