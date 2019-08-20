Экономика

Продолжительность жизни в РФ выросла до 73,7 годаBFM.ru вчера в 10:48

Продолжительность жизни в России за первые шесть месяцев 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года. Показатель на 0,7 года превышает прошлогоднюю статистику за аналогичный период. При этом продолжительность жизни женщин в России составила и того больше — 78,5 года.
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с чего всё началось

Продолжительность жизни в России увеличилась до 73,7 года

Продолжительность жизни в России за первое полугодие 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года, что на 0,8 года превышает показатель за аналогичный период 2018 года.
ТАССвчера в 10:43

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Россияне стали жить дольше

URA.Ruвчера в 11:16

Продолжительность жизни в России возросла предварительно

Газета.Ruвчера в 10:50

Скворцова заявила об увеличении продолжительности жизни до 73,7 года

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Взгляд.рувчера в 10:37

Продолжительность жизни в РФ выросла в 2019-м больше чем на полгода - Скворцова

Интерфакс - Россиявчера в 10:24
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 02:20, Ашберн
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Российский политик
Российский политик. Министр здравоохранения Российской Федерации c 21 мая 2012 года. Врач-невролог, нейрофизиолог, организатор здравоохранения. Член-корреспондент РАН. Доктор медицинских наук, профессор.
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