Продолжительность жизни в России за первое полугодие 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года, что на 0,8 года превышает показатель за аналогичный период 2018 года.

с чего всё началось

«Продолжительность жизни составила 73,7 года, увеличившись на 0,8 года за полгода 2019 года, у женщин это уже 78,5 года», — приводит РИА «Новости» текст доклада министра. По словам Скворцовой, это произошло за счет снижения числа смертей на 28,4 тысячи по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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