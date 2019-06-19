Продукты в России дорожают быстрее, чем в ЕвросоюзеURA.Ru вчера в 10:56

с чего всё началось

В среднем цены на продукты питания в России за январь—май 2019 года выросли на 4,1%. В странах Евросоюза за тот же период стоимость продуктов увеличилась лишь на 1,7%. Ранее «URA.RU» писало, что россиян предупредили о росте цен на овощи.

Продукты в России дорожают быстрее, чем в Евросоюзе

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