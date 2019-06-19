Продукты в России начали дорожать в 2,4 раза быстрее, чем в ЕвросоюзеОреанда-Новости вчера в 10:26

с чего всё началось

Росстат представил статистику, согласно которой с января по май этого года продукты питания в России подорожали в 2,4 раза быстрее, чем в странах Европы. Так, за этот период в России продукты подорожали на 4,1%, а в Европе – на 1,7%. При этом овощи в России подорожали на 25,5%, а фрукты на 7,4%.

Продукты в России начали дорожать в 2,4 раза быстрее, чем в Евросоюзе

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