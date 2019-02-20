Футбол
Продлить евротур: «Зенит» и «Краснодар» проведут решающие матчи в ЛЕИзвестия вчера в 16:00
Лига Европы, 1/16 Финала
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
«Зениту» и «Краснодару» придется приложить немало усилий, чтобы пробиться в 1/8 финала Лиги Европы. В первых играх плей-офф обе отечественные команды добились не самых лучших результатов, но сохранили шансы на то, чтобы по сумме двух матчей пройти в следующую стадию соревнования.
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