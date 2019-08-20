Экономика
Продолжительность жизни в РФ выросла до 73,7 годаBFM.ru 10:48
Продолжительность жизни в России за первые шесть месяцев 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года. Показатель на 0,7 года превышает прошлогоднюю статистику за аналогичный период. При этом продолжительность жизни женщин в России составила и того больше — 78,5 года.
Читать в источнике
Оценить54
с чего всё началось
Продолжительность жизни в России за первое полугодие 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года, что на 0,8 года превышает показатель за аналогичный период 2018 года.ТАСС10:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Продолжительность жизни в РФ выросла в 2019-м больше чем на полгода - Скворцова
Интерфакс - Россия10:24
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 17:08, Ашберн
Кино
Умерла народная артистка России Александра Назарова
Обновлено в 14:40
Гаджеты
LG расширила штат в четыре раза для производства камер iPhone 11
Как выяснилось, производством камер для iPhone 11 занялась компания LG, которой пришлось ради производства камер iPhone 11 расширить штат в четыре раза.
Обновлено в 13:20
Политика
Трамп поддерживает возвращение России в G8
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что российской стороне необходимо вернуться в G8.
Обновлено в 15:00
Политика
Путин назвал «провалом» ситуацию в первичном звене здравоохранения
В июне Путин обозначил три основные проблемы в сфере здравоохранения. Первой президент назвал доступность первичного звена здравоохранения.
Обновлено в 11:59
Политика
Президент Италии принял отставку премьера Конте
Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра Джузеппе Конте.
Обновлено в 15:46
Кино
Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс возвращаются в Матрицу
Как сообщает издание Variety, главные роли вновь исполнят Киану Ривз (Нео) и Кэрри-Энн Мосс (Тринити).
Обновлено в 16:35
Экономика
В Петербурге продают намыв Васильевского острова
Обновлено в 05:25
Политика
Трамп подтвердил вероятность назначения Салливана послом в России
Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидатура первого заместителя госсекретаря Джона Салливана «вполне» может быть его выбором на должность посла в России, передаёт агентство Bloomberg.
Обновлено в 15:44
Политика
Макрон причинил боль супруге во время встречи Путина во Франции
Первая леди Франции Бриджит Макрон, несмотря на травму плеча, встретила президента РФ Владимира Путина по прибытии в страну.
Обновлено в 07:04
Общество
Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле
Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Украинские силовики отрезали голову своему сослуживцу
По подозрению в убийстве сослуживца севернее Мариуполя задержаны трое украинских силовиков.
Обновлено в 10:02
Транспорт
«Аэрофлот» перевел свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин
Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - перевел со вторника все свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Обновлено в 03:54
Политика
Оппозиция подала заявки на очередной митинг 31 августа
В мэрию Москвы направили две заявки на проведение митинга в субботу, 31 августа, сообщил РБК пресс-секретарь Дмитрия Гудкова Алексей Обухов.
Обновлено в 10:26
Политика
Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны
На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.
Обновлено вчера в 23:33
Технологии
«Мегафон» стал лидером по скорости мобильного интернета в России
Согласно замерам скорости мобильного интернета, проведенным более чем 11 тысячами пользователей гаджетов при помощи сервиса Speedtest, в лидеры по этому показателю выбилась компания «Мегафон».
Обновлено в 14:07
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протесты в Москве
Обновлено вчера в 13:00
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
Обновлено в 12:34
Происшествия
Под Тулой водитель сбил трех паралимпийцев
Обновлено в 07:18
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет беспилотника «Альтиус-У»
В Сети появилось видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У", передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:44
Футбол
Де Вильена: надеюсь, Берг вновь забьёт «Олимпиакосу»
Полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена поделился ожиданиями от первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом».
Обновлено в 12:31
Общество
Использование мобильных телефонов в школах ограничат
Российским школам рекомендуют запретить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательное учреждение обязать учеников переводить гаджеты в режим «без звука».
Обновлено в 07:30
Авто
Процесс сборки прототипа BMW iNext показали на видео
Тизерный видеоролик демонстрирует процесс производства прототипов нового электрического кроссовера iNext.
Обновлено в 10:44
Футбол
Тульский «Арсенал» подписал немецкого защитника
Немецкий защитник Роберт Бауэр перешел в тульский "Арсенал", сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 13:28
Политика
Оскорбившего Путина ведущего уволили с «Рустави 2»
С грузинского телеканала "Рустави 2" был уволен ведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
Обновлено в 11:05