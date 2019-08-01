Рынок дорожно-строительной техники (ДСТ) и спецтехники в РФ в январе—июне вырос на 11%, до 5,7 тыс. штук, сообщила АЕБ (учитывает импорт и технику, произведенную на заводах зарубежных концернов в РФ, эти компании занимают 80% рынка ДСТ и спецтехники).

Авто АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada По его данным, все версии автомобилей семейства Granta, внедорожники Lada 4x4 и хэтчбеки Xray, включая вседорожные версии Cross, подорожали на 5 тысяч рублей, универсалы и фургоны Largus - на 6 тысяч.

Общество Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.

Политика Роскомнадзор даст зеркальный ответ на действия против российских СМИ Роскомнадзор подготовит поправки в законодательство для зеркального ответа на пристрастное отношение к российским СМИ за границей.

Технологии В России запатентовано мультикалиберное модульное стрелковое оружие Ранее «Профиль» писал, что в России создали новую систему управления стрелковым оружием.

Политика Медведев потребовал проверить версию о поджогах леса в Сибири Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от Генпрокуратуры, МВД и Следственного комитета проверить версию о намеренных поджогах леса.

Здоровье Россиян ждут проблемы со здоровьем из-за холодного августа Пожилые россияне и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, могут испытать серьезные проблемы со здоровьем из-за аномально холодной погоды, установление которой синоптики прогнозируют в августе.

Общество Третью группу косаток из «китовой тюрьмы» отправили к месту выпуска Третью партию косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье отправили на фурах к месту выпуска в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости представитель Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Происшествия Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми В Перми двухметровый питон заполз в квартиру многодетной семьи через унитаз, передает РЕН ТВ.

Происшествия Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.

Общество Налоговая решила проверить телеканал «Дождь» Налоговая инспекция обратилась к телеканалу «Дождь» для проверки факта уплаты налога на прибыль в 2016–2018 годы.

Экономика Выручка Veon во втором квартале снизилась на 0,4% Выручка Veon Ltd. (владеет компанией «Вымпелком», бренд «Билайн») снизилась во втором квартале 2019 года на 0,4%, до $2,261 млрд.

Футбол Штоффельсхаус: «Шюррле нужно быть в хорошей форме, чтобы проявить себя в России» Бывший спортивный директор «Шальке» и московского «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус прокомментировал переход Андре Шюррле из дортмундской «Боруссии» в «Спартак» на правах аренды с правом выкупа.

Политика Власти обязали системы бронирования билетов перенести серверы в Россию Кого коснутся новые требования Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее системы бронирования авиабилетов на внутренние рейсы перенести в Россию серверы с персональными данными пассажиров.

Политика МИД Ирана прокомментировал санкции США против Зарифа Соединенные Штаты ввели санкции в отношении иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа из-за его высокого мастерства вести переговоры.

Транспорт ГИБДД «рассекретила» камеры видеонаблюдения на дорогах России На сайте ведомства в тестовом режиме заработал новый раздел, на котором любой россиянин может узнать, где именно установлены средства фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Армия и оружие Мощь Риги удивит Москву, заявил латвийский генерал Латвийский военный заявил, что армия республики способна удивить Россию или любого другого противника в случае нападения на нее.

Гаджеты На смартфонах Huawei появится российская операционная система На смартфонах Huawei до конца текущего года будет запущена российская операционная система «Аврора».

Наука Графен помог стабилизировать двумерные материалы Ученые из России и Японии нашли способ стабилизации двумерных материалов на основе оксида меди (II), используя графен.

Энергетика ЕК предложила России и Украине новый транзитный газовый контракт Еврокомиссия предлагает заключить транзитный газовый контракт между Россией и Украиной сроком на 10 лет с начала 2020 года, сообщил источник.

Происшествия Химфак СПбГУ эвакуировали из-за обнаружения баллонов с ядовитым газом Сотрудников и студентов химического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) эвакуировали после обнаружения там двух баллонов с ядовитым газом фосгеном.