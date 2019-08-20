Экономика

Продолжительность жизни в РФ выросла до 73,7 годаBFM.ru вчера в 10:48

Продолжительность жизни в России за первые шесть месяцев 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года. Показатель на 0,7 года превышает прошлогоднюю статистику за аналогичный период. При этом продолжительность жизни женщин в России составила и того больше — 78,5 года.
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с чего всё началось

Продолжительность жизни в России увеличилась до 73,7 года

Продолжительность жизни в России за первое полугодие 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года, что на 0,8 года превышает показатель за аналогичный период 2018 года.
ТАССвчера в 10:43

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Россияне стали жить дольше

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Скворцова заявила об увеличении продолжительности жизни до 73,7 года

Коммерсантъвчера в 12:00
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:22, Ашберн
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Происшествия

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Энергетика

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Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер»

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Суд оставил в СИЗО семерых украинских моряков

Мосгорсуд отклонил жалобы на решение Лефортовского суда о продлении меры пресечения семерым украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, сообщает РИА Новости.
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Роскосмос может переименовать корабль «Федерация» в «Орел»

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В Сети появились кадры уличной перестрелки в Краснодаре. Инцидент произошел в ночь на среду в районе Вишняковского рынка.
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«Раскопан уникальный христианский храм, который позволяет совсем по-другому взглянуть на планировку городища Эски-Кермен средневизантийского времени, начиная со второй половины X века», — пояснил ученый.
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Российский политик
Российский политик. Министр здравоохранения Российской Федерации c 21 мая 2012 года. Врач-невролог, нейрофизиолог, организатор здравоохранения. Член-корреспондент РАН. Доктор медицинских наук, профессор.
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