Происшествия
«Проект»: МВД подозревает руководство ФБК в отмывании денегБИЗНЕС Online вчера в 09:49
МВД подозревает руководство фонда борьбы с коррупцией в отмывании денег. Об этом пишет «Проект», в распоряжении которого оказались материалы доследственной проверки. Как следует из документов, силовики изучают деятельность ФБК на наличие признаков отмывания денежных средств и неуплаты налогов.
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с чего всё началось
МВД России начало доследственную проверку в отношении руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального по статьям о легализации преступных доходов (ст. 174 УК РФ) и неуплате налогов (ст. 199 УК РФ), утверждает «Проект».Коммерсантъвчера в 11:04
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«Проект» сообщил о проверке фонда Навального по статьям об отмывании денег и неуплате налогов
Коммерсантъвчера в 11:04
СМИ: МВД подозревает лидеров ФБК в отмывании денег и неуплате налогов
Московский Комсомолецвчера в 09:24
«Проект»: МВД заподозрило Фонд борьбы с коррупцией Навального в отмывании денег
Новая газетавчера в 09:37
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Политика
Зеленский хочет отменить визы для медицинских туристов
Президент Украины Владимир Зеленский предложил составить список стран, с которыми был бы актуален безвизовый режим для развития медицинского туризма в стране.
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено вчера в 13:46
Футбол
«Ростов» сыграл вничью с «Уралом»
Обновлено в 08:52
Политика
Посольство РФ прокомментировало санкции США по «делу Скрипалей»
Посольство РФ в Великобритании прокомментировало введение США нового пакета санкций по "делу Скрипаля".
Обновлено в 08:46
Происшествия
СК возбудил против ФБК дело об отмывании миллиарда рублей
Следственный комитет возбудил против некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) уголовное дело об отмывании порядка миллиарда рублей, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 08:21
Происшествия
На несогласованной акции в Москве начались задержания
В центре Москвы начали задерживать участников несогласованной акции протеста. «ОВД-инфо» сообщает, что задержаны как минимум 89 человек.
Обновлено в 07:32
Политика
Стала известна зарплата Зеленского на посту президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский получает такую же зарплату, как и его предшественник Петр Порошенко, сообщило "Громадське" со ссылкой на Государственное управление делами главы государства.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
ЕК предложила свой вариант по транзиту российского газа через Украину
Еврокомиссия предложила Украине и России заключить с начала 2020 года десятилетний контракт о транзите газа, сообщает ТАСС.
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Политика
Трамп и Путин обсудили смену посла США в Москве
Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве.
Обновлено в 06:10
Общество
Кортнев отказался вести организованный мэрией Москвы фестиваль «по этическим причинам»
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев отказался вести фестиваль «Шашлык Live» в Парке Горького, который проходит 3–4 августа.
Обновлено в 07:45
Наука
Главную основную причину развития рака назвали ученые
Главную причину развития раковых заболеваний озвучили ученые и исследователи, сообщает информационно-аналитическое издание Evo-rus.com.
Обновлено в 05:46
Политика
Трамп заявил о переименовании СССР в Россию
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Россия раньше называлась Советским Союзом.
Обновлено вчера в 09:09
Футбол
Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком»
Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf.
Обновлено в 02:41
Происшествия
В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара
"На деятельность аэропорта не повлияло, рейсы выполняются по расписанию, в штатном режиме", — отметила она.
Обновлено в 06:09
Авто
В Сети показали самый быстрый «Запорожец» за 20 миллионов рублей
Кроме необычного внешнего вида экземпляр отличается среднемоторной компоновкой, уникальными обвесами, автоматическими дверями, светодиодной оптикой от Harley-Davidson, а также 1,8-литровым 260-сильным мотором от Toyota, который охлаждается с помощью дополнительных воздухозаборников и вентиляторов.
Обновлено в 03:35
Армия и оружие
Финляндия извинилась перед Россией за ошибку военного корабля
Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
Обновлено в 08:24
Футбол
ЦСКА отправился в Казань на матч с «Рубином»
Официальный сайт ЦСКА сообщает, что московская команда в составе 20 игроков отправилась на матч 4-го тура чемпионата России с "Рубином".
Обновлено в 09:15
Футбол
Месси дисквалифицировали на три месяца
Обновлено вчера в 20:28
Политика
Расследование спецпрокурора Мюллера обошлось США в $32 млн
Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера, занявшее почти два года, обошлось Минюсту США в $32 млн, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на данные ведомства.
Обновлено в 03:38
Политика
Япония отказалась от антиядерных идей еще в 1956 году
Во время переговоров в 1956 году СССР предлагал Японии внести в текст Совместной декларации антиядерный пункт, но Токио не принял это предложение.
Обновлено в 09:09
Путешествия
Российские туристы рассказали, что привозят из поездок
6 % россиян внезапно кладут в свои чемоданы йогурт, а 5 % рассказали, что привозят в Россию колбасы, чипсы, выпечку и кофе.
Обновлено вчера в 06:23
Политика
Путин повысил предельный возраст службы для полицейских
Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.
Обновлено в 02:59
Футбол
Крылья Советов — Локомотив 0:0 (1-й тайм)
Нападающий "Локомотива" Эдер не сыграет в матче четвертого тура чемпионата России по футболу с самарскими "Крыльями Советов" из-за травмы руки, сообщается в микроблоге московского клуба в Twitter.
Обновлено в 08:45
Футбол
Поле «Газпром-Арены» подготовили к матчу после концерта Rammstein
Меньше чем за сутки подготовили к футбольному матчу поле стадиона «Газпром Арена», где накануне прошел концерт немецкой группы Rammstein.
Обновлено в 09:07
Политика
Американское агентство проведет тренинг для новичков Рады
Американское агентство по международному развитию USAID проведет двухдневный тренинг для впервые избранных депутатов Верховной рады Украины, сообщается на сайте украинского парламента.
Обновлено в 06:37
Политика
Получивших паспорта РФ допрашивают на Украине
Согласно указу президента, на получение паспорта гражданина РФ по упрощенной схеме могут рассчитывать все жители Луганской и Донецкой областей, а не только граждане самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
Обновлено вчера в 10:51
Общество
Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты
Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
Обновлено в 06:20
Игры
В Control не будет «Новой игры +» из-за малого размера команды, а фоторежим добавят после запуска
В разговоре с журналистами IGN директор по связям с общественностью в Remedy Томас Пуха (Thomas Puha) коснулся этих тем, заявив, что режим «Новая игра +» для Control не обсуждается, учитывая ограниченные ресурсы команды.
Обновлено в 03:10