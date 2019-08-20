Экономика

Продолжительность жизни в РФ выросла до 73,7 годаBFM.ru вчера в 10:48

Продолжительность жизни в России за первые шесть месяцев 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года. Показатель на 0,7 года превышает прошлогоднюю статистику за аналогичный период. При этом продолжительность жизни женщин в России составила и того больше — 78,5 года.
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с чего всё началось

Продолжительность жизни в России увеличилась до 73,7 года

Продолжительность жизни в России за первое полугодие 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года, что на 0,8 года превышает показатель за аналогичный период 2018 года.
ТАССвчера в 10:43

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Россияне стали жить дольше

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Продолжительность жизни в России возросла предварительно

Газета.Ruвчера в 10:50

Продолжительность жизни в РФ выросла в 2019-м больше чем на полгода - Скворцова

Интерфакс - Россиявчера в 10:24
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:53, Ашберн
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 21 августа, стало известно, что Госдепартамент США, несмотря на неоднократные и настойчивые протесты Китая, согласовал возможность продажи Тайваню 66 истребителей F-16 на сумму $8 млрд.
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Идею Киева о расширении «нормандского формата» окончательно отвергли

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«Яндекс» рассказал о способах поиска забытых фильмов

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Ребенок в Ростове впал в кому после ампутации руки

Ребенка отправили в Ростов в областную больницу, где врачи диагностировали гангрену и приняли решение ампутировать ему руку.
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Жилой комплекс будет построен на улице Братьев Фонченко, примыкая к парку Победы на Поклонной горе.
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Происшествия

Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции

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Три ребенка пострадали при обвале штукатурки в детсаду Благовещенска

Пострадали от обрушения штукатурки трое детей. Двое уже получили медицинскую помощь, один из них находится дома, другой — в больнице.
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Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
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Тульский «Арсенал» подписал немецкого защитника

Немецкий защитник Роберт Бауэр перешел в тульский "Арсенал", сообщает "Спорт-Экспресс".
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Путин направил приветствие участникам Восточного экономического форума

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Случай заражения птичьим гриппом H5N6 зарегистрирован в Пекине

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Цена нефти в рублях опустилась ниже заложенной в бюджет

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Мосгорсуд отказал Гудкову в регистрации кандидатом в Мосгордуму

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Скворцова Вероника Игоревна
Российский политик
Российский политик. Министр здравоохранения Российской Федерации c 21 мая 2012 года. Врач-невролог, нейрофизиолог, организатор здравоохранения. Член-корреспондент РАН. Доктор медицинских наук, профессор.
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