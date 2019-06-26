Экономика

Продукты в России дорожают быстрее, чем в ЕвросоюзеURA.Ru вчера в 10:56

В среднем цены на продукты питания в России за январь—май 2019 года выросли на 4,1%. В странах Евросоюза за тот же период стоимость продуктов увеличилась лишь на 1,7%. Ранее «URA.RU» писало, что россиян предупредили о росте цен на овощи.
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с чего всё началось
С января по май 2019 года рост цен на продукты питания в России составил 4,1%. В Евросоюз этот показатель составил 1,7%. Это следует
 из данных Росстата.
Дождьвчера в 09:53

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Продукты в России дорожают быстрее, чем в Евросоюзе

URA.Ruвчера в 10:56

Россия опередила Европу по росту цен на продукты

Lenta.ruвчера в 11:34

Продукты питания в РФ в мае подорожали на 0,5%, в ЕС - на 0,6% - Росстат

Финмаркетвчера в 09:30

Еда в России начала дорожать в 2,4 раза быстрее, чем в ЕС

Московский Комсомолецвчера в 10:03

Продукты в России с начала года подорожали на 4,1%. В Евросоюзе — на 1,7%

Дождьвчера в 09:53

В России с начала года еда дорожала в 2,4 раза быстрее, чем в ЕС

Интерфаксвчера в 09:41

С начала года цены на еду росли в России почти в 2,5 раза быстрее, чем в ЕС

Говорит Москвавчера в 11:16
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 05:25, Вашингтон
Политика

Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ

По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.
Обновлено вчера в 14:34
Политика

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Обновлено вчера в 03:40
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Интернет

Mozilla представила инструмент, как обмануть таргетированную рекламу

Компания Mozilla представила уникальный инструмент, как обмануть таргетированную рекламу, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 03:08
Энергетика

Бензин в Казахстане стоит в два раза дешевле, чем в России

Жители приграничных с Казахстаном областей ездят туда заправляться Россияне продолжают недоумевать, почему в соседнем Казахстане российский бензин стоит в два раза дешевле.
Обновлено вчера в 13:55
Политика

Пранкер Вован выдвинул свою кандидатуру в депутаты Мосгордумы

Российский пранкер Владимир Кузнецов, известный как Вован, принял решение участвовать в выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено в 04:45
Политика

Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение

Обновлено в 02:44
Происшествия

Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 22

Обновлено в 02:40
Общество

Сотрудники «Рольфа» сообщили об обысках

На входе в центральный офис автодилера «Рольф» на Алтуфьевском шоссе, 31 стоят сотрудники ФСБ в масках и никого не впускают внутрь.
Обновлено в 05:04
Религия

РПЦ предложила закрепить права эмбриона в законодательстве

Право на человеческую идентичность, на жизнь и развитие предложено законодательно закрепить за человеческим эмбрионом в проекте документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», разработанном Межсоборным присутствием Русской православной церкви.
Обновлено вчера в 08:34
Экономика

МТС направит 17 млрд рублей на промежуточные дивиденды

МТС может направить на промежуточные дивиденды за I полугодие 2019 года 17 млрд рублей, заявил на годовом собрании акционеров вице-президент по финансам и инвестициям, слияниям и поглощениям Андрей Каменский.
Обновлено в 05:20
Политика

Песков: Кремль внимательно следит за исполнением закона об оскорблении госсимволов

Кремль внимательно следит за исполнением закона об оскорблении госсимволов, он не должен распространяться на критику представителей власти - Песков.
Обновлено в 05:16
Происшествия

В Вене произошел взрыв в жилом доме

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено вчера в 12:00
Интернет

YouTube разрешит пользователям самостоятельно настроить рекомендации

Разработчики видеосервиса YouTube разрешили пользователям сопротивляться алгоритмам, которые определяют рекомендации.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Во Владимирской области расследуют убийство девушек в Покрове

Обновлено в 04:51
Спорт

Украинский биатлонист о дисквалификации россиян: Все получают по заслугам

Чемпион мира по биатлону украинец Дмитрий Пидручный, ставший чемпионом Европы 2015 года в эстафете и победителем Универсиады 2013 года в смешанной эстафете благодаря дисквалификации россиян, прокомментировал допинг-скандал с Печенкиным и Чернышовым.
Обновлено в 04:10
Общество

В Брянске девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия»

Девушку в Брянске оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, выраженное танцем на фоне памятника "Курган Бессмертия", сообщается на сайте Советского районного суда Брянска.
Обновлено в 00:10
Армия и оружие

ФСБ задержала контрабандистов оружия с Украины и из Литвы

ФСБ задержала участников преступной группы, контрабандой ввозивших оружие с территории Украины и Литвы.
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Происшествия

В Калужской области осуждён водитель, виновный в гибели 7 человек

Обновлено в 04:20
Происшествия

Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму

Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров, госпитализированный после падения в оркестровую яму на репетиции, умер.
Обновлено в 03:36
Общество

Forbes назвал лучший российский вуз

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших российских вузов.
Обновлено в 02:08
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим»

Боевики в Сирии попытались атаковать российскую авиабазу "Хмеймим" с помощью дронов, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:31
Общество

Детские пособия для малоимущих семей повысят с 50 рублей до 10 тысяч

На прямой линии пособие в 50 рублей прокомментировал Владимир Путин. Дмитрий Медведев обещал увеличить пособие ещё в апреле.
Обновлено вчера в 03:44
Общество

Каждый второй россиянин оказался доволен своей жизнью

Почти каждый второй россиянин (49%) вполне удовлетворен той жизнью, которую он ведет, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".
Обновлено в 03:48
Происшествия

В Германии задержали боснийца по делу о терактах в Париже

Прокуратура Дрездена сообщила о задержании 39-летнего гражданина Боснии и Герцеговины, подозреваемого в причастности к терактам в Париже в 2015 году, об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие

В России создали кассетные мины с элементами искусственного интеллекта

Кассетные мины с элементами искусственного интеллекта, способные различать людей и животных, созданы в России, сообщает в четверг пресс-служба предприятия-разработчика данных мин - концерна "Техмаш".
Обновлено в 04:07
Армия и оружие

В ОСК рассказали, когда ВМФ получит атомный крейсер «Адмирал Нахимов»

Атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" (проект 1144 "Орлан") будет спущен на воду на заводе "Севмаш" в 2021 году, а на рубеже 2022-23 годов его передадут ВМФ РФ, сообщил РИА Новости в четверг глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.
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Сарри заявил, что выкуривает 60 сигарет в день

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заявил изданию «La Nuova Riviera», что курение по-прежнему является для него серьезной проблемой - в день он может выкуривать до 60-ти сигарет.
Обновлено в 01:44
Политика

США и Китай прервут торговую войну

Соединенные Штаты не будут вводить дополнительные пошлины на китайские товары в преддверии встречи американского президента Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина на полях саммита G20, который пройдет на этих выходных в японской Осаке.
Обновлено в 02:10
Путешествия

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Эксперты проанализировали минимальные цены на десятидневные туры с вылетом в период с 13 по 15 июля по двенадцати наиболее востребованным летним пляжным направлениям: Турция, Греция, Кипр, Испания, Италия, Болгария, Черногория, Хорватия, Тунис и российские Анапа, Сочи и Крым.
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Как работают Яндекс.Новости?
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