Политика

Проект ВСМ Москва — Казань не получил поддержки ПутинаРБК 15:53

Обсуждение перспектив проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань с участием Владимира Путина состоялось на этой неделе, по итогам консультаций он не получил окончательного одобрения президента, рассказали РБК два источника, близких к правительству, и подтвердил отраслевой консультант.
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СМИ: Путин не поддержал проект ВСМ Москва — Казань

БИЗНЕС Online17:02

Путин не одобрил ВСМ Москва — Казань

Реальное время19:25

Путин не одобрил идею строительства участка ВСМ «Москва – Казань» – СМИ

Inkazan18:48

Владимир Путин не поддержал проект высокоскоростной магистрали Москва-Казань

Эхо Москвы20:04

Путин не поддержал проект высокоскоростной ж/д магистрали Москва — Казань

Московский Комсомолец16:15

Проект ВСМ Москва — Казань не получил поддержки Путина

РБК15:53

ВСМ до Казани не получила одобрения президента

Коммерсантъ15:34
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