Экономика
Продажи спецтехники забуксовалиКоммерсантъ 09:00
Рынок дорожно-строительной техники (ДСТ) и спецтехники в РФ в январе—июне вырос на 11%, до 5,7 тыс. штук, сообщила АЕБ (учитывает импорт и технику, произведенную на заводах зарубежных концернов в РФ, эти компании занимают 80% рынка ДСТ и спецтехники).
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
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