Экономика
Продолжительность жизни в РФ выросла до 73,7 годаBFM.ru 10:48
Продолжительность жизни в России за первые шесть месяцев 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года. Показатель на 0,7 года превышает прошлогоднюю статистику за аналогичный период. При этом продолжительность жизни женщин в России составила и того больше — 78,5 года.
Читать в источнике
Оценить64
с чего всё началось
Продолжительность жизни в России за первое полугодие 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года, что на 0,8 года превышает показатель за аналогичный период 2018 года.ТАСС10:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Продолжительность жизни в РФ выросла в 2019-м больше чем на полгода - Скворцова
Интерфакс - Россия10:24
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 21:45, Ашберн
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Обновлено в 14:20
Происшествия
«Ъ»: СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
Следственный комитет России подтвердил факты сексуальных домогательств со стороны бизнесмена Михаила Хачатуряна в отношении своих дочерей, которых обвиняют в его убийстве, но отказал в возбуждении уголовного дела по этому факту в связи со смертью предпринимателя.
Обновлено в 17:38
Политика
Глава совета депутатов на Алтае вышла из ЕР после скандала с туристами
Обновлено вчера в 04:31
Происшествия
В Подмосковье загорелся и упал воздушный шар
По предварительным данным следствия, воздушный шар потерял управление из-за сильного порыва ветра, зацепился за линию электропередач и загорелся.
Обновлено в 17:32
Происшествия
Медведь в Канаде загрыз композитора из Франции
В Канаде медведь загрыз французского композитора Жюльена Готье, который путешествовал по Юкону в рамках культурного проекта.
Обновлено в 16:19
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Футбол
«Аякс» и АПОЭЛ сыграли вничью в первом матче плей-офф Лиги чемпионов
Голландский «Аякс» сыграл вничью в первом матче плей-офф Лиги чемпионов с кипрским АПОЭЛом. Об этом сообщается на сайте лиги.
Обновлено в 18:37
Происшествия
В США организатор «аферы века» с экопродуктами покончил с собой
Фермер из Миссури Рэнди Констант, признанный виновным в организации крупнейшей в истории США схеме мошенничества с органическими продуктами питания, совершил самоубийство за несколько недель до перевода в федеральную тюрьму.
Обновлено в 14:40
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»
Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
Обновлено в 18:59
Политика
Дания назвала условие продажи Гренландии
Остров может отправиться под крыло США, но при одном условии: этого должны пожелать местные жители, – отметила принцесса Антония Шаумбург-Липпе, жена двоюродного брата королевы Маргретте II принца Вальдемара.
Обновлено в 12:33
Технологии
Bloomberg: глава Huawei требует от сотрудников новые проекты
Глава Huawei Рен Женфей фактически ввел в своей компании военное положение - во внутреннем письме к своим сотрудникам он заявил о том, что настал момент истины, и призвал всех мобилизовать свои усилия для разработки новых проектов.
Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес
Молодая жена Николаева увезла дочку к маме
Пока Игорь Николаев колесит с гастролями по городам и весям, Юлия Проскурякова увезла дочку к своей маме в Екатеринбург.
Обновлено в 11:50
Экономика
В Петербурге продается крупный участок на намыве Васильевского острова
В Петербурге продается крупный участок земли под застройку жильем и коммерческой недвижимостью на намыве Васильевского острова.
Обновлено в 04:40
Наука
Водород смогли эффективно извлечь из нефти
Ученые разработали масштабируемый и экономичный метод извлечения водорода из природного битума и нефтяных месторождений.
Обновлено в 10:07
Политика
Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным
На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.
Обновлено в 00:08
Происшествия
Чемпионка по легкой атлетике умерла во время пробежки
В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
Россия созвала Совбез ООН из-за ракетных испытаний США
Россия и Китай запросили проведения заседания Совета Безопасности ООН в связи с планами США разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия.
Обновлено в 20:54
Армия и оружие
Помпео: ИГ набирается сил в отдельных точках Ближнего Востока
Госсекретарь США Майк Помпео признал сегодня, 20 августа, что террористическая группировка ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ — запрещена в России) набирает силы в некоторых районах Ближневосточного региона.
Обновлено в 09:09
Космос
Миссия в Европу: фототехника снимет жидкий океан на спутнике Юпитера
Научная миссия Europa Clipper по исследованию шестого спутника Юпитера Европы подтверждена.
Обновлено в 08:48
Общество
Школам рекомендовали ограничить использование мобильников
Опубликованы рекомендации по использованию мобильных телефонов в школе, подготовленные Роспотребнадзором, Минпросвещения, Рособрнадзором и Российской академией образования.
Обновлено вчера в 02:24
Армия и оружие
Российские Су-35 прогнали турецкие F-16 из Сирии
Обновлено в 03:21
Кино
Доспехи Рассела Кроу из «Гладиатора» уйдут с молотка
Обновлено в 15:31
Политика
Трамп подтвердил вероятность назначения Салливана послом в России
Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидатура первого заместителя госсекретаря Джона Салливана «вполне» может быть его выбором на должность посла в России, передаёт агентство Bloomberg.
Обновлено в 15:44
Космос
США готовятся применять в космосе ядерные системы
США смогут применять в космосе ядерные системы, которые расширят возможности при исследованиях космического пространства, а также оперативные возможности, указано в документе.
Обновлено в 19:49
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Политика
В Кремле оценили возможность встречи Путина с Зеленским
Телефонный разговор между Зеленским и Путиным состоялся 7 августа.
Обновлено в 08:09
Политика
Президент Уругвая сообщил, что у него обнаружен рак легкого
Президент Уругвая Табаре Васкес сообщил журналистам на пресс-конференции, что врачи обнаружили у него в легких злокачественное образование.
Обновлено в 19:00
Политика
Министры иностранных дел Японии и Южной Кореи встретятся в Пекине
Министр иностранных дел Японии Таро Коно встретится со своим южнокорейским коллегой Кан Гюн Ва в Пекине.
Обновлено вчера в 04:30