Экономика

Продукты в России начали дорожать в 2,4 раза быстрее, чем в ЕвросоюзеОреанда-Новости 10:26

Росстат представил статистику, согласно которой с января по май этого года продукты питания в России подорожали в 2,4 раза быстрее, чем в странах Европы. Так, за этот период в России продукты подорожали на 4,1%, а в Европе – на 1,7%. При этом овощи в России подорожали на 25,5%, а фрукты на 7,4%.
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с чего всё началось
С января по май 2019 года рост цен на продукты питания в России составил 4,1%. В Евросоюз этот показатель составил 1,7%. Это следует
 из данных Росстата.
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