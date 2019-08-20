Экономика

Продолжительность жизни в РФ выросла до 73,7 годаBFM.ru вчера в 10:48

Продолжительность жизни в России за первые шесть месяцев 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года. Показатель на 0,7 года превышает прошлогоднюю статистику за аналогичный период. При этом продолжительность жизни женщин в России составила и того больше — 78,5 года.
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с чего всё началось

Продолжительность жизни в России увеличилась до 73,7 года

Продолжительность жизни в России за первое полугодие 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года, что на 0,8 года превышает показатель за аналогичный период 2018 года.
ТАССвчера в 10:43

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Россияне стали жить дольше

URA.Ruвчера в 11:16

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Газета.Ruвчера в 10:50

Скворцова заявила об увеличении продолжительности жизни до 73,7 года

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Взгляд.рувчера в 10:37

Продолжительность жизни в РФ выросла в 2019-м больше чем на полгода - Скворцова

Интерфакс - Россиявчера в 10:24
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Кино

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Экономика

ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с Superjet

По данным ФАС, усредненная цена на маршрутах, где перевозка пассажиров производится на Superjet, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранной техникой.
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Путин прилетел во Францию на встречу с Макроном

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В Челябинской области депутат расстрелял жену

Обновлено в 02:48
Экономика

Названы главные транжиры среди приезжающих в Россию туристов

В предыдущие два года лидирующие позиции по тратам с января по март среди туристов занимали украинцы, однако в 2019-м их совокупные расходы в России уменьшились на 11 процентов и составили 190 миллионов долларов.
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Политика

Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7

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Skoda изменила цены на три модели в России

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Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
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Происшествия

Самолет экстренно сел в Оренбурге из-за плохого самочувствия ребенка

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в оренбургском аэропорту из-за плохого самочувствия ребенка, сообщили в пресс-службе авиакомпании, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.
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Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества

Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
Обновлено вчера в 19:05
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
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Появились первые снимки из Airbus A321, севшего в кукурузном поле

Появились первые снимки салона и кабины самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», аварийно приземлившегося в кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено вчера в 06:24
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Происшествия

Трое россиян пострадали в Германии от взрыва газа

Трое граждан России получили ожоги разной степени в результате взрыва баллона с газом в гостевом доме в городе Хитцаккер (Германия), сообщается в среду на сайте красноярской общественной организации "Интерра".
Обновлено в 04:51
Политика

В МИД КНР оценили решение США о продаже Тайваню вооружений

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан прокомментировал решение США одобрить продажу вооружений Тайваню.
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Энергетика

Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в I полугодии выросла на 9,1%

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в первом полугодии выросла на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 325 миллиардов рублей, говорится в материалах компании.
Обновлено в 02:35
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Члены королевской семьи Дании назвали условие продажи Гренландии США

Королевская семья Дании допустила возможность продажи крупнейшего острова в мире, назвав ключевое условие.
Обновлено вчера в 17:23
Общество

Роскомнадзор заблокировал два сайта с оскорблением гимна России

Роскомнадзор заблокировал в России два сайта, содержащие оскорбляющий контент в адрес российского гимна.
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Украинская певица обвинила Бузову в плагиате

Пользователи соцсетей предположили, что Оля Полякова решила прославиться за счет Ольги Бузовой Украинская певица Оля Полякова обвинила российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову в копировании своего образа в одном из видеоклипов.
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В Гидрометцентре спрогнозировали теплую погоду в сентябре

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Скворцова Вероника Игоревна
Российский политик
Российский политик. Министр здравоохранения Российской Федерации c 21 мая 2012 года. Врач-невролог, нейрофизиолог, организатор здравоохранения. Член-корреспондент РАН. Доктор медицинских наук, профессор.
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