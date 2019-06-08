Экономика
Продажу сигарет сократят на четвертьDeita.ru 11:21
Минздрав запланировал сокращение розничной продажи сигарет на 24% к 2024 году, сообщает DEITA.
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Минздрав РФ ожидает сокращения розничной продажи сигарет на 24%
Будущее России. Национальные проекты06:05
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В России разработали систему дополненной реальности для незрячих людей
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Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold теперь ожидается в июле
Источник утверждает, что сразу два очень надежных информатора подтвердили, что компания уже близка к решению проблем смартфона Samsung Galaxy Fold, который поступит в продажу в июле текущего года.
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Kia впервые показала новый кроссовер Kia Seltos на видео
Компания Kia опубликовала официальный видеоролик с новым компактным кроссовером Kia Seltos.
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СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
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Журналист Голунов попал в больницу
Задержанного ранее в Москве журналиста «Медузы» Ивана Голунова доставили в 71-ю городскую клиническую больницу.
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Политика
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Подольский райсуд Киева 28 мая запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных «Русланов» российской авиакомпании «Волга-Днепр», пишут украинские СМИ.
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Китай предупредил иностранные компании о последствиях запрета поставок
Власти Китая в конфиденциальном порядке предупредили несколько иностранных компаний, в том числе Microsoft и Dell, о последствиях из согласия на отмену поставок технологий китайским фирмам.
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Армия и оружие
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В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
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Жители Венеции провели акцию против захода круизных судов в лагуну
На главной площади Венеции Сан-Марко в субботу, 8 июня, около трех тысяч человек приняли участие в манифестации против захода крупных круизных лайнеров в Венецианскую лагуну.
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Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
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Продюсер фильма о Началовой откровенно рассказал о работе над съёмками
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Делегация общественников из стран Евросоюза была впечатлена масштабами строительства Крымского моста.
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Парламент объявил Молдавию «захваченным государством»
"Парламент Республики Молдова, будучи высшим законодательным органом республики, с сожалением констатирует, что государственные и правовые учреждения и ведомства были захвачены и поражены тотальной коррупцией", - говорится в декларации, принятой парламентом.
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Экс-футболист «Тоттенхэма» скончался в возрасте 49 лет
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