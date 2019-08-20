Продолжительность жизни в России за первое полугодие 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года, что на 0,8 года превышает показатель за аналогичный период 2018 года.

с чего всё началось

Продолжительность жизни в России за первые шесть месяцев 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года. Показатель на 0,7 года превышает прошлогоднюю статистику за аналогичный период. При этом продолжительность жизни женщин в России составила и того больше — 78,5 года.

Продолжительность жизни в РФ выросла до 73,7 года

Кино Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.

Политика Трамп выразил желание вернуть Россию в G8 Президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России к работе группы 7 ведущих мировых держав и возобновление формата «большой восьмерки».

Шоу-бизнес Петр Кислов рассказал о причинах развода с Полиной Гагариной Актер Петр Кислов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о причинах развода с певицей Полиной Гагариной.

Происшествия Избежавший смертной казни убийца изнасиловал ребенка В 1997 году рецидивиста приговорили к смертной казни, однако впоследствии помиловали. В 2016 году он освободился по УДО.

Происшествия В Челябинской области депутата заподозрили в убийстве жены Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении члена собрания депутатов Локомотивного городского округа по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Общество Роскачество рассказало, как правильно выбрать портвейн Роскачество разработало рекомендации по выбору портвейна на примере винных хозяйств Крыма и советует приобретать этот напиток из винограда урожая 2015-2016 годов.

Политика В Дании назвали условие продажи Гренландии Трампу «Лишь желанные земли получают такие предложения», — подчеркнули супруги. Остров Гренландия является автономной территорией Дании.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Общество В Думе предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал» Средства из программы, которую депутат предлагает назвать «Первосентябрьский капитал», должны покрывать расходы на сбор детей в школу, считает депутат.

Политика Журналисты «Рустави 2» уволились в прямом эфире Накануне, 20 августа, новый глава телеканала «Рустави 2» Паата Салия уволил ряд журналистов, в том числе и Георгия Габунию, в нецензурной форме высказавшегося в адрес российского лидера Владимира Путина в эфире своей передачи.

Политика Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".

Общество День города в Москве отметят маскарадом и косплеем Дороже всего праздник стоил два года назад, во время 870-летия города — 742 млн руб. Праздничные мероприятия состоятся 7–8 сентября.

Политика На Украине Макрона подвергли критике за пост на русском языке На Украине политики осудили президента Франции Эммануэля Макрона за пост в соцсети на русском языке.

Политика В Раде посоветовали Зеленскому не бояться разговора с Путиным Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит «попробовать не бояться» разговора с российским лидером Владимиром Путиным, заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич («Оппозиционная платформа — За жизнь») в эфире телеканала NewsOne.

Происшествия Грабитель отобрал у безработной москвички сумку с 1,4 млн рублей Сумку с 1 млн 380 тыс. рублей отобрал грабитель у 20-летней безработной девушки на юге Москвы.

Общество Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Происшествия В Ингушетии завели уголовные дела на 13 полицейских 13 ингушским полицейским предъявлены обвинения по уголовному делу за неисполнение приказа (статья 286.1 УК РФ).

Политика Международная правозащитная группа «Агора» пожаловалась в ООН на разгон протестных акций в Москве Авторы обращения считают, что власти России нарушили несколько положений Международного Пакта о гражданских и политических правах и Конвенции ООН против пыток.