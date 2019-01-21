Торговым сетям хотят запретить перепродавать продукты, пишет ЪРИА Новости 02:55

Поставщики просят новых ограничений для торговых сетей Практика перепродажи торговыми сетями небольшим магазинам продуктов, полученных от производителей со скидкой до 50%, может прекратиться. С такой просьбой поставщики обратились к вице-премьеру Дмитрию Козаку.

с чего всё началось

Крупнейшие производители продуктов добиваются запрета торговым сетям заниматься перепродажей товара небольшим магазинам. С такой просьбой поставщики обратились к вице-премьеру Дмитрию Козаку, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник.

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