Проект ВСМ Москва — Казань не получил поддержки ПутинаРБК 15:53

Обсуждение перспектив проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань с участием Владимира Путина состоялось на этой неделе, по итогам консультаций он не получил окончательного одобрения президента, рассказали РБК два источника, близких к правительству, и подтвердил отраслевой консультант.

Здоровье Глава Зауралья вступился за врачей, получающих меньше бухгалтеров больниц Вадим Шумков потребовал перенаправить выявленные неэффективные расходы на повышение зарплат медицинского персонала («подчеркиваю, медицинского», — отметил глава региона) и ускорение ремонта приёмных отделений больниц.

Армия и оружие Корабли НАТО вошли в Чёрное море Четыре боевых корабля второй постоянной военно-морской группы НАТО прошли проливы Дарданеллы и Босфор, вошли в Чёрное море.

Политика Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.

Общество Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.

Политика Трамп примет президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина 11 апреля Президент США Дональд Трамп примет президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина 11 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Происшествия Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".

Экономика Toyota вписалась в специнвестконтракт Компания обещает вложить в РФ 20 млрд руб. "Тойота Мотор" подала заявку на заключение СПИК в Минпромторг, рассказали источники "Ъ" и подтвердили в Toyota.

Политика Бразилия потребовала от России отозвать военных из Венесуэлы Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ подчеркнула, что российские военные специалисты будут находиться в Венесуэле так долго, сколько это необходимо им и правительству страны.

Общество Врач-педиатр из Кинешмы объяснила фотосессию в белье Врач-педиатр Анастасия Орлова из города Кинешмы Ивановской области в интервью газете Metro объяснила, почему снялась в фотосессии в нижнем белье, вызвавшей общественный резонанс.

Политика Дания предложила обсудить третий вариант маршрута «Северного потока-2» Дания предложила обсудить третий вариант маршрута газопровода "Северный поток-2", сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.

Технологии Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность» Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.

Происшествия Михаила Абызова прослушивали два года до ареста ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.

Политика Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского Актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали шуточный видеоролик "в поддержку" кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.

Экономика «Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.

Политика В Кремле ответили на призыв Трампа выйти из Венесуэлы Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в четверг заявил, что двусторонние отношения России с другими государствами не должны беспокоить третьи страны.

Космос Япония испытала технику для строительства лунной базы Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) провело испытания строительной техники, которая может быть использована для возведения исследовательской базы на поверхности Луны.

Теннис Матч Тиафо и Шаповалова перенесён на стадион Grandstand Поединок 1/4 финала между американцем Фрэнсисом Тиафо и канадцем Денисом Шаповаловым в Майами перенесён на стадион Grandstand.

Происшествия Ставропольский судья лишился статуса после видео с обнаженной женщиной Экс-судья и бывший председатель Октябрьского районного суда города Ставрополя Юрий Макаров был лишен специального статуса и неприкосновенности (первого квалификационного класса) после видеоролика с обнаженной женщиной.

Шоу-бизнес Николь Кидман запретили присутствовать на свадьбе собственного сына 51-летняя актриса Николь Кидман не сможет присутствовать на свадьбе своего сына.