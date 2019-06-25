Продажи новостроек в США в мае увеличились на 1,9%, до 686 тысячРИА Новости 02:49

Продажи новых домов в США в мае увеличились на 1,9% по сравнению с показателем апреля - до 686 тысяч, прогнозируют опрошенные агентством Рейтер аналитики. Соответствующие данные будут опубликованы бюро переписи населения министерства торговли США во вторник, 25 июня, в 17.00 мск.

Продажи новостроек в США в мае увеличились на 1,9%, до 686 тысяч

Здоровье Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил, что продюсер Бари Алибасов инсценировал свое отравление.

Происшествия В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.

Происшествия В Петербурге задержали мужчину за публикацию в соцсети «ВКонтакте» Чиков обратил внимание на то, что мужчину, отбывшего наказание за свой поступок в виде двух лет колонии, на этот раз задержали за публикацию, которая была сделана раньше тех, за которые его судили.

Экономика Минфин предложил сократить рассылку бумажных налоговых уведомлений Министерство финансов РФ для экономии бюджетных средств планирует сократить отправку гражданам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов в бумажном виде.

Политика Украинская делегация приостановила работу в ПАСЕ Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) приостанавливает работу в знак протеста против восстановления прав российских депутатов на июньской сессии.

Общество ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе В Москве Верховный суд РФ рассматривает апелляцию по вопросу референдума по свалке в Шиесе Архангельской области, сообщает 25 июня корреспондент ИА REGNUM.

Экономика Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт на дебетовые В пресс-службе банка сообщили, что данный функционал появится и в мобильном приложении, однако немного позднее.

Экономика Грузинский лари упал до исторического минимума Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.

Политика Армянский депутат объяснил свой голос против возвращения России в ПАСЕ Глава комиссии по внешним связям Национального собрания Армении, член правящей фракции «Мой шаг» Рубен Рубинян объяснил, что голосовал «за» возвращение России в ПАСЕ, однако голос засчитали «против» в связи с технической ошибкой.

Происшествия В Испании ссора восьмилетних детей переросла в массовые беспорядки Ссора восьмилетнего мальчика с ровесницей в испанском Вальядолиде переросла в массовые беспорядки, потребовавшие вмешательства подразделений полиции особого назначения, передает агентство Europa Press.

Общество Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.

Политика Арестованному Рауфу Арашукову нашли замену в Совете Федерации Крым Казаноков назначен членом Совета Федерации от Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) вместо арестованного Рауфа Арашукова.

Экономика Американская AbbVie купит производителя ботокса Allergan за $63 млрд Американская биофармацевтическая компания AbbVie купит ирландского производителя ботокса Allergan за $63 млрд, сообщает Financial Times.

Футбол Определились все пары четвертьфинала Кубка Америки На Кубке Америки-2019 завершились игры группового турнира и стали известны все пары четвертьфинала турнира.

Политика Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров досрочно подал в отставку Глава республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров вечером в понедельник, 24 июня, объявил о своем уходе с занимаемого поста.

Политика Зеленский переназначил чиновников своей администрации в новый офис Президент Украины Владимир Зеленский переназначил в новосозданный офис главы государства сотрудников реорганизованной администрации, соответствующие указы опубликованы на сайте президента.

Шоу-бизнес Бывшая жена Казаченко сходила на свидание с пасынком Джигарханяна Бывшая жена Вадима Казаченко Ольга рассказала, как познакомилась с пасынком Армена Джигарханяна Степаном.

Политика Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Происшествия Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь В Башкирии следователи проверяют информацию о том, что в Уфимском районе республики фельдшер отказалась оказывать медицинскую помощь.

Транспорт Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД Пленум Верховного суда своим постановлением разъяснил нижестоящим судам нюансы применения 12-й главы КоАП, в которой прописаны санкции за нарушения ПДД.