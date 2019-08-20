Продолжительность жизни в России за первое полугодие 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года, что на 0,8 года превышает показатель за аналогичный период 2018 года.

с чего всё началось

В России продолжительность жизни за шесть месяцев увеличилась в среднем до 73,7 года. Об этом во вторник, 20 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения России Веронику Скворцову.

В России продолжительность жизни увеличилась до 73,7 года

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