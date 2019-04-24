Продолжительность жизни в России достигла исторического максимумаРИА Новости 04:59

Министр отметила, что исторических минимумов достигли младенческая и материнская смертности, снизившись за год на 8,9% и 8,2% соответственно. При этом в 44 регионах страны младенческая смертность по результатам 2018 года стала ниже среднероссийского показателя — 5,1 на тысячу родившихся живыми.

Политика Nord Stream 2 направила письмо Юнкеру по поправкам к Газовой директиве Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток — 2», направила письмо главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру по поправкам к Газовой директиве Евросоюза.

Общество Похолодание придет в Москву на Пасху Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Пасху 28 апреля в Москве температура воздуха днем понизится на 5-8°С, передает агентство городских новостей "Москва".

Энергетика Гройсман поручил «Нафтогазу» искать дешевый газ по всему миру Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что «Нафтогазу» следует искать дешевый газ по всему миру.

Здоровье Минздрав заявил о снижении потребления алкоголя Потребление алкоголя в России за 8 лет сократилось с 18 до 9,3 литра на душу населения, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на итоговой коллегии министерства.

Происшествия В Подмосковье осудили участкового, проглядевшего убийство ребенка В Подмосковье на десять месяцев исправительных работ осужден бывший участковый, отказавшийся возбуждать уголовное дело против мужчины, который вскоре после этого, как считает следствие, изнасиловал и убил пятилетнюю девочку.

Политика Bloomberg рассказал о сценариях Кремля для Путина после 2024 года Владимир Путин в поисках способа остаться у власти после окончания президентского срока в 2024 году может обратить внимание на Белоруссию, пишет агентство Bloomberg.

Футбол В Башкирии именем арбитра Москалева назвали мусорный полигон Вновь образованная свалка в Ишимбайском районе Башкирии в селе Урман-Бишкадак получила от местных властей имя арбитра российского арбитра Владимира Москалева.

Финансы Курс евро обновил минимум 2019 года Курс евро к рублю на Московской бирже снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 21 копейку, до 71,62 рубля, обновив минимум текущего года.

Армия и оружие Кедми оставил кораблям НАТО пять минут на выживание в Черном море Известный израильский эксперт-аналитик Яков Кедми оставил кораблям НАТО всего пять минут на выживание в условиях «российской западни» в Черном море.

Хоккей Гусев и Зайцев вызваны в сборную России по хоккею Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев и форвард «Вегас Голден Найтс» Никита Гусев вызваны в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира по хоккею 2019 года.

Происшествия Кузнецова изучает ситуацию с найденными истощенными в Липецке детьми Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова изучает ситуацию в Липецке, где в квартире нашли двух истощенных детей с посторонним мужчиной.

Космос Спутник ГЛОНАСС вернулся к работе после поломки Ранее сообщалось, что спутник № 751 перестал работать по целевому назначению, в результате чего ГЛОНАСС лишилась глобального покрытия Земли.

Политика Ким Чен Ын попробовал каравай в России Лидер КНДР Ким Чен Ын попробовал каравай, которым его встретили на станции «Хасан» в Приморском крае.

Происшествия ФСБ задержала двух членов банды Басаева Еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году.

Политика Поставки С-400 в Турцию начнутся в июле Москва и Анкара договорились о частичной локализации производства зенитных ракетных систем в Турции Первые поставки зенитных ракетных систем С-400 в Турцию должны начаться в июле, передает Интерфакс со ссылкой на главу "Рособоронэкспорта" Александра Михеева.

Политика Путин обсудит проблему с пожарами в Забайкалье Президент Владимир Путин по пути во Владивосток совершит остановку в Чите, чтобы провести совещание по пожарам в Забайкалье, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес Попавшая в психбольницу Бритни Спирс заверила, что у нее все хорошо Американская певица Бритни Спирс, которую ранее поместили в клинику душевного здоровья, сообщила в Instagram, что у нее все хорошо, и поклонникам не стоит о ней волноваться.

Армия и оружие Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.

Армия и оружие Россия призвала НАТО отказаться от военной активности у её границ «Важным условием для снижения напряжённости может стать прекращение дестабилизирующей активности вооружённых сил блока вблизи западных границ России, размещения дополнительных войск и объектов военной инфраструктуры в странах Балтии, Восточной Европе, наращивания военного присутствия в Чёрном море», — заявил он.

Происшествия В Саратове женщине по ошибке удалили грудь В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.

Экономика Россияне стали массово отказываться от дач В первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22% увеличилось количество предложений о продаже дач.

Авто Renault объявил о старте продаж обновленного Kaptur в России Компания Renault расширила гамму комплектаций кроссовера Kaptur 2019 модельного года.