Армия и оружие
Проект «Авангард» намеревались закрыть четыре года назад
Проект «Авангард» намеревались закрыть четыре года назадКомсомольская правда05:44
Проект по созданию ракеты с блоком «Авангард» намеревались закрыть четыре года назад из-за проблем при начале разработки комплекса. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов.
Комсомольская правда05:44
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Происшествия
В Египте взорван туристический автобус
Обновлено в 12:28
Политика
В Крыму достроили заграждение на границе с Украиной
Обновлено в 06:44
Политика
На Украине сняли запрет на въезд мужчин из России
Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что после завершения действия военного положения в стране был снят запрет на въезд мужчин из России.
Обновлено в 12:08
Происшествия
Неизвестные с битой напали на рэпера Птаху в Москве
В Москве трое неизвестных напали на рэпера Давида Нуриева, выступающего под псевдонимом Птаха, сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера музыканта Марину Евстифееву.
Обновлено в 10:26
Политика
Меркель и Макрон потребовали от России освободить украинских моряков
Обновлено в 08:45
Происшествия
Иркутского губернатора ждут в полиции
Руководством МВД России дано поручение начальнику ГУ МВД по Иркутской области Андрею Калищуку провести проверку опубликованных в СМИ материалов о незаконной охоте на медведя, в которой принимал участие губернатор региона Сергей Левченко.
Обновлено в 12:12
Общество
Самарский министр извинилась за совет малоимущим завести огород
Обновлено в 07:25
Армия и оружие
Опубликовано видео первого полета модернизированного Ту-22М3М
«Объединенная авиастроительная корпорация» («ОАК») опубликовала видео первого полета модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 11:30
Политика
Россия и Великобритания вернут друг другу дипломатов
Отношения России и Великобритании ухудшились в марте 2018 года после того, как в британском Солсбери нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Обновлено в 06:08
Культура
Умер израильский писатель Амос Оз
Израильский писатель Амос Оз умер в возрасте 79 лет, сообщает газета The Jerusalem Post.
Обновлено в 09:22
Происшествия
В Чехии освободили захваченных в банке заложников
Вооруженный грабитель, захвативший заложников в банке в Пршибраме на юго-западе Чехии, задержан, заложники освобождены, никто не пострадал, сообщила журналистам представитель полиции Моника Шиндлова.
Обновлено в 11:22
Происшествия
В Москве задержали 30 дворников, требовавших оплатить им переработку
Обновлено в 10:48
Политика
В Киеве отреагировали на возведение заграждения на границе в Крыму
В Киеве утверждают, что установка заграждения на участке российско-украинской границы в Крыму не имеет значения для Украины, но намерены опротестовать его сооружение.
Обновлено в 10:32
Хоккей
Скончался двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин
Обновлено в 04:20
Футбол
Геркус объявил об уходе из «Локомотива»
Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус объявил о своём уходе с занимаемой должности.
Обновлено в 08:32
Авто
Эвакуация автомобилей в Москве подорожает с 1 января
Стоимость перемещения автомобилей, нарушивших правила парковки в Москве, вырастет на 4% с 1 января 2019 года - до 3,2 тысячи рублей, сообщается на сайте московского паркинга.
Обновлено в 10:13
Общество
Верховный суд обязал курящих жильцов компенсировать вред соседям
Иными словами, курить в своей квартире не запрещено. Но дым не должен мешать тем, кто живет рядом.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Наемный убийца напал на съемочную группу «Вестей» в зале суда
После оглашения приговора в Верховном суде в башкирском Стерлитамаке осужденный за убийство мужчина накинулся на съемочную группу «Вестей».
Обновлено в 08:18
Происшествия
ФСБ нашла в Севастополе подпольную оружейную мастерскую
На "заведение", оборудованное прямо в подвале жилого дома, наткнулись сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю во время проверки информации о причастности отдельных лиц к "противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом оружия".
Обновлено в 10:36
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о снижении транзита газа из-за «Северного потока»
В НАК «Нафтогаз Украины» сообщили, что объёмы транзита через украинскую газотранспортную систему (ГТС) за девять месяцев 2018 года снизились на 7% из-за роста поставок через «Северный поток».
Обновлено в 08:27
Происшествия
Упавший на палубу авианосца «Адмирал Кузнецов» кран полностью убран
Конструкции крана, упавшего на палубу авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" во время выхода корабля из дока, полностью убраны.
Обновлено в 09:17
Происшествия
В сети «Красное & Белое» прошли обыски, парализовавашие работу
В «Красном & Белом» указали, что обыски проходили с участием представителей Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа.
Обновлено вчера в 10:50
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в Манбидж
Сирийская армия вошла в Манбидж, который ранее контролировали Силы самообороны сирийских курдов (YPG), заявили в генштабе ВС республики.
Обновлено в 07:52
Экономика
Путин подписал закон, утверждающий правила установки «умных счетчиков»
Президент РФ Владимир Путин подписал разработанный Минэнерго федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации", вводящий единые требования к интеллектуальным приборам и системам учета электрической энергии.
Обновлено в 07:59
Экономика
Дерипаска перестал быть владельцем компании «Главстрой»
Бизнесмен Олег Дерипаска перестал быть владельцем одного из крупнейших девелоперов России, компании «Главстрой» (головное юридическое лицо «Главмосстрой»).
Обновлено в 10:00
Экономика
«Национальная медиа группа» и ВТБ купили «СТС медиа»
Медиахолдинг «Национальная медиа группа» (НМГ) и банк ВТБ выкупили «СТС медиа» у Ивана Таврина, сказал сегодня «Ведомостям» представитель НМГ.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Норвежское рыболовецкое судно терпит бедствие у берегов Шпицбергена
Траулер норвежской компании Opilio AS терпит бедствие в проливе Хинлопена на севере Шпицбергена.
Обновлено в 09:16
Происшествия
В Москве девушка на Audi пропала, взяв попутчика у метро
Как оказалось, на выезде из столицы к девушке подсел мужчина, с которым они договорились о поездке через специальный сервис поиска попутчиков.
Обновлено в 10:31
Происшествия
В Набережных Челнах произошла массовая драка на новогоднем корпоративе
Празднование Нового года в одном из кафе Набережных Челнов переросло в массовую драку, но претензий друг к другу уже никто не имеет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Татарстану.
Обновлено в 11:31
Политика
Китай разрешил США поставлять рис
Главное таможенное управление Китая разрешило поставки на китайский рынок трех видов риса из США.
Обновлено в 10:23