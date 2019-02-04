Общество
Продукты обеспечат знаком гарантии от недовеса и недоливаИзвестия вчера в 06:37
Новый элемент маркировки появится на потребительских товарах в этом году. Знак будет гарантировать, что объем расфасованной продукции находится в пределах допустимой погрешности и соответствует фактически заявленному, рассказал глава Росстандарта Алексей Абрамов.
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с чего всё началось
На потребительских товарах в этом году начнет появляться новый элемент маркировки, гарантирующий, что объем расфасованной продукции находится в пределах допустимой погрешности и для покупателя соответствует фактически заявленному.Российская газетавчера в 04:52
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Росстандарт собирается маркировать продукцию на недовес и недолив
Общественное телевидение Россиивчера в 08:38
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