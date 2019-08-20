Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что продолжительность жизни РФ за полгода увеличилась почти до 74 лет. Во вторник она выступила в Кремле с докладом на совещании с участием президента по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.

Скворцова рассказала о росте продолжительности жизни в России

Происшествия В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой Не смог глава пресс-службы Кремля также ответить на вопрос о том, известно ли вообще имя этого полицейского.

Игры EA показала геймплей Need for Speed: Heat Сегодня Electronic Arts рассказала более подробно о игровом процессе грядущей Need for Speed Heat.

Происшествия В Греции разбился вертолет с россиянами на борту У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".

Происшествия Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.

Политика Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2» Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.

Политика Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения и определиться с необходимыми источниками финансирования.

Политика Путин рассказал о радиационном фоне в Северодвинске после взрыва Угрозы повышения радиационного фона после аварии в Северодвинске нет, повышения радиоактивного фона не существует, заявил президент России Владимир Путин.

Политика Хакеры атаковали сайт российского посольства в Британии Представитель российского посольства в Британии рассказал, что сайт дипломатического представительства атаковали неизвестные хакеры.

Происшествия Летевший из Москвы в Париж самолёт экстренно сел в Люксембурге Самолёт авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Москвы в Париж, произвёл экстренную посадку в аэропорту Люксембурга.

Армия и оружие В МИД России оценили испытание США запрещенной ДРСМД ракеты В МИД России прокомментировали испытание американцами крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Футбол ФК «Краснодар» прибыл в Грецию на матч с «Олимпиакосом» Игра состоится 21 августа в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона 2019/20.

Политика Киеву пригрозили перекрыть Днепр из-за блокады Крыма Москва должна перекрыть исток Днепра, если Киев в течение двух суток не разблокирует Северо-Крымский канал, подающий воды Славутича в Крым.

Общество Росстат назвал регионы с самыми большими расходами на еду В Росстате предоставили отчет, в котором указано, в каких регионах России у населения больше всего расходов идет на еду.

Технологии Сбербанк запустил сервис по проверке кандидатов при найме на работу «Стоимость сервиса символична и позволит компании с любым уровнем доходов помочь себе в подборе кандидатов с хорошим профессиональным бэкграундом и положительным социальным и гражданским статусом», — сказал управляющий директор, дивизион «Малый и микро бизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.

Политика Путин отметил «шикарный цвет лица» Брижит Макрон В начале встречи российский президент подарил Брижит Макрон букет цветов и обменялся с ней и ее супругом несколькими репликами, заявив, что ему очень приятно оказаться в форте Брегансон.

Общество Рособрнадзор не намерен запрещать использовать телефоны в школах Рекомендации, касающиеся использования мобильных телефонов в школах, не предполагают запрета на гаджеты.