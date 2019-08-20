Продолжительность жизни в России за первое полугодие 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года, что на 0,8 года превышает показатель за аналогичный период 2018 года.

с чего всё началось

Продолжительность жизни в России за первые шесть месяцев 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года. Показатель на 0,7 года превышает прошлогоднюю статистику за аналогичный период. При этом продолжительность жизни женщин в России составила и того больше — 78,5 года.

Продолжительность жизни в РФ выросла до 73,7 года

Политика В МИД РФ прокомментировали возможность возвращения России в G8 Россия ждет конкретных предложений по возвращению в «Большую восьмерку», заявила 21 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Общество В Роскачестве объяснили, как выбрать качественный портвейн Специалисты Роскачества в рамках проекта "Винный гид России" провели аудит 15 винных хозяйств Крыма. Они посетят 50 виноделен России.

Общество Медведев одобрил практику создания «поликлиник на колесах» Председатель правительства провел встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, который доложил главе кабмина о развитии здравоохранения и опыте создания двух мобильных медицинских комплексов — "небольших полноценных поликлиник на колесах", в которые помещается семь врачебных кабинетов.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Кино «Дылду» и «Подбросы» выдвинули на премию Европейской киноакадемии Российские фильмы «Дылда» режиссера Кантемира Балагова и «Подбросы» Ивана Твердовского в этом году поборются за премии Европейской киноакадемии.

Наука В коже обнаружен новый орган, который помогает чувствовать боль Специалисты обнаружили в коже мышей ранее неизвестный орган, помогающий воспринимать и реагировать на определённые виды боли.

Экономика Гройсман дал прогноз по размеру средней зарплаты на Украине «Считаю, что в следующем году средняя зарплата, если продолжать наш курс, будет около $540, а в 2021 году может достичь $620», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Политика Стало известно о возможной выдаче Киеву осужденных в России украинцев Пятерых украинцев, осужденных в России за различные преступления и находящихся в московском следственном изоляторе (СИЗО) «Лефортово», могут выдать на родину для отбывания наказания.

Политика Трамп призвал компанию Apple уйти из Китая Глава США заявил, что готов предоставить краткосрочную помощь такой американской компании как Apple, чтобы та покинула Китай.

Кино Умерла актриса Александра Назарова На 80-м году жизни скончалась народная артистка России Александра Назарова.

Политика Глава «Рустави 2» уволил оскорбившего Путина ведущего Генеральный директор грузинского телеканала «Рустави 2» Паата Салия сообщил на пресс-конференции об увольнении нескольких сотрудников, среди которых ведущий Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина во время одного из прямых эфиров.

Энергетика Цена нефти в рублях опустилась ниже заложенной в бюджет Уже в течение месяца цена российской нефти Urals колеблется на уровне ниже заложенной в бюджете, показали расчеты РБК на основе нефтяных котировок, предоставленных ценовым агентством Argus.

Кино Человек-паук покинет киновселенную Marvel из-за конфликта с Sony Глава киностудии Marvel, которая принадлежит Disney, Кевин Файги больше не будет продюсировать новые фильмы и другие проекты с участием супергероя, сам персонаж больше не будет появляться в киновселенной Marvel.

Экономика России написали сценарий нового экономического кризиса Насколько обоснован прогноз экспертов Высшей школы экономики До нового кризиса осталось год-полтора, прогнозируют эксперты Высшей школы экономики.

Политика Возвращение России в G8 станет поражением Украины, считают в Киеве Возвращение РФ к работе в G8 до урегулирования ситуации на Украине станет поражением для Киева, считает украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко.

Происшествия Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.

Футбол Рибери прибыл во Флоренцию для перехода в «Фиорентину» Французский вингер Франк Рибери прилетел во Флоренцию для подписания соглашения с «Фиорентиной», сообщает пресс-служба клуба.

Общество В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал» Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.

Кино Пётр Буслов в начале 2020 года выпустит в прокат фильм с Нагиевым Новый фильм в жанре чёрная комедия выпустит в российский прокат режиссёр «Бумера» и сериала «Домашний арест» Пётр Буслов.

Политика Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".

Политика Правительство представит план по увеличению зарплаты врачам Президент России Владимир Путин поручил Кабмину до конца сентября представить меры по повышению зарплат врачей первичного звена здравоохранения.

Политика Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию Экс-президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей отправился отдыхать в Норвегию.

Армия и оружие Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".