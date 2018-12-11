Экономика

Завод «Ямал СПГ» начал работу на полную мощность
Sudostroenie.info
08:59

11 декабря "Новатэк" объявил о выводе завода "Ямал СПГ" на проектную мощность. Торжественная церемония в порту Сабетта прошла с участием премьер-министра России Дмитрия Медведева. Проект «Ямал СПГ» вышел на полную мощность.
Sudostroenie.info08:59

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Проект «Ямал СПГ» выведен на полную мощность

Аргументы и Факты - Ямал10:28

Медведев осмотрел территорию производственно-технологического комплекса завода «Ямал СПГ»

ТАСС09:42

Дмитрий Медведев запустил третью очередь завода «Ямал СПГ»

REGNUM08:37

Третья очередь «Ямал СПГ» запущена при участии премьера Медведева

ИА Север-пресс08:13

«Ямал СПГ» вышел на полную проектную мощность

МК-Ямал08:04

Дмитрий Медведев: «Важно то, что „Ямал СПГ“ будет стимулировать развитие транснациональной инфраструктуры»

ГТРК Ямал11:12

События отрасли - 11 декабря

Агентство нефтегазовой информациивчера в 08:22
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Экономика

Минэнерго поддержало идею установки в России умных счетчиков на газ

Минэнерго поддержало установку в России умных счетчиков для учета газа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 16:34
Экономика

Путин продлил заморозку накопительной пенсии еще на год

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении заморозки накопительной пенсии до 2021 года.
Обновлено в 15:39
Экономика

Греф заявил о возможной смене названия Сбербанка

Сбербанк все больше становится технологической компанией, поэтому не исключена смена названия, заявил Герман Греф.
Обновлено в 15:52
Энергетика

Михельсон заявил о давлении Запада на Норвегию из-за российского газа

НОВАТЭК попросил ускорить строительство и ввод в Мурманске терминала для перевалки российского газа, так как перегрузка сжиженного газа с действующего завода «Ямал СПГ» в Норвегии стала причиной давления на эту страны со стороны западных партнеров.
Обновлено в 15:29
Энергетика

Цена европейского газа для Украины установила рекорд

В ноябре средняя цена 1 тысячи кубометров импортного природного газа, который закупала Украина, составила 9 471 гривну, что эквивалентно 339,2 доллара.
Обновлено в 16:03
Энергетика

Минэнерго расписало план снижения нефтедобычи в рамках ОПЕК+

Министерство энергетики России расписало график сокращения добычи нефти и газового конденсата на первую половину следующего года, как то предусматривают обязательства в рамках сделки ОПЕК+.
Обновлено в 16:02
Экономика

Альфа-банк опроверг слухи о продаже банка

11 декабря издание Financial Time сообщило, что Альфа-банк ведет переговоры о продаже с итальянским UniCredit и ВТБ, сделка оценивалась в $7–8 млрд.
Обновлено в 13:10
Экономика

Китай собрался снизить пошлины на американские автомобили

Как сообщалось, Китай повысил пошлины на импорт американских автомобилей до 40% в июле текущего года в качестве ответной меры на торговые ограничения, введенные США в отношении китайских товаров.
Обновлено в 14:02
Финансы

ЦБ: чистый отток капитала из России за 11 месяцев вырос в 3,3 раза

Чистый вывоз капитала из России частным сектором, по предварительной оценке ЦБ РФ, вырос в январе - ноябре 2018 года в 3,3 раза по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года и достиг $58,5 млрд.
Обновлено в 15:59
Экономика

«Список Титова» расширился до 43 человек

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов заявил, что пополнил список бизнесменов, неправомерно преследуемых в России.
Обновлено в 13:06
Экономика

«Русал» перерегистрируют в России в первой половине 2019 года

Компания «Русал» Олега Дерипаски будет перерегистрирована в России в течение первого полугодия 2019 года.
Обновлено в 10:49
Экономика

ТГК-2 планирует продать долю в Хуадянь-Тенинской ТЭЦ

Совет директоров ПАО «ТГК-2» на заседании 7 декабря одобрил продажу 49%-ной доли компании в ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», следует из материалов компании.
Обновлено в 10:43
Экономика

«РусГидро» нарастила прибыль за 9 месяцев. Но покупать акции пока рано

Чистая прибыль энергетического гиганта "РусГидро" по МСФО в третьем квартале 2018 года сократилась на 25,4% в годовом выражении и составила 6,3 млрд руб. При этом за девять месяцев 2018 года прибыль выросла в 1,4 раза, превысив 43 млрд руб, сообщила компания.
Обновлено в 10:43
Экономика

Названа доля обманутых покупателей новостроек в Москве

Обманутыми дольщиками являются 3% граждан, которые вложили деньги в строительство жилья в Москве.
Обновлено в 08:58
Недвижимость

В Подмосковье подешевела аренда домов на новогодние праздники

Коттеджи и дачи в Подмосковье, которые традиционно сдаются в аренду на период новогодних праздников, в этом году подешевели.
Обновлено в 12:32
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