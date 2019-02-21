«Зенит» в Лиге Европы встретится с «Фенербахче» в домашнем матчеРИА Новости вчера в 16:17

Футболисты петербургского "Зенита" встретятся с турецким "Фенербахче" в первом домашнем матче 2019 года. Ответная игра 1/16 финала Лиги Европы пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе на Крестовском острове в четверг и начнется в 20:55 мск.

«Зенит» в Лиге Европы встретится с «Фенербахче» в домашнем матче

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