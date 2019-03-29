Политика

Проект ВСМ Москва — Казань не получил поддержки ПутинаРБК 15:53

Обсуждение перспектив проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань с участием Владимира Путина состоялось на этой неделе, по итогам консультаций он не получил окончательного одобрения президента, рассказали РБК два источника, близких к правительству, и подтвердил отраслевой консультант.
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Владимир Путин не поддержал проект высокоскоростной магистрали Москва-Казань

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Путин не поддержал проект высокоскоростной ж/д магистрали Москва — Казань

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Проект ВСМ Москва — Казань не получил поддержки Путина

РБК15:53

ВСМ до Казани не получила одобрения президента

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