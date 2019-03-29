Политика
Проект ВСМ Москва — Казань не получил поддержки ПутинаРБК 15:53
Обсуждение перспектив проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань с участием Владимира Путина состоялось на этой неделе, по итогам консультаций он не получил окончательного одобрения президента, рассказали РБК два источника, близких к правительству, и подтвердил отраслевой консультант.
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Армия и оружие
США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B
Обновлено в 20:14
Культура
Книгу о Гарри Поттере с ошибками продали с аукциона
Обновлено в 10:40
Здоровье
Глава Зауралья вступился за врачей, получающих меньше бухгалтеров больниц
Вадим Шумков потребовал перенаправить выявленные неэффективные расходы на повышение зарплат медицинского персонала («подчеркиваю, медицинского», — отметил глава региона) и ускорение ремонта приёмных отделений больниц.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Суд отправил экс-губернатора Ишаева под домашний арест
Обновлено в 14:04
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Чёрное море
Четыре боевых корабля второй постоянной военно-морской группы НАТО прошли проливы Дарданеллы и Босфор, вошли в Чёрное море.
Обновлено в 14:35
Политика
Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины
Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено в 08:10
Общество
Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам
Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.
Обновлено в 09:26
Политика
Трамп примет президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина 11 апреля
Президент США Дональд Трамп примет президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина 11 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Обновлено в 22:26
Происшествия
Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".
Обновлено в 11:25
Экономика
Toyota вписалась в специнвестконтракт
Компания обещает вложить в РФ 20 млрд руб. "Тойота Мотор" подала заявку на заключение СПИК в Минпромторг, рассказали источники "Ъ" и подтвердили в Toyota.
Обновлено в 18:24
Политика
Бразилия потребовала от России отозвать военных из Венесуэлы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ подчеркнула, что российские военные специалисты будут находиться в Венесуэле так долго, сколько это необходимо им и правительству страны.
Обновлено в 18:54
Общество
Врач-педиатр из Кинешмы объяснила фотосессию в белье
Врач-педиатр Анастасия Орлова из города Кинешмы Ивановской области в интервью газете Metro объяснила, почему снялась в фотосессии в нижнем белье, вызвавшей общественный резонанс.
Обновлено в 22:52
Политика
Дания предложила обсудить третий вариант маршрута «Северного потока-2»
Дания предложила обсудить третий вариант маршрута газопровода "Северный поток-2", сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.
Обновлено в 03:42
Технологии
Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»
Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено в 14:31
Происшествия
Экс-министр Абызов содержится в камере без телевизора и горячей воды
Стали известны условия содержания экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова в камере.
Обновлено в 23:10
Происшествия
Михаила Абызова прослушивали два года до ареста
ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
Обновлено в 19:00
Политика
Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского
Актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали шуточный видеоролик "в поддержку" кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 21:09
Экономика
«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко
Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено в 17:00
Политика
В Кремле ответили на призыв Трампа выйти из Венесуэлы
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в четверг заявил, что двусторонние отношения России с другими государствами не должны беспокоить третьи страны.
Обновлено в 12:14
Космос
Япония испытала технику для строительства лунной базы
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) провело испытания строительной техники, которая может быть использована для возведения исследовательской базы на поверхности Луны.
Обновлено в 05:46
Теннис
Матч Тиафо и Шаповалова перенесён на стадион Grandstand
Поединок 1/4 финала между американцем Фрэнсисом Тиафо и канадцем Денисом Шаповаловым в Майами перенесён на стадион Grandstand.
Обновлено в 19:01
Происшествия
Ставропольский судья лишился статуса после видео с обнаженной женщиной
Экс-судья и бывший председатель Октябрьского районного суда города Ставрополя Юрий Макаров был лишен специального статуса и неприкосновенности (первого квалификационного класса) после видеоролика с обнаженной женщиной.
Обновлено в 21:50
Шоу-бизнес
Николь Кидман запретили присутствовать на свадьбе собственного сына
51-летняя актриса Николь Кидман не сможет присутствовать на свадьбе своего сына.
Обновлено в 03:57
Армия и оружие
Как на Украине появилось электромагнитное оружие
Украинский «Спецтехноэкспорт» (входит в ГК «Укроборонпром») сообщил о создании электромагнитного оружия, предназначенного для поражения радиоэлектронных средств, включая системы энергопитания и системы передачи данных.
Обновлено в 09:18
Здоровье
Названы животные, которые чаще всего кусают москвичей в зоопарках
Агрессию по отношению к зрителям проявляли еноты, лисы, обезьяны и мелкие грызуны.
Обновлено в 14:04