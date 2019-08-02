с чего всё началось

МВД подозревает руководство фонда борьбы с коррупцией в отмывании денег. Об этом пишет «Проект», в распоряжении которого оказались материалы доследственной проверки. Как следует из документов, силовики изучают деятельность ФБК на наличие признаков отмывания денежных средств и неуплаты налогов.

Политика Зеленский хочет отменить визы для медицинских туристов Президент Украины Владимир Зеленский предложил составить список стран, с которыми был бы актуален безвизовый режим для развития медицинского туризма в стране.

Шоу-бизнес «Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.

Политика Посольство РФ прокомментировало санкции США по «делу Скрипалей» Посольство РФ в Великобритании прокомментировало введение США нового пакета санкций по "делу Скрипаля".

Происшествия СК возбудил против ФБК дело об отмывании миллиарда рублей Следственный комитет возбудил против некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) уголовное дело об отмывании порядка миллиарда рублей, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Происшествия На несогласованной акции в Москве начались задержания В центре Москвы начали задерживать участников несогласованной акции протеста. «ОВД-инфо» сообщает, что задержаны как минимум 89 человек.

Политика Стала известна зарплата Зеленского на посту президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский получает такую же зарплату, как и его предшественник Петр Порошенко, сообщило "Громадське" со ссылкой на Государственное управление делами главы государства.

Политика ЕК предложила свой вариант по транзиту российского газа через Украину Еврокомиссия предложила Украине и России заключить с начала 2020 года десятилетний контракт о транзите газа, сообщает ТАСС.

Политика Трамп и Путин обсудили смену посла США в Москве Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве.

Наука Главную основную причину развития рака назвали ученые Главную причину развития раковых заболеваний озвучили ученые и исследователи, сообщает информационно-аналитическое издание Evo-rus.com.

Политика Трамп заявил о переименовании СССР в Россию Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Россия раньше называлась Советским Союзом.

Футбол Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком» Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf.

Происшествия В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара "На деятельность аэропорта не повлияло, рейсы выполняются по расписанию, в штатном режиме", — отметила она.

Авто В Сети показали самый быстрый «Запорожец» за 20 миллионов рублей Кроме необычного внешнего вида экземпляр отличается среднемоторной компоновкой, уникальными обвесами, автоматическими дверями, светодиодной оптикой от Harley-Davidson, а также 1,8-литровым 260-сильным мотором от Toyota, который охлаждается с помощью дополнительных воздухозаборников и вентиляторов.

Армия и оружие Финляндия извинилась перед Россией за ошибку военного корабля Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.

Футбол ЦСКА отправился в Казань на матч с «Рубином» Официальный сайт ЦСКА сообщает, что московская команда в составе 20 игроков отправилась на матч 4-го тура чемпионата России с "Рубином".

Политика Расследование спецпрокурора Мюллера обошлось США в $32 млн Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера, занявшее почти два года, обошлось Минюсту США в $32 млн, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на данные ведомства.

Политика Япония отказалась от антиядерных идей еще в 1956 году Во время переговоров в 1956 году СССР предлагал Японии внести в текст Совместной декларации антиядерный пункт, но Токио не принял это предложение.

Путешествия Российские туристы рассказали, что привозят из поездок 6 % россиян внезапно кладут в свои чемоданы йогурт, а 5 % рассказали, что привозят в Россию колбасы, чипсы, выпечку и кофе.

Политика Путин повысил предельный возраст службы для полицейских Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.

Футбол Крылья Советов — Локомотив 0:0 (1-й тайм) Нападающий "Локомотива" Эдер не сыграет в матче четвертого тура чемпионата России по футболу с самарскими "Крыльями Советов" из-за травмы руки, сообщается в микроблоге московского клуба в Twitter.

Футбол Поле «Газпром-Арены» подготовили к матчу после концерта Rammstein Меньше чем за сутки подготовили к футбольному матчу поле стадиона «Газпром Арена», где накануне прошел концерт немецкой группы Rammstein.

Политика Американское агентство проведет тренинг для новичков Рады Американское агентство по международному развитию USAID проведет двухдневный тренинг для впервые избранных депутатов Верховной рады Украины, сообщается на сайте украинского парламента.

Политика Получивших паспорта РФ допрашивают на Украине Согласно указу президента, на получение паспорта гражданина РФ по упрощенной схеме могут рассчитывать все жители Луганской и Донецкой областей, а не только граждане самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Общество Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.