Происшествия

«Проект»: МВД подозревает руководство ФБК в отмывании денегБИЗНЕС Online вчера в 09:49

МВД подозревает руководство фонда борьбы с коррупцией в отмывании денег. Об этом пишет «Проект», в распоряжении которого оказались материалы доследственной проверки. Как следует из документов, силовики изучают деятельность ФБК на наличие признаков отмывания денежных средств и неуплаты налогов.
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с чего всё началось
МВД России начало доследственную проверку в отношении руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального по статьям о легализации преступных доходов (ст. 174 УК РФ) и неуплате налогов (ст. 199 УК РФ), утверждает «Проект
».
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