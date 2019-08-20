Экономика
Продолжительность жизни в РФ выросла до 73,7 годаBFM.ru вчера в 10:48
Продолжительность жизни в России за первые шесть месяцев 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года. Показатель на 0,7 года превышает прошлогоднюю статистику за аналогичный период. При этом продолжительность жизни женщин в России составила и того больше — 78,5 года.
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с чего всё началось
Продолжительность жизни в России за первое полугодие 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года, что на 0,8 года превышает показатель за аналогичный период 2018 года.ТАССвчера в 10:43
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Продолжительность жизни в РФ выросла в 2019-м больше чем на полгода - Скворцова
Интерфакс - Россиявчера в 10:24
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В Калуге отравили зверей в центре реабилитации диких животных
В Калуге полиция начала проверку сообщений в интернете о возможном отравлении животный в центре реабилитации "Феникс".
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Другой источник, знакомый с процессом переговоров, рассказал РБК, что предварительная договоренность об обмене удерживаемых лиц, включая моряков, была достигнута на состоявшейся 19 августа во Франции встрече президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
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Путин направил приветствие участникам Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям V Восточного экономического форума.
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Сообщается, что целями разработки космических ядерных систем станет стабильное обеспечение или расширение возможностей по исследованию космоса.
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Мосгорсуд отказал Гудкову в регистрации кандидатом в Мосгордуму
Мосгорсуд признал законным отказ политику Дмитрию Гудкову в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, передает «Интерфакс».
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