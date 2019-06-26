Экономика
Продукты в России дорожают быстрее, чем в ЕвросоюзеURA.Ru вчера в 10:56
В среднем цены на продукты питания в России за январь—май 2019 года выросли на 4,1%. В странах Евросоюза за тот же период стоимость продуктов увеличилась лишь на 1,7%. Ранее «URA.RU» писало, что россиян предупредили о росте цен на овощи.
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с чего всё началось
С января по май 2019 года рост цен на продукты питания в России составил 4,1%. В Евросоюз этот показатель составил 1,7%. Это следует из данных Росстата.Дождьвчера в 09:53
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С начала года цены на еду росли в России почти в 2,5 раза быстрее, чем в ЕС
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Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров, госпитализированный после падения в оркестровую яму на репетиции, умер.
Обновлено в 03:36
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Forbes назвал лучший российский вуз
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Обновлено в 02:08
Армия и оружие
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В ОСК рассказали, когда ВМФ получит атомный крейсер «Адмирал Нахимов»
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