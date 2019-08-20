Экономика
Продолжительность жизни в РФ выросла до 73,7 годаBFM.ru 10:48
Продолжительность жизни в России за первые шесть месяцев 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года. Показатель на 0,7 года превышает прошлогоднюю статистику за аналогичный период. При этом продолжительность жизни женщин в России составила и того больше — 78,5 года.
Читать в источнике
Оценить62
с чего всё началось
Продолжительность жизни в России за первое полугодие 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года, что на 0,8 года превышает показатель за аналогичный период 2018 года.ТАСС10:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Продолжительность жизни в РФ выросла в 2019-м больше чем на полгода - Скворцова
Интерфакс - Россия10:24
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 20:25, Ашберн
Гаджеты
Redmi похвасталась продажей более 20 млн смартфонов Note 7 по всему миру
Сегодня компания объявила, что совокупные продажи Redmi Note 7 и Note 7 Pro по всему миру превысили 20 миллионов единиц примерно через семь месяцев после запуска.
Обновлено в 07:52
Происшествия
На территорию университета в Луизиане проник вооруженный человек
На территорию американского Университета штата Луизиана смог проникнуть вооруженный человек.
Обновлено в 18:47
Происшествия
В ДТП в Вологодской области погиб один человек
Обновлено в 16:33
Политика
Избирком края призвал полицию проверить «Чита.Ру» из-за текста про выборы губернатора
В выборах губернатора Забайкалья, которые пройдут 8 сентября, участвуют врио главы региона Александр Осипов (самовыдвиженец), предприниматель Яна Шпак (от «Партии роста»), экс-депутат заксобрания региона Вячеслав Ушаков (от «Патриотов России») и председатель общества инвалидов Центрального района Читы Елена Краузе (от «Российской партии пенсионеров за справедливость»).
Обновлено в 18:55
Армия и оружие
В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
Обновлено в 16:45
Энергетика
Россия обогнала Венесуэлу по поставкам нефти в США
Россия с 2013 года достигла максимума в поставках нефти и нефтепродуктов в США, обойдя по этому показателю Венесуэлу.
Обновлено в 13:25
Политика
Королевская семья Дании задумалась о продаже Гренландии
Обновлено в 13:17
Кино
Умерла актриса из «Бригады» и «Экипажа» Александра Назарова
Народная артистка Российской Федерации, советская, российская актриса театра, кино и ТВ Александра Назарова скончалась 20 августа на восьмидесятом году жизни.
Обновлено в 14:45
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»
Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
Обновлено в 18:59
Политика
Пушков прокомментировал слова Трампа о возвращении России в G8
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова президента США Дональда Трампа, заявившего, что он не будет возражать против возвращения России в "большую семерка" и возобновления работы этой группы в формате G8.
Обновлено в 20:15
Экономика
Борис Минц стал должником банка «Траст»
На балансе банка вместо кредитов компаниям Минца появились облигации его "О1 груп финанс" на 22,6 млрд руб. Суд обязал О1 Group и "Будущее" вернуть всю сумму, рассказал представитель банка.
Обновлено в 17:38
Космос
США готовятся применять в космосе ядерные системы
США смогут применять в космосе ядерные системы, которые расширят возможности при исследованиях космического пространства, а также оперативные возможности, указано в документе.
Обновлено в 19:49
Политика
Макрон по-русски написал о России
Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Facebook написал пост о России на русском языке.
Обновлено в 08:34
Общество
Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле
Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Двое россиян могли быть на борту разбившегося в Греции вертолета
Частный вертолет разбился близ острова Порос в Греции, на борту могли быть двое россиян.
Обновлено в 11:17
Происшествия
В Краснодаре на улице произошла стрельба
Обновлено в 18:43
Шоу-бизнес
Певица Олеся Яковлева погибла в Приморье
В Приморье погибла российская певица Олеся Яковлева. Об этом сообщил друг артистки Вадим Павлов.
Обновлено в 13:20
Армия и оружие
Минобороны анонсировало учения с участием 128 тыс. военных
Обновлено вчера в 17:54
Экономика
РБК назвал крупнейших должников России
Крупнейшим должником России является Белоруссия, долг которой на 1 июня 2019 года составил $7,55 млрд.
Обновлено вчера в 01:45
Политика
Правительство проанализирует систему зарплат медиков первичного звена
Ранее лидер России Владимир Путин заявил, что россияне справедливо жалуются на качество первичного звена здравоохранения: пациенты недовольны очередями к врачам-специалистам, а медицинские работники — уровнем зарплаты и высокой нагрузкой.
Обновлено в 14:58
Экономика
Правительство выделит 3 млрд рублей на поддержку продаж автомобилей
«В целях стимулирования реализации по договорам лизинга колесных транспортных средств и продаж автомобилей физическим лицам выделить Минпромторгу России из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования», — говорится в документе.
Обновлено в 07:03
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Футбол
Егоров оценил работу судьи Карасёва на матче «Спартак» — ЦСКА
Обновлено в 09:38
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
Обновлено в 12:34
Гаджеты
Apple запустит сервис Apple TV+ в ноябре текущего года
Компания Apple запустит стриминговый сервис Apple TV+ в ноябре текущего года.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие
Летчики ЧФ покажут воздушное шоу на фестивале «Таврида – Арт»
Экипажи боевых самолетов Черноморского флота покажут воздушное шоу во время фестиваля "Таврида - Арт" в бухте Капсель в Судаке.
Обновлено в 05:09
Политика
Сеть подземных ходов обнаружили на острове Итуруп
На острове Итуруп в Сахалинской области участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» обнаружили сеть подземных ходов.
Обновлено в 06:43