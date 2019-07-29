Политика
Продолжит ли Иран сокращать свои обязательства в рамках СВПДRT на русском 16:43
Совместная комиссия по иранской ядерной сделке на встрече в Вене, в которой участвовали делегации Ирана, России, Китая, Великобритании, Франции и Германии, призвала Тегеран воздержаться от дальнейшего прекращения ряда обязательств по СВПД.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 20:31, Вашингтон
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
Обновлено в 07:20
Происшествия
СК начал проверку после гибели гонщика в Подмосковье
Следственный комитет России начал проверку после гибели гонщика Сергея Боричева на соревновании "Московская миля" в Подмосковье, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:25
Футбол
«Нижний Новгород» нанес «Торпедо» первое поражение в ФНЛ
Футболисты «Нижнего Новгорода» одержали волевую победу над московским «Торпедо» в 5-м туре первенства Футбольной национальной лиги.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Трех человек расстреляли около заправки во Франции
Как отмечается, в результате стрельбы три человека скончались, еще один - получил ранения. Среди погибших есть одна женщина.
Обновлено в 17:24
Гаджеты
Смартфоны Samsung Galaxy R3 и R5 получат аккумуляторы на 4500 мАч
Аппараты получат батареи на 4500 мАч. Ранее еще сообщали, что Samsung представит Galaxy R6, в котором должны установить 64 Мп камеру.
Обновлено в 14:00
Здоровье
На водозаборах Благовещенска в воду добавляют дополнительный хлор
В целях профилактики инфекций на водозаборах Благовещенска идет дополнительная водоподготовка и гиперхлорирование.
Обновлено в 05:58
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического
Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся до отметки 708 см, то есть выше критического уровня на 8 см.
Обновлено в 10:07
Экономика
Камчатскую продукцию представят на ведущих площадках интернет-торговли
В ходе переговоров были выявлены товары с экспортным потенциалом, обсуждены концепция, детали и план вывода товаров на торговую площадку, стратегия продвижения камчатской продукции посредством интернет-инструментов и туристических инфраструктурных объектов.
Обновлено в 18:31
Происшествия
В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек
Обновлено в 19:17
Космос
Индийские ученые обнаружили 28 новых звезд в галактике Млечный Путь
Как оказалось в ходе наблюдений за звездным небом, индийские ученые из вышеупомянутого заведения обнаружили 28 новых переменных звезд, при этом найти их было непросто.
Обновлено вчера в 05:09
Авто
Mercedes-Benz Vito доступен в кредит на специальных условиях
Стоимость Mercedes-Benz Vito Life составляет 4 млн 860 тыс. рублей.
Обновлено в 09:00
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:33
Происшествия
Чиновник, раскрывший коррупцию в ФСБ, получил 4,5 года за мошенничество
Оказавшись в СИЗО, полковник раскаялся, признал свою вину и, более того, предоставил следствию компромат на коллег из спецслужбы, дав таким образом старт масштабному расследованию фактов коррупции среди бывших и действующих чекистов во главе с офицером-миллиардером Кириллом Черкалиным.
Обновлено в 14:29
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:28
Политика
В Израиле появился огромный плакат с Путиным
Правящая в Израиле партия «Ликуд» украсила свою многоэтажную штаб-квартиру в Тель-Авиве гигантскими фотографиями своего лидера Биньямина Нетаньяху в компании с президентами России, США и Индии, сообщается в социальных сетях.
Обновлено в 08:30
Наука
Работа человека деформирует или восполняет мозг
Группа российских, бельгийских и американских ученых после ряда проведенных экспериментов доказали, что профессия и работа человека может как положительно, так и отрицательно влиять на работу мозга.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Навального доставили в больницу из спецприемника
Политика Алексея Навального увезли в больницу из спецприемника, где он отбывал административный арест, сообщает «Медуза» со ссылкой на медучреждение.
Обновлено в 05:46
Финансы
Правительство создает инфляционные риски, опасается ЦБ
«Догоняющий рост бюджетных расходов во втором полугодии может иметь проинфляционный эффект в конце 2019 – начале 2020 г.» – таким комментарием сопроводил ЦБ снижение ключевой ставки до 7,25%.
Обновлено в 17:59
Общество
Названа дата начала продаж арбузов в Москве
Обновлено в 17:51
Политика
Помпео заявил, что Иран отказался его принять
Госсекреатрь США Майк Помпео заявил, что он хотел посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".
Обновлено в 18:31
Общество
Москвичей ждет температурный антирекорд
В Москве температура к середине недели может опуститься ниже +5°C. Об этом сообщают "Метеовести".
Обновлено в 19:54
Наука
Российские ученые удостоены премии в США за открытие
Открытие ученых из России было причиной их награждения престижной премией на американском конкурсе промышленных инноваций.
Обновлено вчера в 21:02
Автоспорт
Даниил Квят встал на третье место
Российский гонщик показал лучший результат в сезоне Даниил Квят на Гран-при Германии показал результат, который, не исключено, поможет ему добиться повышения в классе и перебраться из Toro Rosso обратно в Red Bull.
Обновлено в 18:18
Общество
Жена Стаса Михайлова устроила скандал из-за сравнения мужа с Лепсом
Жена Стаса Михайлова Инна устроила скандал, потому что ведущий фестиваля сравнил ее мужа с Григорием Лепсом.
Обновлено в 04:54
Политика
Трамп назвал имя кандидата на пост главы нацразведки
Президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинет кандидатуру конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа на пост директора Национальной разведки, нынешний глава ведомства Дэн Коутс уйдет с поста 15 августа.
Обновлено в 16:58
Футбол
Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.
Обновлено в 16:13
Политика
Интервью Путина для Fox News номинировано на «Эмми»
Интервью президента России Владимира Путина американскому телеканалу Fox News 2018 года номинировано на премию «Эмми» для документальных и новостных передач в категории «Выдающееся интервью».
Обновлено в 11:55