Политика
Проект ВСМ Москва — Казань не получил поддержки ПутинаРБК 15:53
Обсуждение перспектив проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань с участием Владимира Путина состоялось на этой неделе, по итогам консультаций он не получил окончательного одобрения президента, рассказали РБК два источника, близких к правительству, и подтвердил отраслевой консультант.
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Здоровье
У пожилых отцов чаще рождаются дети со склонностью к ранней шизофрении
У пожилых мужчин чаще рождаются дети со склонностью к ее раннему развитию.
Обновлено в 14:52
Футбол
Гонсало Игуаин завершил карьеру в сборной Аргентины
Обновлено в 18:46
Общество
У родственников главы «Ростеха» нашли виллы в Испании за десятки миллионов евро
Родственники и друзья главы «Ростеха» Сергея Чемезова владеют элитной недвижимостью в Испании, стоимость которой составляет десятки миллионов евро.
Обновлено в 18:30
Авто
Renault Samsung Motors показала копию Renault Arkana
Новинка является практически полной копией кроссовера Renault Arkana, в разработке которого активное участие принимали российские инженеры и дизайнеры.
Обновлено в 07:46
Технологии
Изобретателям заплатят за использование разработок
Авторам патентов хотят гарантировать долю в доходах от использования их разработок.
Обновлено в 16:54
Политика
Зеленский стал лидером президентской гонки на Украине
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса службы Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 19:31
Общество
«Обломки так и валяются»: в Пионерском обвалился фасад девятиэтажного дома
В Пионерском осыпается фасад дома № 9 на улице Садовой.
Обновлено в 21:04
Культура
В Белгороде объяснили музыку из «Звёздных войн» во время присяги мэра
Обновлено вчера в 09:54
Политика
Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского
Актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали шуточный видеоролик "в поддержку" кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 21:09
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в районе Командорских островов
Обновлено 26 марта в 18:27
Технологии
Каз Хираи окончательно покинет Sony в июне
В прошлом году Каз Хираи освободил место руководителя Sony, оставшись в роли председателя, однако 18 июня он окончательно покинет стены родной корпорации, где проработал около тридцати пяти лет.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
Опубликовано видео прохода кораблей НАТО в Черное море
В Сети появилось видео прохода кораблей НАТО в Черное море.
Обновлено в 20:22
Авто
Хорошую новость сообщили тем, кто хочет авто из Японии
Обновлено в 14:00
Политика
Власти Венесуэлы запретили Гуайдо в течение 15 лет занимать госпосты
Власти Венесуэлы полагают, что Гуайдо подделал свою декларацию, а средства получал от «международных инстанций».
Обновлено в 19:00
Политика
Задержан бывший министр по развитию Дальнего Востока Виктор Ишаев
В Москве задержали бывшего полпреда в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева.
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес
Фролов прокомментировал слухи о причинах смерти Началовой
Хоккеист Александр Фролов прокомментировал слухи о том, что причиной ухудшения здоровья певицы Юлии Началовой якобы стало судебное разбирательство с бывшей возлюбленной.
Обновлено вчера в 18:04
Теннис
Маррей откроет Лондонский марафон
Обновлено в 18:31
Общество
В Башкирии рассказали о ситуации в роддоме после скандала с зарплатами
Обновлено вчера в 08:07
Футбол
Спортивный директор «Реала» встретился с агентом Йовича и Пьянича
28-го марта спортивный директор «Реала» Хосе Анхель и агент Фали Рамадани встретились на базе мадридского клуба, сообщает Marca.
Обновлено в 18:21
Баскетбол
Воронцевич: хочется вернуть «Химкам» долг за недавнее поражение в Лиге ВТБ
Хочется, чтобы в Мытищах было много наших болельщиков.
Обновлено в 13:48
Шоу-бизнес
Кети Топурия призналась, почему рассталась с Гуфом
Грузинская и российская певица, вокалистка группы "А’Студио" Кети Топурия впервые после расставания с рэпером Гуфом (Алексеем Долматовым) рассказала, почему не сложился их союз.
Обновлено в 19:44
Политика
США потратили за пять лет на армию Украины более $1,3 млрд
Пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон заявил «Известиям», что США с 2014 года выделили Украине более $1,3 млрд на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО.
Обновлено в 19:43
Шоу-бизнес
Егор Крид покидает лейбл Black Star
По слухам, о расставании с лейблом Крид сообщит уже в самое ближайшее время.
Обновлено в 09:31
Армия и оружие
США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B
США с 28 марта приостановили полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer из-за проблем с тормозными парашютами.
Обновлено в 20:14
Футбол
Пике назвал Месси одним из главных троллей
Обновлено в 20:45
Наука
Ученые расшифровали универсальный язык пчел
Для начала, расшифровав сообщения, закодированные в движениях насекомых, так называемых виляющих танцах, ученые надеются лучше понять пищевые предпочтения и места сбора нектара и пыльцы, сообщает Phys.org.
Обновлено в 07:03
Футбол
Сульшер стал третьим в списке самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер, подписав полноценный контракт с клубом, вышел на третье место в списке самых высокооплачиваемых тренеров английской Премьер-лиги.
Обновлено в 15:49